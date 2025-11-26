Horoscop 26 noiembrie 2025. Ziua care poate aduce un câștig important, iar nativii unei zodii își pot găsi sufletul pereche
Omniapres, 26 noiembrie 2025 07:10
Astrele împing lucrurile din loc și grăbesc rezolvările, iar ritmul alert al zilei poate veni la pachet cu șanse financiare neașteptate: prime, măriri salariale, recuperări de bani sau oferte avantajoase. Pentru unele zodii, finalul de an începe să se vadă și în buzunar — cu un plus consistent care aduce liniște și planuri noi. SĂGETĂTOR […] The post Horoscop 26 noiembrie 2025. Ziua care poate aduce un câștig important, iar nativii unei zodii își pot găsi sufletul pereche appeared first on Omniapres.
Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicate marţi. Instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania, cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor […] The post UE obligă statele membre să recunoască căsătoriile între persoane de același sex appeared first on Omniapres.
Tot mai des pe internet apar anunțuri care depășesc pragul de un milion de euro. Vorbim despre locuințe reale, care formează deja un segment separat al pieței — vizibil, scump și tot mai îndepărtat de prețurile obișnuite pentru oraș, scrie stiri.md. În Centru este scos la vânzare un apartament pe strada Mihai Eminescu, aproape de […] The post Chișinăul celor privilegiați: locuințe de un milion de euro în imagini appeared first on Omniapres.
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […] The post Iarna va fi mai scumpă: plafonul compensațiilor la energie se reduce substanțial appeared first on Omniapres.
Controalele efectuate în perioada 17–21 noiembrie 2025 de inspectorii fiscali, în cooperare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, au scos la iveală nereguli grave în rândul prestatorilor de servicii taxi din Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia. Vizate au fost atât cursele ocazionale, cât și cele operate prin intermediul platformelor electronice […] The post Razii în transportul de taxi: amenzi de peste 15 mii de lei și șoferi prinși fără acte appeared first on Omniapres.
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, pentru a ajuta la extinderea rețelei școlare din capitală, unde multe școli funcționează deja peste capacitate, cu clase de până la 42 de elevi. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică de […] The post Chișinăul primește două edificii de la MEC pentru a deschide noi clase appeared first on Omniapres.
Grosu, iritat de glumele despre drone: ”Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin” # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat dur după apariția unor mesaje în spațiul public prin care căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost ironizată și minimalizată. Grosu avertizează că astfel de reacții nu sunt glume inofensive, ci reprezintă o tentativă periculoasă de subminare a instituțiilor statului într-un context de securitate fragil. „Să iei în […] The post Grosu, iritat de glumele despre drone: ”Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin” appeared first on Omniapres.
Ucraina a fost de acord, în principiu, să accepte planul de pace înaintat de Statele Unite, însă anumite detalii tehnice trebuie încă armonizate, relatează CBS News, citând un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde secretarul american Driscoll poartă discuții cu reprezentanții Federației Ruse privind versiunea actualizată a documentului. […] The post Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA, însă negocierile cu Rusia continuă appeared first on Omniapres.
Drona găsită pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost identificată de specialiștii Poliției ca fiind un model Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit primelor verificări, aparatul nu avea montată nicio încărcătură explozivă în momentul aterizării. Poliția precizează că dronele de tip Gerbera sunt utilizate atât pentru inducerea în eroare, cât […] The post Drona căzută în Florești, identificată: „Gerbera”, aparatură rusească de supraveghere appeared first on Omniapres.
Cernăuțeanu, despre TUX: „Nimeni nu e protejat. Avem foști angajați ai MAI printre suspecți” # Omniapres
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, confirmă oficial că printre persoanele implicate în schema de investiții frauduloase TUX se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor parlamentare privind investigarea cazului, desfășurate astăzi. Potrivit acestuia, ancheta a identificat deja aproximativ 50 de persoane din zona de organizare a schemei, iar […] The post Cernăuțeanu, despre TUX: „Nimeni nu e protejat. Avem foști angajați ai MAI printre suspecți” appeared first on Omniapres.
Scumpiri la apă, suc și alcool odată cu noul sistem de returnare: „O sticlă de apă poate costa cu 2 eurocenți mai mult” # Omniapres
Băuturile s-ar putea scumpi cu până la 9 eurocenți în Republica Moldova, odată cu lansarea Sistemului de returnare a ambalajelor, o reformă care va transforma modul în care sunt colectate și reciclate recipientele din plastic, sticlă și metal. Fosta ministră a Mediului, Iuliana Cantaragiu, a explicat în cadrul emisiunii „RealPolitik” de la NewsMaker că ajustările […] The post Scumpiri la apă, suc și alcool odată cu noul sistem de returnare: „O sticlă de apă poate costa cu 2 eurocenți mai mult” appeared first on Omniapres.
Irina Vlah, după raportul final al APCE despre parlamentare: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului „Inima Moldovei” # Omniapres
Raportul final al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind monitorizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 confirmă nereguli grave în procesul electoral din Republica Moldova, susține liderul partidului ”Inima Moldovei”, Irina Vlah. Într-o adresare video, politiciana a declarat că documentul reprezintă „un duș rece pentru autorități”, iar observatorii internaționali ar fi validat criticile formulate anterior […] The post Irina Vlah, după raportul final al APCE despre parlamentare: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului „Inima Moldovei” appeared first on Omniapres.
Ministerul Finanțelor: Banii pentru salariile profesorilor sunt alocați. Primăria Chișinău poate achita imediat # Omniapres
Ministerul Finanțelor a venit cu precizări în contextul discuțiilor publice privind plata salariilor și a premiilor anuale pentru angajații instituțiilor municipale de învățământ din Chișinău. Potrivit instituției, Guvernul a alocat pentru anul 2025 aproximativ 190,7 milioane de lei destinați salariilor, inclusiv 73,8 milioane de lei pentru achitarea premiului anual. Suma este suficientă pentru acoperirea integrală […] The post Ministerul Finanțelor: Banii pentru salariile profesorilor sunt alocați. Primăria Chișinău poate achita imediat appeared first on Omniapres.
VIDEO // Deputat PN: ”Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis” # Omniapres
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] The post VIDEO // Deputat PN: ”Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis” appeared first on Omniapres.
Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, va fi convocat miercuri, la ora 14:00, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a oferi explicații în legătură cu încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone. MAE condamnă ferm incidentul, subliniind că prăbușirea uneia dintre drone în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, […] The post Ozerov, chemat la explicații: MAE condamnă încălcarea spațiului aerian de către drone appeared first on Omniapres.
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, Florești, a căzut o dronă. Mai exact, aceasta acuză autoritățile de „conspirații moldo-ucrainene” și susține că drona nu ar fi putut ajunge în Moldova din Federația Rusă. „Oameni buni, haideți să ne trezim un […] The post Victoria Furtună, reacție după drona căzută: „O buburuză turbo, nu armă de atac” appeared first on Omniapres.
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova: una s-a prăbușit pe o casă în Florești # Omniapres
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, în urma atacului masiv lansat asupra Ucrainei în noaptea precedentă. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat dispozitivele aeriene în mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au intervenit imediat. Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca […] The post Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova: una s-a prăbușit pe o casă în Florești appeared first on Omniapres.
VIDEO // Un cuplu din Chișinău, prins în flagrant cu amfetamină și mefedronă de 1,2 milioane lei # Omniapres
Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost reținute de oamenii legii într-un dosar de trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă, cu o valoare estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei. Acțiunea a fost desfășurată de Direcția investigare criminalitate transfrontalieră și Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Suspecții, ambii […] The post VIDEO // Un cuplu din Chișinău, prins în flagrant cu amfetamină și mefedronă de 1,2 milioane lei appeared first on Omniapres.
Conectările la încălzire în capitală, aproape încheiate: blocuri, instituții și agenți economici au căldură # Omniapres
Termoelectrica S.A. a anunțat finalizarea procesului de conectare la agentul termic pentru sezonul de încălzire 2025–2026, majoritatea consumatorilor racordați la SACET beneficiind deja de servicii de încălzire. Compania precizează că procedura s-a desfășurat activ, iar echipele tehnice au intervenit prompt la toate solicitările. Din totalul celor 4.311 obiecte racordate la sistemul centralizat, 4.063 sunt deja […] The post Conectările la încălzire în capitală, aproape încheiate: blocuri, instituții și agenți economici au căldură appeared first on Omniapres.
17 percheziții în dosarul actelor cu domicilii fictive pentru cetățeni din Republica Moldova, Rusia și Ucraina # Omniapres
Marți dimineață, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai IGPR – DIC, efectuează 17 percheziții într-un dosar ce vizează emiterea unor acte de identitate românești pe baza unor domicilii fictive, în beneficiul unor persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state ale fostei URSS. Potrivit surselor […] The post 17 percheziții în dosarul actelor cu domicilii fictive pentru cetățeni din Republica Moldova, Rusia și Ucraina appeared first on Omniapres.
O dronă s-a prăbușit pe locuința paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar polițiștii au ajuns la fața locului pentru asigurarea perimetrului. Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează în aceste momente spre locație pentru a examina dispozitivul și a stabili natura și proveniența acestuia. […] The post O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Florești: poliția a evacuat zona appeared first on Omniapres.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară în aceste momente noi percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din […] The post Ex-ministru, vizat în perchezițiile privind finanțarea ilegală a unui partid appeared first on Omniapres.
Amendă uriașă pentru o companie de asigurări! BNM sancționează cu peste 2 milioane de lei societatea ”INTACT Asigurări Generale” # Omniapres
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată […] The post Amendă uriașă pentru o companie de asigurări! BNM sancționează cu peste 2 milioane de lei societatea ”INTACT Asigurări Generale” appeared first on Omniapres.
O dronă Shahed a traversat sudul Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României # Omniapres
O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de sud a țării, anunță Poliția de Frontieră. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, care a informat imediat autoritățile responsabile. Potrivit datelor preliminare, drona a intrat în spațiul aerian național […] The post O dronă Shahed a traversat sudul Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României appeared first on Omniapres.
Astăzi emoțiile fine, surprizele plăcute și semnele de apreciere pot transforma atmosfera într-una caldă și optimistă, iar inspirația momentului ne ajută să luăm decizii bune pentru bani, relații și planurile de final de an. SĂGETĂTOR O energie debordantă vă va ajuta să rezolvați lucrurile care nu au ieșit din prima și să le duceți la […] The post Horoscop 25 noiembrie 2025. Recuperări de bani și oportunități profitabile appeared first on Omniapres.
Aproape 300 de cetățeni ruși, anchetați pentru obținerea frauduloasă a actelor românești # Omniapres
Aproximativ 300 de cetățeni ruși ar fi obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Potrivit sursei citate, informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența […] The post Aproape 300 de cetățeni ruși, anchetați pentru obținerea frauduloasă a actelor românești appeared first on Omniapres.
Două tone de carne, lactate și alcool, confiscate în Germania dintr-un transport „pentru moldovenii din Irlanda” # Omniapres
Aproximativ două tone de produse alimentare interzise au fost descoperite și distruse de autoritățile germane, după ce un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit pentru control pe autostrada A44, în apropiere de Bad Wünnenberg. În interior, vameșii au găsit carne crudă, brânzeturi, ouă, fructe, legume, dar și cafea […] The post Două tone de carne, lactate și alcool, confiscate în Germania dintr-un transport „pentru moldovenii din Irlanda” appeared first on Omniapres.
Nicușor Dan: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura dintre securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova # Omniapres
Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. La finalul întâlnirii, șeful statului vecin a transmis într-o postare pe X că europenii rămân uniți și vor sprijini în continuare Kievul, precizând că „actualele negocieri trebuie să țină cont că […] The post Nicușor Dan: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura dintre securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de astăzi s-a transformat într-un nou val de tensiuni și acuzații între consilierii PAS și cei ai Mișcării Alternativa Națională (MAN), în contextul dezbaterilor privind majorarea salariilor funcționarilor municipali și rectificările bugetare. Conflictul a izbucnit după ce președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, a avertizat că funcționarii ar putea […] The post Scandal monstru în CMC: PAS și MAN s-au atacat cu „cățeluși” și „rușine” în ședință appeared first on Omniapres.
Consilier PN: 220 milioane de lei pentru salariile din educație, blocate în CMC de fracțiunea PAS # Omniapres
Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în CMC, acuză fracțiunea PAS că blochează rectificările bugetare necesare pentru achitarea salariilor profesorilor. Proiectul urma să ajusteze indicatorii bugetari pentru a permite majorarea transferurilor destinate plăților salariale și altor cheltuieli de personal, ca urmare a modificărilor aprobate recent de Parlament la Legea bugetului. În total, peste […] The post Consilier PN: 220 milioane de lei pentru salariile din educație, blocate în CMC de fracțiunea PAS appeared first on Omniapres.
Prețurile la lemnul de foc nu vor fi majorate în această iarnă, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a dat asigurări că aprovizionarea este stabilă, iar stocurile sunt suficiente pentru toți cetățenii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit ministrului, tarifele actuale nu vor suferi modificări, întrucât nu […] The post Lemnul de foc nu se scumpește: autoritățile garantează stocuri pentru toți cetățenii appeared first on Omniapres.
Dosarul cunoscut sub denumirea „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este învinuit, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de avocatul politicianului, Petru Balan. Potrivit apărătorului, Igor Dodon a fost citat pentru ziua de marți, 25 […] The post Examinarea dosarului „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon, va fi reluată de la zero appeared first on Omniapres.
24 de camere video vor fi instalate la fostul Hotel Național pentru sporirea securității # Omniapres
24 de camere de supraveghere urmează să fie instalate în interiorul și pe perimetrul fostului Hotel Național, ca parte a măsurilor de securizare a clădirii abandonate din centrul capitalei. Echipamentele sunt oferite gratuit de un agent economic în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”. Măsura a fost discutată luni, 24 noiembrie, în ședința operativă a serviciilor […] The post 24 de camere video vor fi instalate la fostul Hotel Național pentru sporirea securității appeared first on Omniapres.
VIDEO // Noul deputat al PN și-a anunțat prioritățile: protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială. „Și le vom promova cu prioritate! Mandatul meu va fi despre muncă, transparență, respect și apropiere de oameni. Voi duce în Parlament problemele reale ale cetățenilor așa cum ele sunt!”, a declarat Margarint. Astăzi, Curtea Constituțională […] The post VIDEO // Noul deputat al PN și-a anunțat prioritățile: protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială appeared first on Omniapres.
Valeriu Mircea, luptător KSW și soțul olimpicei Anastasia Nichita, spune că viața lor s-a schimbat considerabil odată ce sportiva a devenit mamă și, ulterior, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Într-un interviu acordat ProTV, acesta a declarat că este mândru de drumul parcurs de Anastasia și de modul în care și-a câștigat noul statut. „Viața s-a […] The post Soțul Anastasiei Nichita nu iartă criticii: „Nu o comparați cu Țuțu” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Elevi ai unui colegiu din Chișinău, transformați în dealeri: au fost prinși cu 30 de pachețele de mefedronă la Orhei # Omniapres
Trei tineri cu vârste de 15, 16 și 18 ani, originari din Chișinău și studenți la un colegiu din capitală, au fost depistați de polițiștii din Orhei în timp ce se ocupau de distribuirea de substanțe interzise în raion. Descoperirea a avut loc în cadrul unor acțiuni desfășurate de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea […] The post VIDEO // Elevi ai unui colegiu din Chișinău, transformați în dealeri: au fost prinși cu 30 de pachețele de mefedronă la Orhei appeared first on Omniapres.
Facturi la gaze cu erori masive: Moldovagaz, Chișinău-gaz și Energocom, convocate într-o ședință de urgență # Omniapres
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în […] The post Facturi la gaze cu erori masive: Moldovagaz, Chișinău-gaz și Energocom, convocate într-o ședință de urgență appeared first on Omniapres.
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania […] The post Militarii moldoveni au plecat la București pentru a participa la parada din 1 decembrie appeared first on Omniapres.
Casă mistuită de flăcări în raionul Dondușeni: patru butelii de gaz, scoase înainte de explozie # Omniapres
O locuință din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 23 noiembrie 2025, incendiul izbucnind în jurul orei 23:11. Focul s-a extins rapid și a mistuit complet casa cu o suprafață de 72 m² și o anexă de 24 m². Echipajele de intervenție sosite la fața locului au reușit să […] The post Casă mistuită de flăcări în raionul Dondușeni: patru butelii de gaz, scoase înainte de explozie appeared first on Omniapres.
Președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, amenință cu grevă japoneză, dacă lefurile funcționarilor publici din capitală nu vor fi majorate. „Nu cred că există o entitate în Guvern care mai are salariu de 6000 de lei. Avem câte 2-3 credite de consum. Suntem mame și tați, avem copii, familii care trebuie întreținute, familiile noastre […] The post Funcționarii din Chișinău amenință cu grevă: „Trăim cu 6000 de lei și 3 credite!” appeared first on Omniapres.
Opt deputați supleanți, confirmați de Curtea Constituțională. Cine sunt noii parlamentari # Omniapres
Curtea Constituțională a validat astăzi opt mandate de deputat, în urma sesizării depuse de Comisia Electorală Centrală. Mandatele au fost atribuite noilor supleanți după vacantarea locurilor în Parlament. Potrivit informațiilor prezentate în ședință, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cinci mandate noi, care vor fi preluate de Ana Oglinda, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui […] The post Opt deputați supleanți, confirmați de Curtea Constituțională. Cine sunt noii parlamentari appeared first on Omniapres.
Peste o tonă de ceai negru a fost retrasă de pe piață și distrusă după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat reziduuri periculoase de pesticide în produs. Lotul de 1120 de kilograme provenea din import și urma să ajungă în comerțul din Republica Moldova. Problemele au fost identificate în urma analizelor de […] The post Peste o tonă de ceai toxic, depistată în Moldova: ANSA a distrus întregul lot appeared first on Omniapres.
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice de gaze naturale aproape integral constituite, potrivit unui anunț al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Furnizorii de pe piața cu amănuntul au fost obligați, în baza noilor modificări ale Legii privind gazele naturale, să formeze rezerve echivalente cu 15% din consumul mediu anual al […] The post ANRE: Stocurile de gaze pentru iarnă, aproape pline. Un furnizor riscă sancțiuni appeared first on Omniapres.
Igor Grosu participă astăzi la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă astăzi la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei. Evenimentul reunește președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare, iar din delegația Republicii Moldova face parte și Ana Calinici, vicepreședinta Comisiei pentru integrare europeană. Summitul este dedicat sublinierii consecințelor anexării ilegale a […] The post Igor Grosu participă astăzi la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea appeared first on Omniapres.
SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia # Omniapres
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, potrivit Reuters. Într-o declaraţie comună publicată după discuţiile de la Geneva […] The post SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia appeared first on Omniapres.
Astăzi, astrele deschid uși închise și aduc șanse rare pentru bani, avans profesional și stabilitate. Pentru unele zodii, ziua vine cu recuperări financiare, surprize plăcute și investiții care pot prinde contur rapid. E momentul perfect să acționați cu încredere și să valorificați oportunitățile care apar. SĂGETĂTOR Se pare că o să recuperați niște bani și […] The post Horoscop 24 noiembrie 2025. Zodia care intră sub protecția norocului financiar appeared first on Omniapres.
Șase localități din Ialoveni au intrat sub monitorizare strictă după confirmarea pestei porcine la mistreți # Omniapres
O zonă de supraveghere a Pestei Porcine Africane (PPA) a fost instituită în raionul Ialoveni pe o rază de 10 km în jurul localităților Puhoi, Văratic, Mileștii Noi, Cigîrleni, Cărbuna și comuna Răzeni, după ce virusul a fost identificat la mistreți în fondul forestier al Î.S. „Silvico-Cinegetică Cimișlia”, satul Zloți, raionul Cimișlia, conform Raportului de […] The post Șase localități din Ialoveni au intrat sub monitorizare strictă după confirmarea pestei porcine la mistreți appeared first on Omniapres.
Aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit recent facturi la gaze care nu reflectă consumul real, iar pentru circa 14.000 de consumatori, recalculările efectuate începând cu 1 septembrie 2025 nu au fost reflectate în facturile curente emise de SA „Moldovagaz”. În facturile emise de SA „Energocom”, aceste sume apar ca avans și vor […] The post Facturi la gaze greșite pentru 40 000 de consumatori: Precizările Moldovagaz appeared first on Omniapres.
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, nu poate fi retras prin simpla anulare a agrementului, iar o eventuală declarare a sa drept persona non grata ar reprezenta o măsură diplomatică extrem de serioasă, a explicat ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Invitat la TV8, viceministrul a subliniat că legislația actuală nu permite […] The post Ambasadorul Rusiei ar putea fi declarat persona non-grata? Precizarea șefului MAE appeared first on Omniapres.
A treia persoană a fost reținută în dosarul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să fie transportate din Republica Moldova spre România, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Până acum, au fost identificate trei persoane din Chișinău, cu roluri distincte în schema infracțională: conducătorul întreprinderii care a […] The post A treia persoană, reținută în dosarul contrabandei cu arme de la vama Leușeni-Albița appeared first on Omniapres.
