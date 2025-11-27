Minut de reculegere în Parlament, în memoria lui Ilie Ilașcu. Deputații PSRM și PCRM nu s-au ridicat

16:10

Republica Moldova se pregătește să adere la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un document internațional esențial pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat și situații de risc. Prin acest demers, țara își consolidează angajamentele în domeniul protejării patrimoniului și se aliniază standardelor internaționale moderne. Potrivit prevederilor protocolului, […]