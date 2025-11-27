Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune

14:20

Un șofer a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce mașina în care se afla s-a lovit violent, marți, 25 noiembrie, cu un alt automobil pe o stradă din Bender. În urma impactului, autovehiculele au fost avariate. Potrivit presei din regiune, conducătorul auto a unui Audi se deplasa pe stradă și, la efectuarea unei viraje […]