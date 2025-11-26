Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil”

11:50

Două mașini au fost grav avariate după ce s-au tamponat astăzi dimineața, 26 noiembrie, pe strada Toma Ciorbă, intersecție cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. Potrivit poliției, în impact au fost implicate un Nissan și un Volkswagen. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele.