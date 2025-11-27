Decretul președintei Maia Sandu prin care a numit 15 judecători noi în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial
Realitatea.md, 27 noiembrie 2025 09:40
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește 15 judecători noi în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică Moldpres. Potrivit decretului prezidențial, la Judecătoria Chișinău vor activa Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, Inga Darii, Irina Moraru, Marcela Vitvițchi. La Judecătoria […]
• • •
Acum 5 minute
10:10
Un lot de 4680 de bucăți de ciocolată a fost reținut la frontieră de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce s-a constatat că produsele urmau să expire în mai puțin de o lună, pe 26 decembrie 2025, încălcând regulile privind termenul minim de valabilitate la import. Conform legislației, produsele alimentare cu termen de […]
10:10
Un tânăr, condamnat la 2 ani și 6 luni pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră și pentru producerea de pornografie infantilă. „În urma examinării materialelor cauzei, instanța a dispus condamnarea inculpatului, în vârstă de 20 de ani, care a determinat o minoră […]
Acum 30 minute
09:50
Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune # Realitatea.md
Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru în raionul Ungheni, prima după numirea sa în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport care vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Ulterior, acesta se va deplasa în localitatea Zagarancea pentru a verifica […]
09:40
Diplomați din întreaga lume încearcă să înțeleagă cum a avut loc interceptarea și cine ar putea avea cel mai mare interes în scurgerea convorbirii telefonice între înalți oficiali ruși și americani, scrie disinfo.md. Cine are tehnologia necesară pentru a intercepta o discuție mobilă între oficiali de rang înalt din Rusia și SUA? Și cui i-ar […]
09:40
Acum o oră
09:30
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie # Realitatea.md
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului – Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week, au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială. În continuare, vom […]
09:30
VIDEO Vicepreședintele Comisiei securitate: Șeful Vămii nu poate fi demis; abia a preluat funcția # Realitatea.md
Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că actualul șef al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției, transmite IPN. „Șeful Serviciului Vamal, Radu […]
09:30
O minoră de 13 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier produs miercuri seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Potrivit poliției, un Ford condus de un tânăr de 24 de ani a intrat în coliziune cu un automobil Toyota, după care […]
Acum 2 ore
09:10
Parlamentul României a adoptat Strategia Națională de Apărare. Ce scrie în ea despre Republica Moldova # Realitatea.md
Parlamentul României a adoptat pe 26 noiembrie, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte. Au fost înregistrate 314 voturi […]
08:50
Noi măsuri antidrog în Moldova – verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante # Realitatea.md
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai […]
08:40
O conversație telefonică scursă între trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Yuri Ushakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a stârnit speculații internaționale cu privire la cine ar fi putut intercepta și divulga discuția, scrie The Guardian britanică. Transcriptul și înregistrarea audio au fost publicate de Bloomberg, fără a dezvălui sursa. […]
Acum 4 ore
08:10
Piața asigurărilor în alertă: Despăgubiri record de 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% # Realitatea.md
Piața asigurărilor din Republica Moldova a avut o creștere modestă în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În primele nouă luni ale anului, societățile de asigurări au înregistrat prime brute în valoare de 2,44 miliarde de lei, marcând o majorare de doar 0,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului […]
08:00
Horoscopul zilei: 27 noiembrie 2025. Fecioarele au o zi eficientă, iar Capricornii se concentrează pe carieră # Realitatea.md
Astăzi, Luna se află în Vărsător, iar balanța este cuvântul-cheie. Nativii se bucură de armonie, în special în relațiile de cuplu, iar pasionații de călătorii vor avea ocazia să descopere peisaje noi și interesante. Astrele ajută să vezi imaginea de ansamblu, chiar și atunci când te simți confuz sau pierdut. Berbec (21 martie – 19 […]
07:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 27 noiembrie. Euro a scăzut la 19,77 lei, înregistrând o diminuare de 3 bani. Dolarul american a coborât la 17,08 lei, cu 10 bani mai puțin decât anterior. Leul românesc s-a redus la 3,88 lei, în scădere cu un ban, în timp ce hrivna […]
07:20
Pe 27 noiembrie, cerul va fi noros, cu ploi izolate și ceață în anumite zone. Meteorologii prognozează temperaturi diurne de până la +16°C, iar pe timpul nopții acestea vor scădea până la +8°C. În regiunile de Nord,maximele zilei vor ajunge până la +10 grade, iar pe timpul nopții termometrele vor indica valori în jur de […]
07:10
Unsprezece persoane au murit și alte două au fost rănite joi dimineață în sud-vestul Chinei, după ce un tren a lovit un grup de muncitori, au anunțat autoritățile feroviare. Trenul, care transporta echipamente pentru monitorizarea activității seismice, se deplasa „normal" prin zona unei stații din provincia Yunnan atunci când a intrat în coliziune cu muncitorii […]
07:00
VIDEO Doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți într-un atac armat lângă Casa Albă. Trump: Va plăti scump # Realitatea.md
Doi membri ai Gărzii Naționale americane au fost împușcați miercuri în Washington DC, nu departe de Casa Albă, în ceea ce autoritățile descriu a fi un atac „țintit". Cei doi soldați sunt în stare critică, a informat șeful FBI. Potrivit Reuters, posturile americane NBC News și CBS News au relatat, citând surse din cadrul forțelor […]
Acum 12 ore
23:10
Tragedia ia proporții în Hong Kong: 36 de morți și zeci de răniți după incendiul de la un complex rezidențial # Realitatea.md
Cel puțin 36 de persoane au murit în incendiul răspândit la mai multe clădiri de apartamente dintr-un complex rezidențial din Hong Kong, potrivit directorului executiv al orașului Hong Kong. Șapte dintre cele opt clădiri din complex, care adăpostesc o populație numeroasă de locuitori în vârstă, sunt încă în flăcări. Pompierii încă nu pot ajunge la […]
22:50
Atac armat în Statele Unite ale Americii, chiar în centrul capitalei Washington. Au fost împușcate trei persoane, dintre care două sunt membri ai Gărzii Naționale. Incidentul a avut loc chiar la câteva străzi distanță de Casa Albă, mai exact, lângă stația de metrou Farragut West, care e situată la circa 1,5 kilometri de Casa Albă, […]
22:40
Maia Sandu, împreună cu Igor Grosu și Alexandru Munteanu, a participat la recepția de Ziua Națională a României # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri, 26 noiembrie curent, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii […]
22:20
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă" i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile" eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, […]
22:00
Studenții învață despre integritatea academică: peste 13.000 de participanți anul acesta # Realitatea.md
Studenții din învățământul superior vor participa la instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. În acest an universitar, aproximativ 13.500 de studenți vor lua parte la aceste activități, parte a campaniei naționale a Ministerului Educației pentru promovarea integrității academice. Cursurile vor fi predate de cadre didactice universitare, desemnate în calitate de formatori de către […]
21:30
Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 # Realitatea.md
Muntenegru va anula regimul liberalizat de vize pentru cetățenii ruși din toamna anului viitor. În prezent, cetățenii ruși pot intra în Muntenegru și staționa fără viză maximum 30 de zile. Decizia a fost anunțată de Ambasada Muntenegrului la Moscova, care a menționat că măsura face parte din angajamentele asumate de statul balcanic în procesul de […]
Acum 24 ore
21:10
Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante # Realitatea.md
Centrul de Sănătate Cantemir a fost modernizat cu noi echipamente medicale, menite să îmbunătățească serviciile oferite pacienților. Instituția a primit trei dispozitive fizioterapeutice, alături de un aparat de fizioterapie cu ultrasunet, care va permite efectuarea unor tratamente mai eficiente și mai rapide pentru diverse afecțiuni. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, valoarea totală a […]
20:40
Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră # Realitatea.md
Cetățenii din zona de frontieră Moldova–România vor beneficia de intervenții medicale rapide și coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație", la Serviciul medical al MAI din Republica Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va îmbunătăți gestionarea cazurilor critice și calitatea îngrijirilor. Proiectul aduce echipamente medicale […]
18:00
VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei # Realitatea.md
Survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești este o provocare deliberată, au transmis purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene. Conform lor, incidentul este fără precedent, atât la nivel de amploare, cât și imprudență. În același timp, oficialii au oferit asigurări că UE va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv prin intermediul Forumului European […]
17:50
Moldova va primi mai mulți bani din UE în 2026, după majorarea bugetului pentru Vecinătatea Estică # Realitatea.md
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare în bugetul Uniunii Europene pentru 2026, după ce Parlamentul European a aprobat majorarea alocărilor pentru Vecinătatea Estică, din care face parte și țara noastră, cu 25 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către eurodeputatul Siegfried Mureșan. „Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care […]
17:50
România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al României a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA. Potrivit proiectului, supravegherea extinsă prevede că, în cazul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru […]
17:50
Șase cămine studențești, trei ale Universității de Stat din Moldova și trei ale Universității Tehnice a Moldovei, vor fi reabilitate energetic. Clădirile, cu o suprafață totală de aproximativ 28 de mii de metri pătrați, vor beneficia de modernizări complete pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale studenților
17:30
BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar # Realitatea.md
Băncile din zona euro cu afaceri mari în dolari ar trebui să își mărească lichiditatea și rezervele de capital pentru a face față oricărei presiuni a monedei americane, a avertizat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE). Băncile sunt îndemnate să își urmărească expunerea la dolar de când tarifele impuse de președintele american Donald Trump și presiunile sale […] Articolul BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Premierul a discutat cu ambasadorul Qatarului despre o posibilă cursă directă Chișinău-Doha # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 26 noiembrie, o întrevedere cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud. Oficialii au discutat despre extinderea parteneriatului bilateral în diverse domenii, cu accent pe cooperarea economică, precum și despre ideea lansării unei curse directe Chișinău-Doha. Oficialul moldovean a invitat oamenii de afaceri din […] Articolul Premierul a discutat cu ambasadorul Qatarului despre o posibilă cursă directă Chișinău-Doha apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
RUPOR.MD Ouă „de aur” și pește la preț de caviar: moldovenii resimt scumpirile înainte de sărbători # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, în Republica Moldova s-a înregistrat un salt brusc al prețurilor la unele dintre cele mai populare produse alimentare. Prețul a 10 ouă a depășit pragul de 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Producătorii și importatorii explică scumpirile prin cererea majoră pe piețele din […] Articolul RUPOR.MD Ouă „de aur” și pește la preț de caviar: moldovenii resimt scumpirile înainte de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un pas major pentru reforma educației: În Moldova a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă # Realitatea.md
Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și cu sprijinul Suediei, a lansat astăzi, 26 noiembrie, Centrul Național de Educație Multilingvă, o platformă națională de formare, cercetare și inovare în domeniul educației multilingve, menită să sprijine implementarea Planului de Acțiuni pentru educația multilingvă în școlile alolingve pentru anii […] Articolul Un pas major pentru reforma educației: În Moldova a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Carp anunță posibile demisii după incidentul cu armament și confirmă o breșă la intrarea în Republica Moldova # Realitatea.md
Deputatul Lilian Carp a declarat că, în urma incidentului privind armamentul depistat la frontiera cu România, vor urma demisii în rândul persoanelor implicate. Potrivit acestuia, concluziile anchetei vor determina exact cine va răspunde, însă este „cu siguranță” ca unele plecări din funcție să aibă loc. Carp a subliniat că instituțiile de drept și-au îndeplinit atribuțiile […] Articolul Carp anunță posibile demisii după incidentul cu armament și confirmă o breșă la intrarea în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Artiștii din Moldova vor avea acces la fonduri europene prin Programul „Europa Creativă”, începând cu 2026 # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și profesioniștii din domeniul culturii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru participarea țării la Programul „Europa Creativă”. Aderarea la acest program european va permite […] Articolul Artiștii din Moldova vor avea acces la fonduri europene prin Programul „Europa Creativă”, începând cu 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Viorel Cernăuțeanu anunță că organizatorul schemei de contrabandă cu arme a fost reținut. Declarația a fost făcută în Parlament, în marja audierilor privind incidentul de la Albița, unde vameșii români au descoperit contrabandă de muniții într-un camion înmatriculat în Republica Moldova. Șeful Poliției Naționale nu a precizat dacă este vorba despre un cetățean moldovean sau […] Articolul Cernăuțeanu: Organizatorul schemei de contrabandă cu arme a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
SIS a identificat traseul armelor depistate la frontiera română. Sunt investigate posibile complicități la vamă # Realitatea.md
Deputatul Lilian Carp a declarat, după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a identificat traseul armelor depistate recent, iar codurile de pe echipamente indică legături cu uzina din Tula, Federația Rusă. Potrivit acestuia, printre obiectele găsite se află și o dronă avariată, pentru care […] Articolul SIS a identificat traseul armelor depistate la frontiera română. Sunt investigate posibile complicități la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Moldova face un pas înainte în protecția patrimoniului: aderă la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga # Realitatea.md
Republica Moldova se pregătește să adere la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un document internațional esențial pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat și situații de risc. Prin acest demers, țara își consolidează angajamentele în domeniul protejării patrimoniului și se aliniază standardelor internaționale moderne. Potrivit prevederilor protocolului, […] Articolul Moldova face un pas înainte în protecția patrimoniului: aderă la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă joi, 27 noiembrie, în intervalul 03:00 – 12:00. Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! În acest context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza […] Articolul Maximă prudență! Meteorologii au emis cod galben de ceață densă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel își suspendă serviciile consulare până pe 15 decembrie. Motivul? # Realitatea.md
În perioada 28 noiembrie – 15 decembrie, serviciile consulare la Ambasada Republicii Moldova în Israel vor fi suspendate, în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu. Potrivit Ambasadei, în perioada respectivă vor fi examinate doar cazurile de urgență ale cetățenilor moldoveni, semnalate la telefonul de urgență +972527789772. De asemenea, persoanele care au programare confirmată în […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în Israel își suspendă serviciile consulare până pe 15 decembrie. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Noua lege a evenimentelor publice: Organizatorii vor fi obligați să angajeze agenți pentru a asigura securitatea # Realitatea.md
Proiectul de lege privind organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a fost prezentat și dezbătut în ședința Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică din 26 noiembrie curent. Acesta urmărește crearea unui cadru normativ modern, clar și coerent pentru gestionarea evenimentelor publice non-protestatare, precum cele culturale, sportive, religioase sau […] Articolul Noua lege a evenimentelor publice: Organizatorii vor fi obligați să angajeze agenți pentru a asigura securitatea apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Un pic de adrenalină se putea transforma în tragedie: Un tânăr, surprins circulând cu 154 km/h prin Chișinău # Realitatea.md
Un tânăr riscă să rămână fără permis de conducere, după ce a fost surprins marți seara, 25 noiembrie, circulând prin Chișinău cu 154 km/h. „Aseară, polițiștii de patrulare au oprit pe bulevardul Dacia, direcția spre sectorul Centru, un Mercedes, condus de un tânăr de 21 de ani, surprins circulând cu 154 km/h – cu 83 […] Articolul Un pic de adrenalină se putea transforma în tragedie: Un tânăr, surprins circulând cu 154 km/h prin Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Usatîi a răbufnit la Comisie că turiștii străini nu pot închiria arme în Moldova pentru a merge la vânătoare # Realitatea.md
În cadrul ședinței Comisiei de securitate națională, deputatul Renato Usatîi a ridicat problema dificultăților întâmpinate de turiștii străini care doresc să participe la vânătoare în Republica Moldova. El a afirmat că actuala legislație „este în așa mod ca nimeni la noi să nu mai vină”, referindu-se la procedurile complicate pentru închirierea armelor de către cetățeni […] Articolul Usatîi a răbufnit la Comisie că turiștii străini nu pot închiria arme în Moldova pentru a merge la vânătoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Ozerov, după ce i s-a prezentat la MAE drona ajunsă pe o casă din Florești: Operațiune sub steag străin # Realitatea.md
Oleg Ozerov susține că incidentul cu drona căzută la Florești reprezintă „operațiune sub steag străin”. Ambasadorul agreat al Rusiei afirmă că această ar fi provocată în contextul negocierilor de pace din Ucraina, încercând astfel să fie influențate relațiile din Moscova și Chișinău. Declarațiile au fost făcute după convocarea diplomatului la Ministerul Afacerilor Externe de la […] Articolul VIDEO Ozerov, după ce i s-a prezentat la MAE drona ajunsă pe o casă din Florești: Operațiune sub steag străin apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Proprietarii clădirilor abandonate, obligați să le securizeze și să le acopere cu imaginea proiectului # Realitatea.md
Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați prin lege să securizeze imobilele, să îngrădească terenul și să acopere fațada cu imaginea proiectului de reconstrucție, după modelul țărilor occidentale. Anunțul a fost făcut de Lilian Carp, în contextul incidentelor de la Hotelul Național, care, potrivit lui, a devenit un loc periculos și cu risc mare de criminalitate, […] Articolul Proprietarii clădirilor abandonate, obligați să le securizeze și să le acopere cu imaginea proiectului apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un șofer a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce mașina în care se afla s-a lovit violent, marți, 25 noiembrie, cu un alt automobil pe o stradă din Bender. În urma impactului, autovehiculele au fost avariate. Potrivit presei din regiune, conducătorul auto a unui Audi se deplasa pe stradă și, la efectuarea unei viraje […] Articolul FOTO Două mașini s-au tamponat violent la Bender. Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Planul american agită Bruxellesul: UE se grăbește să decidă soarta activelor rusești pentru Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană a accelerat eforturile pentru a ajunge la un acord privind un plan de utilizare a activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei, potrivit MediaFax.ro. Impulsul vine după ce, săptămâna trecută, au apărut informații despre un plan de pace susținut de Statele Unite, care ar prezenta puncte diferite față de abordarea europeană, în timp ce […] Articolul Planul american agită Bruxellesul: UE se grăbește să decidă soarta activelor rusești pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Funcție vacantă la Guvern, cu salariu de două ori mai mare decât al premierului. Leafa ridicată de Daniel Vodă în 2025 # Realitatea.md
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de lei. Conform […] Articolul Funcție vacantă la Guvern, cu salariu de două ori mai mare decât al premierului. Leafa ridicată de Daniel Vodă în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac, invitați la „Rezoomat” # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Identificarea unei drone pe acoperișul unei locuințe din Florești […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac, invitați la „Rezoomat” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Patru morți și trei răniți într-un incendiu major dintr-un complex rezidențial din Hong Kong # Realitatea.md
Patru persoane au murit miercuri, 26 noiembrie, într-un incendiu violent izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong, potrivit Reuters. Primele informații au indicat că mai multe persoane ar putea fi blocate în interiorul clădirilor afectate. Pompierii din Hong Kong au anunțat moartea a patru persoane și existența a trei răniți, după ce […] Articolul VIDEO Patru morți și trei răniți într-un incendiu major dintr-un complex rezidențial din Hong Kong apare prima dată în Realitatea.md.
