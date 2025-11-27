Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare

18:00

Survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești este o provocare deliberată, au transmis purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene. Conform lor, incidentul este fără precedent, atât la nivel de amploare, cât și imprudență. În același timp, oficialii au oferit asigurări că UE va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv prin intermediul Forumului European