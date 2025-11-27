Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare
Realitatea.md, 27 noiembrie 2025 13:00
Un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița a murit în această dimineață, după ce a fugit de polițiști și s-a lovit cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public, lângă satul Cruglic. Un Volkswagen, a fost observată inițial în localitatea Ivancea, raionul Orhei. Polițiștii i-au cerut șoferului actele și i-au propus […] Articolul Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
13:10
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # Realitatea.md
Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult. […] Articolul Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Cei doi coproprietari ai concursului Miss Universe, suspectaţi de trafic de arme și fraudă # Realitatea.md
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Concursul Miss Universe 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexic, Fatima Bosch, o revanşă pentru cea […] Articolul Cei doi coproprietari ai concursului Miss Universe, suspectaţi de trafic de arme și fraudă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:00
Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița a murit în această dimineață, după ce a fugit de polițiști și s-a lovit cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public, lângă satul Cruglic. Un Volkswagen, a fost observată inițial în localitatea Ivancea, raionul Orhei. Polițiștii i-au cerut șoferului actele și i-au propus […] Articolul Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ambasadorul rus agreat nu va fi expulzat din Moldova. Grosu: Există măsuri mai eficiente. Nu pot să le spun # Realitatea.md
Ambasadorul rus agreat în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat după incidentul cu drone, susține Igor Grosu. Potrivit speakerului, autoritățile au măsuri mai eficiente, însă acestea nu pot fi dezvăluite. Vorbind despre survolarea spațiului aerian al Moldovei de șase drone rusești și identificarea uneia dintre ele pe o casă din raionul Florești, Grosu […] Articolul Ambasadorul rus agreat nu va fi expulzat din Moldova. Grosu: Există măsuri mai eficiente. Nu pot să le spun apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:40
Medierea ar putea rezolva conflictele mai rapid: CCI a discutat despre noua lege cu experții # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat un dialog deschis pe marginea proiectului Legii privind medierea și statutul mediatorului, aflat în proces de consultare publică. Cele circa 80 companii din toate regiunile țării, au discutat cu Stanislav Copețchi, Secretar de stat, Ministrul Justiției, Angela Maxim, Șef Direcției profesii și servicii […] Articolul Medierea ar putea rezolva conflictele mai rapid: CCI a discutat despre noua lege cu experții apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Antreprenorii pot depune online și gratuit declarația privind beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2025 # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește persoanelor care gestionează o afacere sau intenționează să inițieze una că declarația privind beneficiarul efectiv poate fi depusă online în mod gratuit. Directorul instituției, Mircea Eșanu, a subliniat importanța procesului, menționând că depunerea electronică este simplă și accesibilă tuturor operatorilor economici. Potrivit lui Eșanu, obligația de raportare are un rol […] Articolul Antreprenorii pot depune online și gratuit declarația privind beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Prețul la ouă, în vizorul Parlamentului. Potîrniche: Vedem cum putem interveni. Nu știu dacă facem comisie # Realitatea.md
Creșterea prețului la ouă va ajunge în vizorul Parlamentului, susține deputatul PAS Maxim Potîrniche. Parlamentarul a spus că aleșii poporului urmează să discute și să identifice modalitățile în care pot interveni. Oficialul a menționat că nu va renunța la acest produs, deoarece este unul de bază în alimentația sa. În același timp, Potîrniche a declarat […] Articolul Prețul la ouă, în vizorul Parlamentului. Potîrniche: Vedem cum putem interveni. Nu știu dacă facem comisie apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În cadrul proiectului „ANTIDOT: Dezvoltarea abilităților tinerei generații în prevenirea intoxicațiilor cu substanțe chimice”, implementat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, coordonatorii și voluntarii din 27 de instituții de învățământ, centre de tineret și biblioteci publice au desfășurat peste 80 de activități educaționale, aducând mesajul siguranței chimice către 6276 […] Articolul ANTIDOT – un proiect care a adus siguranța chimică mai aproape de 6276 de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:10
Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Chișinău. Ce au descoperit polițiștii la fața locului? # Realitatea.md
O persoană a fost găsită decedată în seara zilei de miercuri, 26 noiembrie, în parcul Valea Trandafirilor din municipiul Chișinău. „La fața locului, polițiștii au depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat lângă un scaun cu rotile. În apropiere a fost găsită o armă de foc, care a fost ridicată pentru […] Articolul Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Chișinău. Ce au descoperit polițiștii la fața locului? apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Contrabanda cu armament din Ucraina: Grosu admite posibile demisii, dar necesită o analiză profundă # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că în cazul contrabandei cu muniții depistate la vamă ar putea urma demisii, însă asemenea decizii vor fi luate doar după finalizarea anchetei și prezentarea concluziilor oficiale. El a subliniat că problema este complexă și nu poate fi rezolvată doar prin înlocuiri de persoane. Potrivit lui Grosu, este necesară […] Articolul Contrabanda cu armament din Ucraina: Grosu admite posibile demisii, dar necesită o analiză profundă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Partidul Nostru cere 500 milioane lei pentru plata subvențiilor restante în agricultură. PAS se opune # Realitatea.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […] Articolul Partidul Nostru cere 500 milioane lei pentru plata subvențiilor restante în agricultură. PAS se opune apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Agricultura, în criză. Serghei Ivanov acuză blocaje și fonduri nealocate pentru fermieri # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocaje în finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024, transmite BANI.MD. Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane care cunosc […] Articolul VIDEO Agricultura, în criză. Serghei Ivanov acuză blocaje și fonduri nealocate pentru fermieri apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # Realitatea.md
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, […] Articolul Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Minut de reculegere în Parlament, în memoria lui Ilie Ilașcu. Deputații PSRM și PCRM nu s-au ridicat # Realitatea.md
„S-a stins din viață cel care acum 33 de ani, la 2 iunie a fost arestat și condamnat de un regim separatist doar pentru faptul că militat pentru limba română și pentru că lupta ca Republica Moldova să fie independentă și liberă”. Așa a început președintele Parlamentului, deputatul PAS Igor Grosu, ședința plenului din 27 […] Articolul Minut de reculegere în Parlament, în memoria lui Ilie Ilașcu. Deputații PSRM și PCRM nu s-au ridicat apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Sfidare de la pretinsul ministru transnistrean Ignatiev: Planurile de reintegrare ale Chișinăului sunt un mit # Realitatea.md
Planurile Chișinăului privind reintegrarea și aderarea Moldovei la UE sunt un mit politice, consideră pretinsul ministru de externe de la Tiraspol. Liderul separatist afirmă că administrația guvernamentală astfel obține bani de la partenerii internaționali. Oficialul din regiunea transnistreană a mai spus că funcționarii de la Chișinău cer bani de la UE pentru reintegrare. În opinia […] Articolul VIDEO Sfidare de la pretinsul ministru transnistrean Ignatiev: Planurile de reintegrare ale Chișinăului sunt un mit apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Popșoi: „O veste foarte bună pentru țara noastră” # Realitatea.md
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ministrul eston de externe după o discuție telefonică cu vicepremierul Mihai Popșoi, desfășurată astăzi, 27 noiembrie. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul în drumul Republicii Moldova […] Articolul Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Popșoi: „O veste foarte bună pentru țara noastră” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:00
În inima orașului Chișinău, lângă Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Sala cu Orgă, se află scuarul „Mihai Eminescu”. Zona a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, după ce piața de tablouri care activa acolo anterior a fost strămutată pe strada Columna, lângă Parcul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Startul lucrărilor a fost dat în […] Articolul Scuarul Mihai Eminescu – locația din inima Chișinăului cu o nouă înfățișare apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Tragedie evitată în trafic. Un șofer a fost prins beat criță și fără permis la Ungheni # Realitatea.md
Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan în stare de ebrietate avansată și fără permis de conducere. Incidentul a avut loc pe o stradă din satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit poliției, oamenii legii au observat un Renault Megane care se deplasa neuniform și i-au cerut conducătorului auto să […] Articolul VIDEO Tragedie evitată în trafic. Un șofer a fost prins beat criță și fără permis la Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
SHIFT HAPPENS: conferință despre leadership și inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie, la Chișinău # Realitatea.md
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău va avea loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, un eveniment dedicat leadershipului modern și aplicării inteligenței artificiale în business. Conferința va reuni antreprenori, manageri și specialiști din Republica Moldova și România, care vor discuta despre cum poate fi integrată inteligenta artificială, într-un mod responsabil, în marketing, vânzări […] Articolul SHIFT HAPPENS: conferință despre leadership și inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ministrul Energiei: Regiunea transnistreană dispune de gaze pentru aproximativ două săptămâni # Realitatea.md
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, a declarat ministrul energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că mecanismul curent de livrare a gazelor către regiune funcționează în continuare. În cazul unei eventuale întreruperi, poate […] Articolul Ministrul Energiei: Regiunea transnistreană dispune de gaze pentru aproximativ două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ministerul Apărării se confruntă cu 13 procese privind eliberarea locuințelor de serviciu # Realitatea.md
Ministerul Apărării întâmpină dificultăți în administrarea locuințelor de serviciu. Aceasta se arată în raportul de audit al Curții de Conturi (CCRM) asupra rapoartelor financiare consolidate ale instituției încheiate la 31 decembrie 2024. CCRM a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele raportului de audit. Astfel, militarii prin […] Articolul Ministerul Apărării se confruntă cu 13 procese privind eliberarea locuințelor de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează o lege pentru parcări # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat în Parlament despre un proiect de lege care să reglementeze parcările din Chișinău și din toată țara. El spune că, deși Primăria a amenajat mii de locuri de parcare, nu există o lege clară care să stabilească modul de organizare, administrare și utilizare a acestora. Edilul a menționat că […] Articolul De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează o lege pentru parcări apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează lege pentru parcări # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat în Parlament despre un proiect de lege care să reglementeze parcările din Chișinău și din toată țara. El spune că, deși Primăria a amenajat mii de locuri de parcare, nu există o lege clară care să stabilească modul de organizare, administrare și utilizare a acestora. Edilul a menționat că […] Articolul De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează lege pentru parcări apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023, companiei i-au […] Articolul Operatorul platformei Yandex a fost sancționat cu circa 800 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un lot de 4680 de bucăți de ciocolată a fost reținut la frontieră de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce s-a constatat că produsele urmau să expire în mai puțin de o lună, pe 26 decembrie 2025, încălcând regulile privind termenul minim de valabilitate la import. Conform legislației, produsele alimentare cu termen de […] Articolul Un lot de ciocolată, oprit la vamă. Expira prea curând apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un tânăr, condamnat la 2 ani și 6 luni pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră și pentru producerea de pornografie infantilă. „În urma examinării materialelor cauzei, instanța a dispus condamnarea inculpatului, în vârstă de 20 de ani, care a determinat o minoră […] Articolul Un tânăr, condamnat la 2 ani și 6 luni pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune # Realitatea.md
Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru în raionul Ungheni, prima după numirea sa în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport care vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Ulterior, acesta se va deplasa în localitatea Zagarancea pentru a verifica […] Articolul Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Diplomați din întreaga lume încearcă să înțeleagă cum a avut loc interceptarea și cine ar putea avea cel mai mare interes în scurgerea convorbirii telefonice între înalți oficiali ruși și americani, scrie disinfo.md. Cine are tehnologia necesară pentru a intercepta o discuție mobilă între oficiali de rang înalt din Rusia și SUA? Și cui i-ar […] Articolul Scurgere cu miză geopolitică: Cine sabotează negocierile ruso-americane? apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Decretul președintei Maia Sandu prin care a numit 15 judecători noi în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește 15 judecători noi în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică Moldpres. Potrivit decretului prezidențial, la Judecătoria Chișinău vor activa Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, Inga Darii, Irina Moraru, Marcela Vitvițchi. La Judecătoria […] Articolul Decretul președintei Maia Sandu prin care a numit 15 judecători noi în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie # Realitatea.md
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului – Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week, au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială. În continuare, vom […] Articolul Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Vicepreședintele Comisiei securitate: Șeful Vămii nu poate fi demis; abia a preluat funcția # Realitatea.md
Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că actualul șef al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției, transmite IPN. „Șeful Serviciului Vamal, Radu […] Articolul VIDEO Vicepreședintele Comisiei securitate: Șeful Vămii nu poate fi demis; abia a preluat funcția apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O minoră de 13 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier produs miercuri seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Potrivit poliției, un Ford condus de un tânăr de 24 de ani a intrat în coliziune cu un automobil Toyota, după care […] Articolul Un șofer beat a lovit mai multe mașini în Chișinău. Un copil a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:10
Parlamentul României a adoptat Strategia Națională de Apărare. Ce scrie în ea despre Republica Moldova # Realitatea.md
Parlamentul României a adoptat pe 26 noiembrie, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte. Au fost înregistrate 314 voturi […] Articolul Parlamentul României a adoptat Strategia Națională de Apărare. Ce scrie în ea despre Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Noi măsuri antidrog în Moldova – verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante # Realitatea.md
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai […] Articolul Noi măsuri antidrog în Moldova – verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
O conversație telefonică scursă între trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Yuri Ushakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a stârnit speculații internaționale cu privire la cine ar fi putut intercepta și divulga discuția, scrie The Guardian britanică. Transcriptul și înregistrarea audio au fost publicate de Bloomberg, fără a dezvălui sursa. […] Articolul Convorbirea secretă despre pacea din Ucraina, în centrul tensiunilor diplomatice apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Piața asigurărilor în alertă: Despăgubiri record de 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% # Realitatea.md
Piața asigurărilor din Republica Moldova a avut o creștere modestă în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În primele nouă luni ale anului, societățile de asigurări au înregistrat prime brute în valoare de 2,44 miliarde de lei, marcând o majorare de doar 0,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului […] Articolul Piața asigurărilor în alertă: Despăgubiri record de 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscopul zilei: 27 noiembrie 2025. Fecioarele au o zi eficientă, iar Capricornii se concentrează pe carieră # Realitatea.md
Astăzi, Luna se află în Vărsător, iar balanța este cuvântul-cheie. Nativii se bucură de armonie, în special în relațiile de cuplu, iar pasionații de călătorii vor avea ocazia să descopere peisaje noi și interesante. Astrele ajută să vezi imaginea de ansamblu, chiar și atunci când te simți confuz sau pierdut. Berbec (21 martie – 19 […] Articolul Horoscopul zilei: 27 noiembrie 2025. Fecioarele au o zi eficientă, iar Capricornii se concentrează pe carieră apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 27 noiembrie. Euro a scăzut la 19,77 lei, înregistrând o diminuare de 3 bani. Dolarul american a coborât la 17,08 lei, cu 10 bani mai puțin decât anterior. Leul românesc s-a redus la 3,88 lei, în scădere cu un ban, în timp ce hrivna […] Articolul Curs valutar 27 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 27 noiembrie, cerul va fi noros, cu ploi izolate și ceață în anumite zone. Meteorologii prognozează temperaturi diurne de până la +16°C, iar pe timpul nopții acestea vor scădea până la +8°C. În regiunile de Nord,maximele zilei vor ajunge până la +10 grade, iar pe timpul nopții termometrele vor indica valori în jur de […] Articolul Vreme rece noaptea, blândă ziua: Ploi și ceață pe 27 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:10
Unsprezece persoane au murit și alte două au fost rănite joi dimineață în sud-vestul Chinei, după ce un tren a lovit un grup de muncitori, au anunțat autoritățile feroviare. Trenul, care transporta echipamente pentru monitorizarea activității seismice, se deplasa „normal” prin zona unei stații din provincia Yunnan atunci când a intrat în coliziune cu muncitorii […] Articolul Tragedie în China: 11 muncitori uciși după ce un tren i-a lovit pe calea ferată apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
VIDEO Doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți într-un atac armat lângă Casa Albă. Trump: Va plăti scump # Realitatea.md
Doi membri ai Gărzii Naționale americane au fost împușcați miercuri în Washington DC, nu departe de Casa Albă, în ceea ce autoritățile descriu a fi un atac „țintit”. Cei doi soldați sunt în stare critică, a informat șeful FBI. Potrivit Reuters, posturile americane NBC News și CBS News au relatat, citând surse din cadrul forțelor […] Articolul VIDEO Doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți într-un atac armat lângă Casa Albă. Trump: Va plăti scump apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Tragedia ia proporții în Hong Kong: 36 de morți și zeci de răniți după incendiul de la un complex rezidențial # Realitatea.md
Cel puțin 36 de persoane au murit în incendiul răspândit la mai multe clădiri de apartamente dintr-un complex rezidențial din Hong Kong, potrivit directorului executiv al orașului Hong Kong. Șapte dintre cele opt clădiri din complex, care adăpostesc o populație numeroasă de locuitori în vârstă, sunt încă în flăcări. Pompierii încă nu pot ajunge la […] Articolul Tragedia ia proporții în Hong Kong: 36 de morți și zeci de răniți după incendiul de la un complex rezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Atac armat în Statele Unite ale Americii, chiar în centrul capitalei Washington. Au fost împușcate trei persoane, dintre care două sunt membri ai Gărzii Naționale. Incidentul a avut loc chiar la câteva străzi distanță de Casa Albă, mai exact, lângă stația de metrou Farragut West, care e situată la circa 1,5 kilometri de Casa Albă, […] Articolul Atac armat lângă Casa Albă. Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Maia Sandu, împreună cu Igor Grosu și Alexandru Munteanu, a participat la recepția de Ziua Națională a României # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri, 26 noiembrie curent, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii […] Articolul Maia Sandu, împreună cu Igor Grosu și Alexandru Munteanu, a participat la recepția de Ziua Națională a României apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă” i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile” eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, […] Articolul Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Studenții învață despre integritatea academică: peste 13.000 de participanți anul acesta # Realitatea.md
Studenții din învățământul superior vor participa la instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. În acest an universitar, aproximativ 13.500 de studenți vor lua parte la aceste activități, parte a campaniei naționale a Ministerului Educației pentru promovarea integrității academice. Cursurile vor fi predate de cadre didactice universitare, desemnate în calitate de formatori de către […] Articolul Studenții învață despre integritatea academică: peste 13.000 de participanți anul acesta apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 # Realitatea.md
Muntenegru va anula regimul liberalizat de vize pentru cetățenii ruși din toamna anului viitor. În prezent, cetățenii ruși pot intra în Muntenegru și staționa fără viză maximum 30 de zile. Decizia a fost anunțată de Ambasada Muntenegrului la Moscova, care a menționat că măsura face parte din angajamentele asumate de statul balcanic în procesul de […] Articolul Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante # Realitatea.md
Centrul de Sănătate Cantemir a fost modernizat cu noi echipamente medicale, menite să îmbunătățească serviciile oferite pacienților. Instituția a primit trei dispozitive fizioterapeutice, alături de un aparat de fizioterapie cu ultrasunet, care va permite efectuarea unor tratamente mai eficiente și mai rapide pentru diverse afecțiuni. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, valoarea totală a […] Articolul Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră # Realitatea.md
Cetățenii din zona de frontieră Moldova–România vor beneficia de intervenții medicale rapide și coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație”, la Serviciul medical al MAI din Republica Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va îmbunătăți gestionarea cazurilor critice și calitatea îngrijirilor. Proiectul aduce echipamente medicale […] Articolul Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei # Realitatea.md
Survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești este o provocare deliberată, au transmis purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene. Conform lor, incidentul este fără precedent, atât la nivel de amploare, cât și imprudență. În același timp, oficialii au oferit asigurări că UE va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv prin intermediul Forumului European […] Articolul VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.