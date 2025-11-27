VIDEO Sfidare de la pretinsul ministru transnistrean Ignatiev: Planurile de reintegrare ale Chișinăului sunt un mit
Realitatea.md, 27 noiembrie 2025 11:30
Planurile Chișinăului privind reintegrarea și aderarea Moldovei la UE sunt un mit politice, consideră pretinsul ministru de externe de la Tiraspol. Liderul separatist afirmă că administrația guvernamentală astfel obține bani de la partenerii internaționali. Oficialul din regiunea transnistreană a mai spus că funcționarii de la Chișinău cer bani de la UE pentru reintegrare. În opinia […]
• • •
Acum 15 minute
11:30
Minut de reculegere în Parlament, în memoria lui Ilie Ilașcu. Deputații PSRM și PCRM nu s-au ridicat # Realitatea.md
„S-a stins din viață cel care acum 33 de ani, la 2 iunie a fost arestat și condamnat de un regim separatist doar pentru faptul că militat pentru limba română și pentru că lupta ca Republica Moldova să fie independentă și liberă". Așa a început președintele Parlamentului, deputatul PAS Igor Grosu, ședința plenului din 27 […]
11:30
VIDEO Sfidare de la pretinsul ministru transnistrean Ignatiev: Planurile de reintegrare ale Chișinăului sunt un mit # Realitatea.md
Planurile Chișinăului privind reintegrarea și aderarea Moldovei la UE sunt un mit politice, consideră pretinsul ministru de externe de la Tiraspol. Liderul separatist afirmă că administrația guvernamentală astfel obține bani de la partenerii internaționali. Oficialul din regiunea transnistreană a mai spus că funcționarii de la Chișinău cer bani de la UE pentru reintegrare. În opinia […]
Acum 30 minute
11:20
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Popșoi: „O veste foarte bună pentru țara noastră” # Realitatea.md
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ministrul eston de externe după o discuție telefonică cu vicepremierul Mihai Popșoi, desfășurată astăzi, 27 noiembrie. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul în drumul Republicii Moldova […]
Acum o oră
11:00
În inima orașului Chișinău, lângă Teatrul Național „Mihai Eminescu" și Sala cu Orgă, se află scuarul „Mihai Eminescu". Zona a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, după ce piața de tablouri care activa acolo anterior a fost strămutată pe strada Columna, lângă Parcul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Startul lucrărilor a fost dat în […]
10:50
VIDEO Tragedie evitată în trafic. Un șofer a fost prins beat criță și fără permis la Ungheni # Realitatea.md
Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan în stare de ebrietate avansată și fără permis de conducere. Incidentul a avut loc pe o stradă din satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit poliției, oamenii legii au observat un Renault Megane care se deplasa neuniform și i-au cerut conducătorului auto să […]
10:50
SHIFT HAPPENS: conferință despre leadership și inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie, la Chișinău # Realitatea.md
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău va avea loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, un eveniment dedicat leadershipului modern și aplicării inteligenței artificiale în business. Conferința va reuni antreprenori, manageri și specialiști din Republica Moldova și România, care vor discuta despre cum poate fi integrată inteligenta artificială, într-un mod responsabil, în marketing, vânzări […]
10:50
Ministrul Energiei: Regiunea transnistreană dispune de gaze pentru aproximativ două săptămâni # Realitatea.md
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, a declarat ministrul energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că mecanismul curent de livrare a gazelor către regiune funcționează în continuare. În cazul unei eventuale întreruperi, poate […]
10:50
Ministerul Apărării se confruntă cu 13 procese privind eliberarea locuințelor de serviciu # Realitatea.md
Ministerul Apărării întâmpină dificultăți în administrarea locuințelor de serviciu. Aceasta se arată în raportul de audit al Curții de Conturi (CCRM) asupra rapoartelor financiare consolidate ale instituției încheiate la 31 decembrie 2024. CCRM a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele raportului de audit. Astfel, militarii prin […]
Acum 2 ore
10:40
De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează o lege pentru parcări # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat în Parlament despre un proiect de lege care să reglementeze parcările din Chișinău și din toată țara. El spune că, deși Primăria a amenajat mii de locuri de parcare, nu există o lege clară care să stabilească modul de organizare, administrare și utilizare a acestora. Edilul a menționat că […]
10:30
De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează lege pentru parcări # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat în Parlament despre un proiect de lege care să reglementeze parcările din Chișinău și din toată țara. El spune că, deși Primăria a amenajat mii de locuri de parcare, nu există o lege clară care să stabilească modul de organizare, administrare și utilizare a acestora. Edilul a menționat că […]
10:20
Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International" BV, operatorul platformei „Yandex Go" și al aplicației „Yandex Pro", pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023, companiei i-au […]
10:10
Un lot de 4680 de bucăți de ciocolată a fost reținut la frontieră de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce s-a constatat că produsele urmau să expire în mai puțin de o lună, pe 26 decembrie 2025, încălcând regulile privind termenul minim de valabilitate la import. Conform legislației, produsele alimentare cu termen de […]
10:10
Un tânăr, condamnat la 2 ani și 6 luni pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră și pentru producerea de pornografie infantilă. „În urma examinării materialelor cauzei, instanța a dispus condamnarea inculpatului, în vârstă de 20 de ani, care a determinat o minoră […]
09:50
Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune # Realitatea.md
Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru în raionul Ungheni, prima după numirea sa în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport care vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Ulterior, acesta se va deplasa în localitatea Zagarancea pentru a verifica […]
Acum 4 ore
09:40
Diplomați din întreaga lume încearcă să înțeleagă cum a avut loc interceptarea și cine ar putea avea cel mai mare interes în scurgerea convorbirii telefonice între înalți oficiali ruși și americani, scrie disinfo.md. Cine are tehnologia necesară pentru a intercepta o discuție mobilă între oficiali de rang înalt din Rusia și SUA? Și cui i-ar […]
09:40
Decretul președintei Maia Sandu prin care a numit 15 judecători noi în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește 15 judecători noi în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică Moldpres. Potrivit decretului prezidențial, la Judecătoria Chișinău vor activa Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, Inga Darii, Irina Moraru, Marcela Vitvițchi. La Judecătoria […]
09:30
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie # Realitatea.md
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului – Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week, au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială. În continuare, vom […]
09:30
VIDEO Vicepreședintele Comisiei securitate: Șeful Vămii nu poate fi demis; abia a preluat funcția # Realitatea.md
Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că actualul șef al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției, transmite IPN. „Șeful Serviciului Vamal, Radu […]
09:30
O minoră de 13 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier produs miercuri seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Potrivit poliției, un Ford condus de un tânăr de 24 de ani a intrat în coliziune cu un automobil Toyota, după care […]
09:10
Parlamentul României a adoptat Strategia Națională de Apărare. Ce scrie în ea despre Republica Moldova # Realitatea.md
Parlamentul României a adoptat pe 26 noiembrie, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte. Au fost înregistrate 314 voturi […]
08:50
Noi măsuri antidrog în Moldova – verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante # Realitatea.md
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai […]
08:40
O conversație telefonică scursă între trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Yuri Ushakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a stârnit speculații internaționale cu privire la cine ar fi putut intercepta și divulga discuția, scrie The Guardian britanică. Transcriptul și înregistrarea audio au fost publicate de Bloomberg, fără a dezvălui sursa. […]
08:10
Piața asigurărilor în alertă: Despăgubiri record de 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% # Realitatea.md
Piața asigurărilor din Republica Moldova a avut o creștere modestă în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În primele nouă luni ale anului, societățile de asigurări au înregistrat prime brute în valoare de 2,44 miliarde de lei, marcând o majorare de doar 0,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului […]
08:00
Horoscopul zilei: 27 noiembrie 2025. Fecioarele au o zi eficientă, iar Capricornii se concentrează pe carieră # Realitatea.md
Astăzi, Luna se află în Vărsător, iar balanța este cuvântul-cheie. Nativii se bucură de armonie, în special în relațiile de cuplu, iar pasionații de călătorii vor avea ocazia să descopere peisaje noi și interesante. Astrele ajută să vezi imaginea de ansamblu, chiar și atunci când te simți confuz sau pierdut. Berbec (21 martie – 19 […]
Acum 6 ore
07:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 27 noiembrie. Euro a scăzut la 19,77 lei, înregistrând o diminuare de 3 bani. Dolarul american a coborât la 17,08 lei, cu 10 bani mai puțin decât anterior. Leul românesc s-a redus la 3,88 lei, în scădere cu un ban, în timp ce hrivna […]
07:20
Pe 27 noiembrie, cerul va fi noros, cu ploi izolate și ceață în anumite zone. Meteorologii prognozează temperaturi diurne de până la +16°C, iar pe timpul nopții acestea vor scădea până la +8°C. În regiunile de Nord,maximele zilei vor ajunge până la +10 grade, iar pe timpul nopții termometrele vor indica valori în jur de […]
07:10
Unsprezece persoane au murit și alte două au fost rănite joi dimineață în sud-vestul Chinei, după ce un tren a lovit un grup de muncitori, au anunțat autoritățile feroviare. Trenul, care transporta echipamente pentru monitorizarea activității seismice, se deplasa „normal" prin zona unei stații din provincia Yunnan atunci când a intrat în coliziune cu muncitorii […]
07:00
VIDEO Doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți într-un atac armat lângă Casa Albă. Trump: Va plăti scump # Realitatea.md
Doi membri ai Gărzii Naționale americane au fost împușcați miercuri în Washington DC, nu departe de Casa Albă, în ceea ce autoritățile descriu a fi un atac „țintit". Cei doi soldați sunt în stare critică, a informat șeful FBI. Potrivit Reuters, posturile americane NBC News și CBS News au relatat, citând surse din cadrul forțelor […]
Acum 12 ore
23:10
Tragedia ia proporții în Hong Kong: 36 de morți și zeci de răniți după incendiul de la un complex rezidențial # Realitatea.md
Cel puțin 36 de persoane au murit în incendiul răspândit la mai multe clădiri de apartamente dintr-un complex rezidențial din Hong Kong, potrivit directorului executiv al orașului Hong Kong. Șapte dintre cele opt clădiri din complex, care adăpostesc o populație numeroasă de locuitori în vârstă, sunt încă în flăcări.
22:50
Atac armat în Statele Unite ale Americii, chiar în centrul capitalei Washington. Au fost împușcate trei persoane, dintre care două sunt membri ai Gărzii Naționale. Incidentul a avut loc chiar la câteva străzi distanță de Casa Albă, mai exact, lângă stația de metrou Farragut West, care e situată la circa 1,5 kilometri de Casa Albă, […] Articolul Atac armat lângă Casa Albă. Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
Maia Sandu, împreună cu Igor Grosu și Alexandru Munteanu, a participat la recepția de Ziua Națională a României # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri, 26 noiembrie curent, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii […] Articolul Maia Sandu, împreună cu Igor Grosu și Alexandru Munteanu, a participat la recepția de Ziua Națională a României apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă” i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile” eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, […] Articolul Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Studenții învață despre integritatea academică: peste 13.000 de participanți anul acesta # Realitatea.md
Studenții din învățământul superior vor participa la instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. În acest an universitar, aproximativ 13.500 de studenți vor lua parte la aceste activități, parte a campaniei naționale a Ministerului Educației pentru promovarea integrității academice. Cursurile vor fi predate de cadre didactice universitare, desemnate în calitate de formatori de către […] Articolul Studenții învață despre integritatea academică: peste 13.000 de participanți anul acesta apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 # Realitatea.md
Muntenegru va anula regimul liberalizat de vize pentru cetățenii ruși din toamna anului viitor. În prezent, cetățenii ruși pot intra în Muntenegru și staționa fără viză maximum 30 de zile. Decizia a fost anunțată de Ambasada Muntenegrului la Moscova, care a menționat că măsura face parte din angajamentele asumate de statul balcanic în procesul de […] Articolul Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante # Realitatea.md
Centrul de Sănătate Cantemir a fost modernizat cu noi echipamente medicale, menite să îmbunătățească serviciile oferite pacienților. Instituția a primit trei dispozitive fizioterapeutice, alături de un aparat de fizioterapie cu ultrasunet, care va permite efectuarea unor tratamente mai eficiente și mai rapide pentru diverse afecțiuni. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, valoarea totală a […] Articolul Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră # Realitatea.md
Cetățenii din zona de frontieră Moldova–România vor beneficia de intervenții medicale rapide și coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație”, la Serviciul medical al MAI din Republica Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va îmbunătăți gestionarea cazurilor critice și calitatea îngrijirilor. Proiectul aduce echipamente medicale […] Articolul Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei # Realitatea.md
Survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești este o provocare deliberată, au transmis purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene. Conform lor, incidentul este fără precedent, atât la nivel de amploare, cât și imprudență. În același timp, oficialii au oferit asigurări că UE va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv prin intermediul Forumului European […] Articolul VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Moldova va primi mai mulți bani din UE în 2026, după majorarea bugetului pentru Vecinătatea Estică # Realitatea.md
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare în bugetul Uniunii Europene pentru 2026, după ce Parlamentul European a aprobat majorarea alocărilor pentru Vecinătatea Estică, din care face parte și țara noastră, cu 25 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către eurodeputatul Siegfried Mureșan. „Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care […] Articolul Moldova va primi mai mulți bani din UE în 2026, după majorarea bugetului pentru Vecinătatea Estică apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al României a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA. Potrivit proiectului, supravegherea extinsă prevede că, în cazul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru […] Articolul România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Șase cămine studențești, trei ale Universității de Stat din Moldova și trei ale Universității Tehnice a Moldovei, vor fi reabilitate energetic. Clădirile, cu o suprafață totală de aproximativ 28 de mii de metri pătrați, vor beneficia de modernizări complete pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale studenților. În acest context, a fost semnat un acord […] Articolul Șase cămine ale USM și UTM vor fi reabilitate energetic apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar # Realitatea.md
Băncile din zona euro cu afaceri mari în dolari ar trebui să își mărească lichiditatea și rezervele de capital pentru a face față oricărei presiuni a monedei americane, a avertizat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE). Băncile sunt îndemnate să își urmărească expunerea la dolar de când tarifele impuse de președintele american Donald Trump și presiunile sale […] Articolul BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Premierul a discutat cu ambasadorul Qatarului despre o posibilă cursă directă Chișinău-Doha # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 26 noiembrie, o întrevedere cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud. Oficialii au discutat despre extinderea parteneriatului bilateral în diverse domenii, cu accent pe cooperarea economică, precum și despre ideea lansării unei curse directe Chișinău-Doha. Oficialul moldovean a invitat oamenii de afaceri din […] Articolul Premierul a discutat cu ambasadorul Qatarului despre o posibilă cursă directă Chișinău-Doha apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
RUPOR.MD Ouă „de aur” și pește la preț de caviar: moldovenii resimt scumpirile înainte de sărbători # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, în Republica Moldova s-a înregistrat un salt brusc al prețurilor la unele dintre cele mai populare produse alimentare. Prețul a 10 ouă a depășit pragul de 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Producătorii și importatorii explică scumpirile prin cererea majoră pe piețele din […] Articolul RUPOR.MD Ouă „de aur” și pește la preț de caviar: moldovenii resimt scumpirile înainte de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un pas major pentru reforma educației: În Moldova a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă # Realitatea.md
Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și cu sprijinul Suediei, a lansat astăzi, 26 noiembrie, Centrul Național de Educație Multilingvă, o platformă națională de formare, cercetare și inovare în domeniul educației multilingve, menită să sprijine implementarea Planului de Acțiuni pentru educația multilingvă în școlile alolingve pentru anii […] Articolul Un pas major pentru reforma educației: În Moldova a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Carp anunță posibile demisii după incidentul cu armament și confirmă o breșă la intrarea în Republica Moldova # Realitatea.md
Deputatul Lilian Carp a declarat că, în urma incidentului privind armamentul depistat la frontiera cu România, vor urma demisii în rândul persoanelor implicate. Potrivit acestuia, concluziile anchetei vor determina exact cine va răspunde, însă este „cu siguranță” ca unele plecări din funcție să aibă loc. Carp a subliniat că instituțiile de drept și-au îndeplinit atribuțiile […] Articolul Carp anunță posibile demisii după incidentul cu armament și confirmă o breșă la intrarea în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Artiștii din Moldova vor avea acces la fonduri europene prin Programul „Europa Creativă”, începând cu 2026 # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și profesioniștii din domeniul culturii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru participarea țării la Programul „Europa Creativă”. Aderarea la acest program european va permite […] Articolul Artiștii din Moldova vor avea acces la fonduri europene prin Programul „Europa Creativă”, începând cu 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Viorel Cernăuțeanu anunță că organizatorul schemei de contrabandă cu arme a fost reținut. Declarația a fost făcută în Parlament, în marja audierilor privind incidentul de la Albița, unde vameșii români au descoperit contrabandă de muniții într-un camion înmatriculat în Republica Moldova. Șeful Poliției Naționale nu a precizat dacă este vorba despre un cetățean moldovean sau […] Articolul Cernăuțeanu: Organizatorul schemei de contrabandă cu arme a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
SIS a identificat traseul armelor depistate la frontiera română. Sunt investigate posibile complicități la vamă # Realitatea.md
Deputatul Lilian Carp a declarat, după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a identificat traseul armelor depistate recent, iar codurile de pe echipamente indică legături cu uzina din Tula, Federația Rusă. Potrivit acestuia, printre obiectele găsite se află și o dronă avariată, pentru care […] Articolul SIS a identificat traseul armelor depistate la frontiera română. Sunt investigate posibile complicități la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Moldova face un pas înainte în protecția patrimoniului: aderă la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga # Realitatea.md
Republica Moldova se pregătește să adere la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un document internațional esențial pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat și situații de risc. Prin acest demers, țara își consolidează angajamentele în domeniul protejării patrimoniului și se aliniază standardelor internaționale moderne. Potrivit prevederilor protocolului, […] Articolul Moldova face un pas înainte în protecția patrimoniului: aderă la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă joi, 27 noiembrie, în intervalul 03:00 – 12:00. Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! În acest context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza […] Articolul Maximă prudență! Meteorologii au emis cod galben de ceață densă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
