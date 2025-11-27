Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova
SafeNews, 27 noiembrie 2025 11:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a anunțat astăzi că Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău. Informația a fost comunicată telefonic de ministrul eston de externe, Margus Tsahkna. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și […] Articolul Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
11:10
CSM a demarat discuțiile pentru implementarea Legii care reglementează judecarea cauzelor de corupție: Judecătoria Chișinău ar putea avea un colegiu anticorupție # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească au demarat discuțiile pentru implementarea Legii nr. 192/2025, care reglementează judecarea cauzelor de corupție și conexe corupției, în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Președintele CSM, Sergiu Caraman, împreună cu membrii CSM Ioana Chironeț, Natalia Bondarenco, Alexandru Postica și […] Articolul CSM a demarat discuțiile pentru implementarea Legii care reglementează judecarea cauzelor de corupție: Judecătoria Chișinău ar putea avea un colegiu anticorupție apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a anunțat astăzi că Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău. Informația a fost comunicată telefonic de ministrul eston de externe, Margus Tsahkna. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și […] Articolul Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Escrocherie cu carduri bancare: doi tineri reținuți după trei luni de operațiuni, 22.000 de lei obținuți fraudulos de la o victimă # SafeNews
Un grup de persoane din Taraclia este cercetat pentru escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare, după ce ar fi obținut fraudulos de la o victimă peste 22.000 de lei. Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii oficiului Cahul, filiala Taraclia, au documentat activitatea ilegală a grupului pe parcursul a trei luni. […] Articolul VIDEO | Escrocherie cu carduri bancare: doi tineri reținuți după trei luni de operațiuni, 22.000 de lei obținuți fraudulos de la o victimă apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:40
Tânăr condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru violență digitală și pornografie infantilă # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, după ce a determinat o fată de 14 ani să întrețină acte sexuale și a înregistrat aceste acțiuni video pentru satisfacerea propriilor interese sexuale. Cazul a fost făcut public în cadrul […] Articolul Tânăr condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru violență digitală și pornografie infantilă apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | Tragedie evitată: șofer beat și fără permis, oprit la timp în satul Pîrlița de polițiștii din Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani din satul Bumbăta a fost prins de polițiștii din Ungheni conducând un autoturism în stare avansată de ebrietate. Incidentul a avut loc pe o stradă din satul Pîrlița, unde oamenii legii au observat un Renault Megane deplasându-se neuniform și au solicitat șoferului să oprească vehiculul. Testul alcoolscopic efectuat cu […] Articolul VIDEO | Tragedie evitată: șofer beat și fără permis, oprit la timp în satul Pîrlița de polițiștii din Ungheni apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | NO COMMENT | Minut de reculegere pentru Ilie Ilașcu în Parlament, socialiștii și comuniștii nu s-au ridicat # SafeNews
Deputații PSRM și PCRM au rămas pe scaune în timpul momentului de reculegere ținut în Parlamentul Republicii Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu, Erou al națiunii și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a țării. Restul deputaților s-au ridicat în picioare. Ceremonia a fost anunțată de la tribuna centrală. Sala a păstrat liniștea […] Articolul VIDEO | NO COMMENT | Minut de reculegere pentru Ilie Ilașcu în Parlament, socialiștii și comuniștii nu s-au ridicat apare prima dată în SafeNews.
10:20
„Yandex Go” și „Yandex Pro”, amendate de Consiliul Concurenței cu aproape 800.000 lei. Află motivul # SafeNews
Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International” BV, operatorul platformei electronice „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro”, utilizată de companiile de taxi din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată în cadrul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului nr. 03 din 23 ianuarie 2023. În cadrul anchetei, Consiliul Concurenței a […] Articolul „Yandex Go” și „Yandex Pro”, amendate de Consiliul Concurenței cu aproape 800.000 lei. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:00
Un cutremur de magnitudinea 6,6 a avut loc joi pe o insuliţă situată la nord-vest de Sumatra, în Indonezia, potrivit Institutului american de geofizică USGS, în urma căruia autorităţile nu au anunţat imediat pagube, relatează AFP. Epicentrul seismului, înregistrat la ora locală 11.56 (6.56, ora Moldovei), a fost localizat pe Insula Simeulue, la o adâncime de […] Articolul Cutremur de magnitudinea 6,6 zguduie nord-vestul Indoneziei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi prima vizită de lucru în raionul Ungheni # SafeNews
Astăzi, Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa vizită de lucru în raionul Ungheni, concentrându-se pe dezvoltarea infrastructurii și susținerea afacerilor locale. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 vehicule moderne care vor îmbunătăți mobilitatea în oraș și confortul călătorilor. De asemenea, Munteanu va inspecta progresul lucrărilor la podul Ungheni-Ungheni, un proiect major de […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi prima vizită de lucru în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut # SafeNews
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 26 noiembrie, în jurul orei 19:40, pe strada Valea Crucii din municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat mai multe autovehicule și s-a soldat cu rănirea unei minore. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic, oamenii legii au stabilit preliminar că un autoturism […] Articolul VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
09:30
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători până la atingerea plafonului de vârstă # SafeNews
Decretul emis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care mai mulți magistrați sunt numiți în funcție până la atingerea vârstei-limită, a fost publicat în Monitorul Oficial și a devenit aplicabil. Lista noilor numiri cuprinde mai multe instanțe din țară. La Judecătoria Chișinău își vor începe activitatea șase judecători: Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, […] Articolul Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători până la atingerea plafonului de vârstă apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:10
Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:10
Articolul LIVE | Briefing de presă al deputaților din Fracțiunea parlamentară Alternativa apare prima dată în SafeNews.
08:50
Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă # SafeNews
Un tată și fiul său riscă o amendă de 10.000 de euro după ce au intrat ilegal în tunelurile fostului lagăr de concentrare Mittelbau-Dora din Turingia (Germania). Incidentul a declanșat o operațiune amplă de căutare a poliției, relatează Bild. Între 1943 și 1945, deținuții lagărului de concentrare au fost forțați să asambleze arme-rachetă în complexul […] Articolul Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ceață persistentă pe numeroase trasee din țară. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii la maximă prudență # SafeNews
Poliția informează că, la această oră, în mai multe regiuni ale țării persistă ceață densă, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea în trafic. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să utilizeze luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi, pentru a preveni situațiile de risc. De […] Articolul Ceață persistentă pe numeroase trasee din țară. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii la maximă prudență apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO | Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 # SafeNews
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, transmite BBC News. Un suspect a fost prins și se află în stare gravă. Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra celor doi militari venise din […] Articolul VIDEO | Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 apare prima dată în SafeNews.
08:10
Moldova va introduce un registru obligatoriu pentru colete pentru a preveni traficul de droguri # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova vor introduce un registru obligatoriu pentru transmiterea coletelor, prin care va fi consemnat numărul coletului, expeditorul și destinatarul. Măsura are scopul de a preveni transportarea ilegală a drogurilor și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. „95% din droguri nu sunt produse în Moldova, […] Articolul Moldova va introduce un registru obligatoriu pentru colete pentru a preveni traficul de droguri apare prima dată în SafeNews.
08:00
Jurnalist turc primește 4 ani și 2 luni de închisoare după comentarii considerate „amenințări” la adresa lui Erdogan # SafeNews
Judecătoria din Istanbul l-a condamnat miercuri pe jurnalistul turc Fatih Altaylı la patru ani și două luni de închisoare pentru „amenințări la adresa președintelui” Recep Tayyip Erdogan, ca urmare a comentariilor publicate pe canalul său de YouTube. Potrivit „European Pravda”, citând BIRN, Altaylı a fost acuzat pentru un comentariu în care a descris Turcia drept […] Articolul Jurnalist turc primește 4 ani și 2 luni de închisoare după comentarii considerate „amenințări” la adresa lui Erdogan apare prima dată în SafeNews.
07:50
Șeful diplomației UE vrea reducerea dimensiunii armatei ruse pentru încheierea războiului în Ucraina # SafeNews
Șeful diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri exercitarea unei presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a asigura succesul inițiativei conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță The Guardian. „Pentru a asigura cel mai bun rezultat pentru Ucraina și Europa, trebuie să menținem cursul, dar să accelerăm ritmul”, a declarat Kallas după […] Articolul Șeful diplomației UE vrea reducerea dimensiunii armatei ruse pentru încheierea războiului în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
România dotează Armata cu rachete antiaeriene Mistral, procurate din Franța. Contractul a fost semnat de ministerele apărării din cele două țări. Valoarea acestuia este de 625,5 milioane de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD Mistral, 934 de rachete Mistral, instruire, muniție de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic, scrie Mediafax, citând […] Articolul România dotează Armata cu rachete antiaeriene Mistral, procurate din Franța apare prima dată în SafeNews.
07:50
Modificări la legislația armelor: Peste 65.000 de deținători de arme din Moldova ar putea fi afectați de noile reguli # SafeNews
Deținătorii de arme din Republica Moldova ar putea fi supuși unor reguli mai stricte, iar vizarea permisului va fi condiționată de participarea la cursuri obligatorii de calificare, potrivit modificărilor discutate miercuri, 26 noiembrie, la Comisia parlamentară pentru securitate națională. Reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției explică că printre noile prevederi se numără eliminarea obligației rudelor […] Articolul Modificări la legislația armelor: Peste 65.000 de deținători de arme din Moldova ar putea fi afectați de noile reguli apare prima dată în SafeNews.
07:40
FLASH | Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv în dosarul Bygmalion după decizia Curții de Casație. Care este sentința # SafeNews
Curtea de Casație a Franței a respins miercuri, 26 noiembrie, recursul depus de Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion și a confirmat sentința stabilită anterior în apel: un an de închisoare, din care șase luni cu executare. Aceasta este decizia definitivă, reprezentând ultima cale de atac pentru fostul președinte francez. Într-un comunicat, instanța supremă a menționat […] Articolul FLASH | Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv în dosarul Bygmalion după decizia Curții de Casație. Care este sentința apare prima dată în SafeNews.
07:30
Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoașterea căsătoriilor gay, afirmă premierul Donald Tusk # SafeNews
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE. Vorbind la […] Articolul Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoașterea căsătoriilor gay, afirmă premierul Donald Tusk apare prima dată în SafeNews.
07:30
R. Moldova face un nou pas pentru protejarea patrimoniului: Guvernul aprobă aderarea la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga # SafeNews
Republica Moldova se pregătește să devină parte la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un instrument internațional care întărește regimul de protecție a bunurilor culturale în situații de risc sau conflict. Decizia de aderare a fost aprobată de Guvern, marcând o etapă importantă în modernizarea cadrului național privind protejarea patrimoniului. […] Articolul R. Moldova face un nou pas pentru protejarea patrimoniului: Guvernul aprobă aderarea la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga apare prima dată în SafeNews.
07:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală a identificat peste 100 de persoane din România care au obținut venituri neînregistrate de aproximativ 65 de milioane de lei din activitatea desfășurată pe două platforme de conținut pentru adulți, între anii 2023 și 2024. Potrivit informațiilor publicate de economedia.ro, românii care au încasat sumele respective datorează statului aproape opt […] Articolul Românii care au câștigat milioane pe OnlyFans… fără ca statul să știe apare prima dată în SafeNews.
07:20
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” # SafeNews
Franța va deveni săptămâna aceasta cea mai recentă țară din UE care își va prezenta planurile de extindere a armatei, Emmanuel Macron urmând să anunțe joi că serviciul militar va fi reinstituit – deși pe bază voluntară – la aproape 30 de ani de la abolirea recrutării obligatorii. În fața amenințării militare din partea Rusiei […] Articolul Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:10
Carp anunță demisii după cazul camionului cu armament: anchetele interne vizează structurile de frontieră și vamă # SafeNews
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, anunță că vor urma demisii în legătură cu incidentul privind camionul încărcat cu armament, depistat la frontiera moldo-română. Declarațiile au fost făcute după audierile desfășurate miercuri, 26 noiembrie, în Parlament, în cadrul cărora au fost examinate primele concluzii ale investigațiilor în curs. Deși nu […] Articolul Carp anunță demisii după cazul camionului cu armament: anchetele interne vizează structurile de frontieră și vamă apare prima dată în SafeNews.
07:00
Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește un plan pentru a extinde utilizarea euro la nivel global, încercând să profite de scăderea încrederii internaționale în conducerea politică și financiară a SUA. Planul implică extinderea liniilor de lichiditate — acorduri prin care BCE poate împrumuta rapid euro altor bănci centrale — pentru a sprijini comerțul extern european și […] Articolul BCE caută să transforme încrederea scăzută în dolar în avantaj pentru euro apare prima dată în SafeNews.
06:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat astăzi două schimbări importante în echipa sa de la Primărie și în structurile Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN). Elena Panuș va ocupa funcțiile de șefă a cabinetului fracțiunii parlamentare Alternativa și secretar general al Partidului MAN, iar Natalia Ixari va reveni în echipa Primarului General, fiind responsabilă de planificarea […] Articolul Schimbări în echipa Primarului capitalei și în MAN: cine preia funcțiile-cheie apare prima dată în SafeNews.
06:40
Flacăra olimpică pentru Jocurile de iarnă 2026, aprinsă la Olimpia: O ștafetă de 10.001 purtători va traversa Italia # SafeNews
Într-un cadru mai puțin spectaculos decât de obicei, flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 a fost aprinsă miercuri la Olimpia, Grecia, locul unde s-au născut Jocurile Olimpice în Antichitate. Ceremonia tradițională cu preotese care aprind focul cu razele soarelui a fost anulată din cauza avertizării de ploi puternice, iar focul a fost […] Articolul Flacăra olimpică pentru Jocurile de iarnă 2026, aprinsă la Olimpia: O ștafetă de 10.001 purtători va traversa Italia apare prima dată în SafeNews.
06:30
VIDEO | Peste 150 de percheziții în România într-o operațiune de amploare a autorităților # SafeNews
Pe 26 noiembrie, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că pe întreg teritoriul țării se efectuează aproximativ 150 de percheziții, cu implicarea mai multor structuri de forță. În cadrul acțiunii, sunt puse în executare peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 de mandate de aducere, […] Articolul VIDEO | Peste 150 de percheziții în România într-o operațiune de amploare a autorităților apare prima dată în SafeNews.
06:20
Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura # SafeNews
China Eastern va lansa săptămâna viitoare cel mai lung zbor direct din lume, conectând Shanghai și Buenos Aires, informează agenția DPA. Zborurile vor începe pe 4 decembrie și vor avea loc de două ori pe săptămână, după ce guvernul argentinian a aprobat noua rută. Distanța între cele două orașe, situate aproape la capetele opuse ale […] Articolul Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura apare prima dată în SafeNews.
06:10
O fetiță de nici un an din Cahul a decedat subit, luni, 25 noiembrie. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 de către echipajul medical de urgență, care a constatat decesul copilului înainte de sosirea Poliției. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, copilul ar aparține unei tinere cunoscute pe rețelele sociale, însă autoritățile nu confirmă […] Articolul Un bebeluș a murit subit la Cahul: A fost pornită o anchetă apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:30
Vânătoarea în Moldova, blocată pentru turiștii străini de reguli complicate: Usatîi propune adaptarea legilor # SafeNews
Turiștii străini care doresc să participe la vânătoare în Republica Moldova, întâmpină dificultăți. De această părere este deputatul Renato Usatîi, expusă în cadrul ședinței Comisiei de securitate națională. „În așa mod nimeni la noi nu o să mai vină”, a declarat Usatîi, criticând regulile actuale pentru închirierea armelor de către cetățeni ai altor state. Comparând […] Articolul Vânătoarea în Moldova, blocată pentru turiștii străini de reguli complicate: Usatîi propune adaptarea legilor apare prima dată în SafeNews.
20:20
FOTO | Decizie istorică? Grupul Palestine Action vrea să anuleze eticheta de organizație teroristă # SafeNews
Grupul pro-palestinian Palestine Action, interzis recent de guvernul britanic, a depus o contestație în fața Înaltului Tribunal, cerând anularea clasificării sale drept organizație teroristă, scrie AP, citat de „European Pravda”. Avocatul Raza Hussain, reprezentant al cofondatoarei Palestine Action, Huda Ammori, a declarat că interdicția a fost „negândită, discriminatorie, lipsită de un proces judiciar adecvat și […] Articolul FOTO | Decizie istorică? Grupul Palestine Action vrea să anuleze eticheta de organizație teroristă apare prima dată în SafeNews.
20:10
Incendiul izbucnit în complexul rezidențial Wan Fuk Court din districtul Tai Po, Hong Kong, a provocat moartea a cel puțin 36 de persoane și rănirea altor 29, potrivit celor mai recente informații. Flăcările au cuprins șapte dintre cele opt clădiri ale complexului, iar echipele de intervenție au rămas mobilizate pe tot parcursul nopții și dimineața. […] Articolul UPDATE | Incendiu Hong Kong: 36 de morți și peste 700 de pompieri în acțiune apare prima dată în SafeNews.
19:50
”Alternativa” propune eliminarea restricțiilor la plata în numerar pentru imobile și sprijinirea antreprenorilor # SafeNews
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a depus un proiect de lege care vizează eliminarea restricțiilor la plata în numerar pentru achiziția de imobile și simplificarea condițiilor pentru antreprenori. Inițiativa include și modificări legislative menite să reducă riscurile de utilizare ilegală a numerarului în tranzacții. „Este o lege care a provocat multe probleme pentru cetățeni. Ea depășește cu […] Articolul ”Alternativa” propune eliminarea restricțiilor la plata în numerar pentru imobile și sprijinirea antreprenorilor apare prima dată în SafeNews.
19:40
Un cetățean ceh cu origini vietnameze, Hoang Tran, care a luptat în cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, a fost capturat de forțele ruse în zona Pokrovska și este acum acuzat de „mercenarism” în autoproclamata „Republică Populară Lugansk” (LNR). Potrivit Seznam Spravy, Tran a servit în Brigada 60 mecanizată a armatei ucrainene și a urmat […] Articolul Cetățean ceh, care a luptat de partea Ucrainei, a ajuns în captivitate în Rusia apare prima dată în SafeNews.
18:20
Relațiile dintre Statele Unite și Rusia au fost zguduite din nou după ce agenția Bloomberg a făcut publice două convorbiri telefonice considerate confidențiale, în care oficiali de rang înalt discută despre un posibil acord de pace privind războiul din Ucraina. Dezvăluirile au generat reacții imediate atât la Washington, cât și la Moscova, alimentând speculații despre […] Articolul Planul de pace, o creație a Kremlinului? Dezvăluiri explozive Bloomberg apare prima dată în SafeNews.
12:30
Incendiu devastator în Hong Kong: Patru morți și mai multe persoane în stare critică după ce flăcările au cuprins un complex rezidențial # SafeNews
Un incendiu violent a izbucnit joi în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin patru persoane și rănirea gravă a altora. Flăcările s-au extins cu rapiditate pe fațadele blocurilor înalte, alimentate de schelele din bambus montate pentru lucrări de renovare. Incendiul a fost raportat la ora locală 14:51, iar […] Articolul Incendiu devastator în Hong Kong: Patru morți și mai multe persoane în stare critică după ce flăcările au cuprins un complex rezidențial apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO | Percheziții în Chișinău și Strășeni: Doi bărbați cercetați pentru falsificarea actelor românești # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție, au efectuat percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni, bănuiți că ar fi falsificat cărți de identitate și permise de conducere românești. Ancheta face parte dintr-o investigație mai amplă, derulată împreună cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România și coordonată de […] Articolul VIDEO | Percheziții în Chișinău și Strășeni: Doi bărbați cercetați pentru falsificarea actelor românești apare prima dată în SafeNews.
12:10
Constantin Țuțu, la Judecătorie: Urmează să-și rostească ultimul cuvânt în dosarul de trafic de influență # SafeNews
Fostul deputat și campion la kickboxing Constantin Țuțu a fost escortat miercuri, 26 noiembrie, de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și rosti ultimul cuvânt în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. Țuțu este vizat în două cauze penale, inițiate în mai 2020 și noiembrie 2021, ulterior comasate […] Articolul Constantin Țuțu, la Judecătorie: Urmează să-și rostească ultimul cuvânt în dosarul de trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
11:40
Guvernul va examina în ședința sa din 26 noiembrie un proiect de lege privind introducerea unui nou articol în Codul contravențional – „Activitatea comercială cu dispozitive ilegale”. Astfel, utilizarea comercială a dispozitivelor care permit ocolirea serviciilor plătite ar putea fi pedepsită. Dispozitivele ilegale sunt definite ca programe sau echipamente create pentru a accesa servicii plătite […] Articolul Dispozitivele care permit accesul ilegal la servicii cu plată, în vizorul legii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a spus că fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, vizat în perchezițiile de marți dimineață într-un dosar pentru finanțare ilegală și interes coruptibil în procesul electoral, nu a fost reținut din considerente legate de starea sa sănătate, scrie tvr.md. „S-a convenit ca reținerea să nu aibă loc. Întâi […] Articolul Fostul ministru Pleșca scapă de reținere din motive de sănătate, explică șeful IGP apare prima dată în SafeNews.
11:20
Deputații din Comisia securitate și ordine publică desfășoară în aceste clipe audieri cu ușile închise pe cazurile, care au bulversat societatea în ultimele săptămâni. Este vorba despre depistarea la frontiera moldo-română a unui camion plin cu armament din Ucraina, care, potrivit anchetatorilor, avea destinația – Israel. De asemenea, tot cu ușile închise se desfășoară și […] Articolul Parlamentul audiază cu ușile închise cazul camionului cu armament de la frontieră apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat astăzi profunda îngrijorare privind deteriorarea rapidă a climatului de securitate din țară și modul în care instituțiile statului gestionează incidentele ce pun în pericol siguranța națională și a cetățenilor. Potrivit formațiunii, două evenimente recente ridică semne de alarmă: reținerea la Vama Albița a unui transport de armament […] Articolul PLDM cere convocarea urgentă a Consiliului Național de Securitate apare prima dată în SafeNews.
11:00
Polițiștii din municipiul Bălți au confiscat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. Potrivit autorităților, bărbatul, în vârstă de 28 de ani, locuitor al municipiului Bălți, ar fi pus în circulație droguri pe […] Articolul VIDEO | Un tânăr din Bălți, reținut pentru comercializarea drogurilor în proporții mari apare prima dată în SafeNews.
10:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit explicații despre armamentul de contrabandă, care a fost depistat la Leușeni–Albița, după ce a ajuns în Republica Moldova din Ucraina. Șefa MAI a precizat că ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România lucrează într-un grup comun de investigație, scrie realitatea.md. Referindu-se la traseul armamentului, […] Articolul Șefa MAI, despre armamentul din Ucraina: Ancheta vizează toate ipotezele apare prima dată în SafeNews.
10:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a trimis la reevaluare aproape jumătate din rapoartele de vetting pentru judecătorii Curții de Apel Centru. Este vorba de 8 din 18 dosare analizate de comisie, în mare parte cazuri în care judecătorii au fost declarați integri și propuși să rămână în funcție. Președintele Comisiei de Vetting a Judecătorilor, Andrei […] Articolul Aproape jumătate din dosarele vetting pe Curtea de Apel Centru, trimise la reevaluare apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.