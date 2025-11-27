Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova

10:50

Un grup de persoane din Taraclia este cercetat pentru escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare, după ce ar fi obținut fraudulos de la o victimă peste 22.000 de lei. Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii oficiului Cahul, filiala Taraclia, au documentat activitatea ilegală a grupului pe parcursul a trei luni.