România dotează Armata cu rachete antiaeriene Mistral, procurate din Franța

Cadavrele a doi alpinişti, dintre care unul era originar din Statele Unite, au fost găsite după ce au căzut de pecel mai înalt vârf din Noua Zeelandă, transmite Le Figaro. Bărbaţii făceau parte dintr-un grup de patru persoane care urcau pe muntele Cook (cunoscut sub numele maori de Aoraki), înalt de 3.724 de metri, când […] Articolul Doi alpinişti au murit în urma unei căderi de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă apare prima dată în SafeNews.