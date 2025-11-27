Cauzele incendiului devastator care a ucis cel puțin 55 de oameni în Hong Kong. Experții au un suspect major, posibil responsabil pentru extinderea focului

11:20

Comitetul de anchetă din regiunea Moscovei a anunțat reținerea unui bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk. Acesta este acuzat de uciderea a două fete, de determinarea a încă două femei să consume droguri și de violuri. Conform versiunii anchetatorilor, bărbatul căuta pe internet bone pentru fiul său de 9 ani, iar când acestea […] Articolul Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă apare prima dată în SafeNews.