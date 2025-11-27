VIDEO | Droguri, dispozitive artizanale și acte străine, depistate de polițiști în urma a două percheziții legate de consumul și distribuirea drogurilor
SafeNews, 27 noiembrie 2025 14:10
Pe 26 noiembrie, în cadrul unei cauze penale, oamenii legii au intervenit într-un apartament de pe strada Hristo Botev. Acolo au fost depistate cinci persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 33 de ani, care consumau droguri de tip PVP. În locuință au fost găsite mai multe aparate artizanale pentru consum, precum și pachețele improvizate […] Articolul VIDEO | Droguri, dispozitive artizanale și acte străine, depistate de polițiști în urma a două percheziții legate de consumul și distribuirea drogurilor apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 30 minute
14:10
VIDEO | Droguri, dispozitive artizanale și acte străine, depistate de polițiști în urma a două percheziții legate de consumul și distribuirea drogurilor
Acum o oră
13:50
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a ridicat în 2025 un salariu dublu față de ex-premierul Dorin Recean # SafeNews
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al ex-prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de le,i transmite […] Articolul Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a ridicat în 2025 un salariu dublu față de ex-premierul Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
13:20
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova # SafeNews
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa şi Afaceri Externe. „Spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franţa reafirmă […] Articolul Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO | Tragedie pe traseul Ohrincea–Cruglic: un șofer a murit după ce s-a izbit cu mașina de o stație de autobuz # SafeNews
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Volkswagen s-a izbit de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, mașina a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul […] Articolul VIDEO | Tragedie pe traseul Ohrincea–Cruglic: un șofer a murit după ce s-a izbit cu mașina de o stație de autobuz apare prima dată în SafeNews.
13:10
Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare # SafeNews
Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews. Turiștii care vor rămâne peste noapte în Anglia ar putea să aibă parte de o nouă taxă: guvernul […] Articolul Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare apare prima dată în SafeNews.
13:00
Parlamentul a aprobat un credit în valoare de 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru implementarea reformelor în sectorul energetic # SafeNews
Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), destinat susținerii reformelor în sectorul energetic. Parlamentul a aprobat recent Acordul de facilitate de credit, deschizând calea implementării proiectelor de modernizare și eficientizare a infrastructurii energetice. Autoritățile moldovene au declarat că fondurile vor fi folosite […] Articolul Parlamentul a aprobat un credit în valoare de 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru implementarea reformelor în sectorul energetic apare prima dată în SafeNews.
12:50
O persoană a fost găsită decedată în seara zilei de miercuri, 26 noiembrie, în parcul Valea Trandafirilor din municipiul Chișinău. „La fața locului, polițiștii au depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat lângă un scaun cu rotile. În apropiere a fost găsită o armă de foc, care a fost ridicată pentru […] Articolul Cadavrul unui bărbat, găsit împușcat într-un parc din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
12:30
Cauzele incendiului devastator care a ucis cel puțin 55 de oameni în Hong Kong. Experții au un suspect major, posibil responsabil pentru extinderea focului # SafeNews
Autoritățile spun că au motive să creadă că persoanele responsabile din cadrul companiei care renova blocurile „au dat dovadă de neglijență gravă” în munca lor. Experții iau în calcul ca schelele de bambus – și alte materiale inflamabile folosite – să fi contribuit la răspândirea rapidă a focului, scriu South China Morning Post și CNN. […] Articolul Cauzele incendiului devastator care a ucis cel puțin 55 de oameni în Hong Kong. Experții au un suspect major, posibil responsabil pentru extinderea focului apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
12:20
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar contestă legea Camerelor Agricole: „Se încalcă dreptul la liberă asociere” # SafeNews
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar (CAPA) a emis o scrisoare publică semnată de președintele său, Sergiu Veșca, adresată Parlamentului, Guvernului și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, prin care atrage atenția asupra problemelor generate de Legea nr. 39 privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole. Reprezentanții CAPA susțin că legea ar încălca dreptul fermierilor la libertatea […] Articolul Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar contestă legea Camerelor Agricole: „Se încalcă dreptul la liberă asociere” apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO | Captură majoră de peste 22.000 de țigarete și 142 de litri alcool fără acte de proveniență în raionul Drochia: un bărbat reținut de Serviciul Vamal # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost depistat transportând ilegal peste 22.000 de țigarete și 142,5 litri de alcool, în lipsa actelor de proveniență legală. Incidentul a fost înregistrat astăzi, 27 noiembrie, în localitatea Petreni, raionul Drochia, când ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au oprit pentru control un vehicul de model […] Articolul VIDEO | Captură majoră de peste 22.000 de țigarete și 142 de litri alcool fără acte de proveniență în raionul Drochia: un bărbat reținut de Serviciul Vamal apare prima dată în SafeNews.
12:00
Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova, printre primii 20 de exportatori mondiali de fructe # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a participat la conferința organizată de Moldova Fruct, unde a felicitat producătorii și exportatorii de fructe pentru contribuția lor la dezvoltarea sectorului agricol. „Datorită investițiilor și muncii lor enorme, fructele noastre sunt îndrăgite acasă și căutate peste tot în lume”, a declarat șeful guvernului. Republica Moldova s-a remarcat în ultimii ani, poziționându-se […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova, printre primii 20 de exportatori mondiali de fructe apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO | Criză energetică la Glodeni. Solicitare de fonduri și dispute politice în Parlament # SafeNews
Alocarea urgentă a 2 milioane de lei orașului Glodeni pentru compensarea diferențelorh de tarife la energie electrică și gaze naturale. Este solicitarea Partidului Nostru către Parlament. În acest sens, deputatul Alexandru Berlinschii a depus un amendament la proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru 2025, prin care cere susținerea financiară a orașului Glodeni […] Articolul VIDEO | Criză energetică la Glodeni. Solicitare de fonduri și dispute politice în Parlament apare prima dată în SafeNews.
11:50
Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a atacat amicul cu o furculiță pentru a-i fura telefonul # SafeNews
Un bărbat de 42 de ani din Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru tâlhărie, după ce și-a atacat amicul cu o furculiță și un cuțit de bucătărie pentru a-i sustrage telefonul mobil. Potrivit Procuraturii Bălți, în 2024, inculpatul, declarat anterior agresor familial și obligat să părăsească locuința pentru o perioadă determinată, […] Articolul Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a atacat amicul cu o furculiță pentru a-i fura telefonul apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO | Un cetățean străin, reținut pentru distribuirea drogurilor în capitală: polițiștii au ridicat 9,5 kg de mefedronă și 2 kg de marijuana, cu valoare estimată de 10 milioane de lei # SafeNews
Un bărbat, cetățean străin, a fost reținut de polițiștii din Botanica și procurorii Oficiului Botanica, fiind suspectat de distribuirea de substanțe narcotice în Chișinău. Pe 25 noiembrie, în timpul unei acțiuni de investigație, polițiștii l-au observat pe suspect cu comportament suspect într-o zonă forestieră din comuna Grătiești. În rucsacul acestuia au fost descoperite două pachete […] Articolul VIDEO | Un cetățean străin, reținut pentru distribuirea drogurilor în capitală: polițiștii au ridicat 9,5 kg de mefedronă și 2 kg de marijuana, cu valoare estimată de 10 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă # SafeNews
Comitetul de anchetă din regiunea Moscovei a anunțat reținerea unui bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk. Acesta este acuzat de uciderea a două fete, de determinarea a încă două femei să consume droguri și de violuri. Conform versiunii anchetatorilor, bărbatul căuta pe internet bone pentru fiul său de 9 ani, iar când acestea […] Articolul Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă apare prima dată în SafeNews.
11:10
CSM a demarat discuțiile pentru implementarea Legii care reglementează judecarea cauzelor de corupție: Judecătoria Chișinău ar putea avea un colegiu anticorupție # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească au demarat discuțiile pentru implementarea Legii nr. 192/2025, care reglementează judecarea cauzelor de corupție și conexe corupției, în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Președintele CSM, Sergiu Caraman, împreună cu membrii CSM Ioana Chironeț, Natalia Bondarenco, Alexandru Postica și […] Articolul CSM a demarat discuțiile pentru implementarea Legii care reglementează judecarea cauzelor de corupție: Judecătoria Chișinău ar putea avea un colegiu anticorupție apare prima dată în SafeNews.
11:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a anunțat astăzi că Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău. Informația a fost comunicată telefonic de ministrul eston de externe, Margus Tsahkna. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și […] Articolul Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Escrocherie cu carduri bancare: doi tineri reținuți după trei luni de operațiuni, 22.000 de lei obținuți fraudulos de la o victimă # SafeNews
Un grup de persoane din Taraclia este cercetat pentru escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare, după ce ar fi obținut fraudulos de la o victimă peste 22.000 de lei. Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii oficiului Cahul, filiala Taraclia, au documentat activitatea ilegală a grupului pe parcursul a trei luni. […] Articolul VIDEO | Escrocherie cu carduri bancare: doi tineri reținuți după trei luni de operațiuni, 22.000 de lei obținuți fraudulos de la o victimă apare prima dată în SafeNews.
10:40
Tânăr condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru violență digitală și pornografie infantilă # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, după ce a determinat o fată de 14 ani să întrețină acte sexuale și a înregistrat aceste acțiuni video pentru satisfacerea propriilor interese sexuale. Cazul a fost făcut public în cadrul […] Articolul Tânăr condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru violență digitală și pornografie infantilă apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | Tragedie evitată: șofer beat și fără permis, oprit la timp în satul Pîrlița de polițiștii din Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani din satul Bumbăta a fost prins de polițiștii din Ungheni conducând un autoturism în stare avansată de ebrietate. Incidentul a avut loc pe o stradă din satul Pîrlița, unde oamenii legii au observat un Renault Megane deplasându-se neuniform și au solicitat șoferului să oprească vehiculul. Testul alcoolscopic efectuat cu […] Articolul VIDEO | Tragedie evitată: șofer beat și fără permis, oprit la timp în satul Pîrlița de polițiștii din Ungheni apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | NO COMMENT | Minut de reculegere pentru Ilie Ilașcu în Parlament, socialiștii și comuniștii nu s-au ridicat # SafeNews
Deputații PSRM și PCRM au rămas pe scaune în timpul momentului de reculegere ținut în Parlamentul Republicii Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu, Erou al națiunii și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a țării. Restul deputaților s-au ridicat în picioare. Ceremonia a fost anunțată de la tribuna centrală. Sala a păstrat liniștea […] Articolul VIDEO | NO COMMENT | Minut de reculegere pentru Ilie Ilașcu în Parlament, socialiștii și comuniștii nu s-au ridicat apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
10:20
„Yandex Go” și „Yandex Pro”, amendate de Consiliul Concurenței cu aproape 800.000 lei. Află motivul # SafeNews
Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International” BV, operatorul platformei electronice „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro”, utilizată de companiile de taxi din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată în cadrul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului nr. 03 din 23 ianuarie 2023. În cadrul anchetei, Consiliul Concurenței a […] Articolul „Yandex Go” și „Yandex Pro”, amendate de Consiliul Concurenței cu aproape 800.000 lei. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un cutremur de magnitudinea 6,6 a avut loc joi pe o insuliţă situată la nord-vest de Sumatra, în Indonezia, potrivit Institutului american de geofizică USGS, în urma căruia autorităţile nu au anunţat imediat pagube, relatează AFP. Epicentrul seismului, înregistrat la ora locală 11.56 (6.56, ora Moldovei), a fost localizat pe Insula Simeulue, la o adâncime de […] Articolul Cutremur de magnitudinea 6,6 zguduie nord-vestul Indoneziei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi prima vizită de lucru în raionul Ungheni # SafeNews
Astăzi, Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa vizită de lucru în raionul Ungheni, concentrându-se pe dezvoltarea infrastructurii și susținerea afacerilor locale. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 vehicule moderne care vor îmbunătăți mobilitatea în oraș și confortul călătorilor. De asemenea, Munteanu va inspecta progresul lucrărilor la podul Ungheni-Ungheni, un proiect major de […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi prima vizită de lucru în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut # SafeNews
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 26 noiembrie, în jurul orei 19:40, pe strada Valea Crucii din municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat mai multe autovehicule și s-a soldat cu rănirea unei minore. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic, oamenii legii au stabilit preliminar că un autoturism […] Articolul VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
09:30
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători până la atingerea plafonului de vârstă # SafeNews
Decretul emis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care mai mulți magistrați sunt numiți în funcție până la atingerea vârstei-limită, a fost publicat în Monitorul Oficial și a devenit aplicabil. Lista noilor numiri cuprinde mai multe instanțe din țară. La Judecătoria Chișinău își vor începe activitatea șase judecători: Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, […] Articolul Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători până la atingerea plafonului de vârstă apare prima dată în SafeNews.
09:10
Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:10
Articolul LIVE | Briefing de presă al deputaților din Fracțiunea parlamentară Alternativa apare prima dată în SafeNews.
08:50
Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă # SafeNews
Un tată și fiul său riscă o amendă de 10.000 de euro după ce au intrat ilegal în tunelurile fostului lagăr de concentrare Mittelbau-Dora din Turingia (Germania). Incidentul a declanșat o operațiune amplă de căutare a poliției, relatează Bild. Între 1943 și 1945, deținuții lagărului de concentrare au fost forțați să asambleze arme-rachetă în complexul […] Articolul Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ceață persistentă pe numeroase trasee din țară. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii la maximă prudență # SafeNews
Poliția informează că, la această oră, în mai multe regiuni ale țării persistă ceață densă, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea în trafic. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să utilizeze luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi, pentru a preveni situațiile de risc. De […] Articolul Ceață persistentă pe numeroase trasee din țară. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii la maximă prudență apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:20
VIDEO | Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 # SafeNews
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, transmite BBC News. Un suspect a fost prins și se află în stare gravă. Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra celor doi militari venise din […] Articolul VIDEO | Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 apare prima dată în SafeNews.
08:10
Moldova va introduce un registru obligatoriu pentru colete pentru a preveni traficul de droguri # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova vor introduce un registru obligatoriu pentru transmiterea coletelor, prin care va fi consemnat numărul coletului, expeditorul și destinatarul. Măsura are scopul de a preveni transportarea ilegală a drogurilor și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. „95% din droguri nu sunt produse în Moldova, […] Articolul Moldova va introduce un registru obligatoriu pentru colete pentru a preveni traficul de droguri apare prima dată în SafeNews.
08:00
Jurnalist turc primește 4 ani și 2 luni de închisoare după comentarii considerate „amenințări” la adresa lui Erdogan # SafeNews
Judecătoria din Istanbul l-a condamnat miercuri pe jurnalistul turc Fatih Altaylı la patru ani și două luni de închisoare pentru „amenințări la adresa președintelui” Recep Tayyip Erdogan, ca urmare a comentariilor publicate pe canalul său de YouTube. Potrivit „European Pravda”, citând BIRN, Altaylı a fost acuzat pentru un comentariu în care a descris Turcia drept […] Articolul Jurnalist turc primește 4 ani și 2 luni de închisoare după comentarii considerate „amenințări” la adresa lui Erdogan apare prima dată în SafeNews.
07:50
Șeful diplomației UE vrea reducerea dimensiunii armatei ruse pentru încheierea războiului în Ucraina # SafeNews
Șeful diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri exercitarea unei presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a asigura succesul inițiativei conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță The Guardian. „Pentru a asigura cel mai bun rezultat pentru Ucraina și Europa, trebuie să menținem cursul, dar să accelerăm ritmul”, a declarat Kallas după […] Articolul Șeful diplomației UE vrea reducerea dimensiunii armatei ruse pentru încheierea războiului în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
România dotează Armata cu rachete antiaeriene Mistral, procurate din Franța. Contractul a fost semnat de ministerele apărării din cele două țări. Valoarea acestuia este de 625,5 milioane de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD Mistral, 934 de rachete Mistral, instruire, muniție de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic, scrie Mediafax, citând […] Articolul România dotează Armata cu rachete antiaeriene Mistral, procurate din Franța apare prima dată în SafeNews.
07:50
Modificări la legislația armelor: Peste 65.000 de deținători de arme din Moldova ar putea fi afectați de noile reguli # SafeNews
Deținătorii de arme din Republica Moldova ar putea fi supuși unor reguli mai stricte, iar vizarea permisului va fi condiționată de participarea la cursuri obligatorii de calificare, potrivit modificărilor discutate miercuri, 26 noiembrie, la Comisia parlamentară pentru securitate națională. Reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției explică că printre noile prevederi se numără eliminarea obligației rudelor […] Articolul Modificări la legislația armelor: Peste 65.000 de deținători de arme din Moldova ar putea fi afectați de noile reguli apare prima dată în SafeNews.
07:40
FLASH | Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv în dosarul Bygmalion după decizia Curții de Casație. Care este sentința # SafeNews
Curtea de Casație a Franței a respins miercuri, 26 noiembrie, recursul depus de Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion și a confirmat sentința stabilită anterior în apel: un an de închisoare, din care șase luni cu executare. Aceasta este decizia definitivă, reprezentând ultima cale de atac pentru fostul președinte francez. Într-un comunicat, instanța supremă a menționat […] Articolul FLASH | Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv în dosarul Bygmalion după decizia Curții de Casație. Care este sentința apare prima dată în SafeNews.
07:30
Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoașterea căsătoriilor gay, afirmă premierul Donald Tusk # SafeNews
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE. Vorbind la […] Articolul Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoașterea căsătoriilor gay, afirmă premierul Donald Tusk apare prima dată în SafeNews.
07:30
R. Moldova face un nou pas pentru protejarea patrimoniului: Guvernul aprobă aderarea la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga # SafeNews
Republica Moldova se pregătește să devină parte la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un instrument internațional care întărește regimul de protecție a bunurilor culturale în situații de risc sau conflict. Decizia de aderare a fost aprobată de Guvern, marcând o etapă importantă în modernizarea cadrului național privind protejarea patrimoniului. […] Articolul R. Moldova face un nou pas pentru protejarea patrimoniului: Guvernul aprobă aderarea la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga apare prima dată în SafeNews.
07:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală a identificat peste 100 de persoane din România care au obținut venituri neînregistrate de aproximativ 65 de milioane de lei din activitatea desfășurată pe două platforme de conținut pentru adulți, între anii 2023 și 2024. Potrivit informațiilor publicate de economedia.ro, românii care au încasat sumele respective datorează statului aproape opt […] Articolul Românii care au câștigat milioane pe OnlyFans… fără ca statul să știe apare prima dată în SafeNews.
07:20
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” # SafeNews
Franța va deveni săptămâna aceasta cea mai recentă țară din UE care își va prezenta planurile de extindere a armatei, Emmanuel Macron urmând să anunțe joi că serviciul militar va fi reinstituit – deși pe bază voluntară – la aproape 30 de ani de la abolirea recrutării obligatorii. În fața amenințării militare din partea Rusiei […] Articolul Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Carp anunță demisii după cazul camionului cu armament: anchetele interne vizează structurile de frontieră și vamă # SafeNews
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, anunță că vor urma demisii în legătură cu incidentul privind camionul încărcat cu armament, depistat la frontiera moldo-română. Declarațiile au fost făcute după audierile desfășurate miercuri, 26 noiembrie, în Parlament, în cadrul cărora au fost examinate primele concluzii ale investigațiilor în curs. Deși nu […] Articolul Carp anunță demisii după cazul camionului cu armament: anchetele interne vizează structurile de frontieră și vamă apare prima dată în SafeNews.
07:00
Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește un plan pentru a extinde utilizarea euro la nivel global, încercând să profite de scăderea încrederii internaționale în conducerea politică și financiară a SUA. Planul implică extinderea liniilor de lichiditate — acorduri prin care BCE poate împrumuta rapid euro altor bănci centrale — pentru a sprijini comerțul extern european și […] Articolul BCE caută să transforme încrederea scăzută în dolar în avantaj pentru euro apare prima dată în SafeNews.
06:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat astăzi două schimbări importante în echipa sa de la Primărie și în structurile Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN). Elena Panuș va ocupa funcțiile de șefă a cabinetului fracțiunii parlamentare Alternativa și secretar general al Partidului MAN, iar Natalia Ixari va reveni în echipa Primarului General, fiind responsabilă de planificarea […] Articolul Schimbări în echipa Primarului capitalei și în MAN: cine preia funcțiile-cheie apare prima dată în SafeNews.
06:40
Flacăra olimpică pentru Jocurile de iarnă 2026, aprinsă la Olimpia: O ștafetă de 10.001 purtători va traversa Italia # SafeNews
Într-un cadru mai puțin spectaculos decât de obicei, flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 a fost aprinsă miercuri la Olimpia, Grecia, locul unde s-au născut Jocurile Olimpice în Antichitate. Ceremonia tradițională cu preotese care aprind focul cu razele soarelui a fost anulată din cauza avertizării de ploi puternice, iar focul a fost […] Articolul Flacăra olimpică pentru Jocurile de iarnă 2026, aprinsă la Olimpia: O ștafetă de 10.001 purtători va traversa Italia apare prima dată în SafeNews.
06:30
VIDEO | Peste 150 de percheziții în România într-o operațiune de amploare a autorităților # SafeNews
Pe 26 noiembrie, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că pe întreg teritoriul țării se efectuează aproximativ 150 de percheziții, cu implicarea mai multor structuri de forță. În cadrul acțiunii, sunt puse în executare peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 de mandate de aducere, […] Articolul VIDEO | Peste 150 de percheziții în România într-o operațiune de amploare a autorităților apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:20
Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura # SafeNews
China Eastern va lansa săptămâna viitoare cel mai lung zbor direct din lume, conectând Shanghai și Buenos Aires, informează agenția DPA. Zborurile vor începe pe 4 decembrie și vor avea loc de două ori pe săptămână, după ce guvernul argentinian a aprobat noua rută. Distanța între cele două orașe, situate aproape la capetele opuse ale […] Articolul Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura apare prima dată în SafeNews.
06:10
O fetiță de nici un an din Cahul a decedat subit, luni, 25 noiembrie. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 de către echipajul medical de urgență, care a constatat decesul copilului înainte de sosirea Poliției. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, copilul ar aparține unei tinere cunoscute pe rețelele sociale, însă autoritățile nu confirmă […] Articolul Un bebeluș a murit subit la Cahul: A fost pornită o anchetă apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:30
Vânătoarea în Moldova, blocată pentru turiștii străini de reguli complicate: Usatîi propune adaptarea legilor # SafeNews
Turiștii străini care doresc să participe la vânătoare în Republica Moldova, întâmpină dificultăți. De această părere este deputatul Renato Usatîi, expusă în cadrul ședinței Comisiei de securitate națională. „În așa mod nimeni la noi nu o să mai vină”, a declarat Usatîi, criticând regulile actuale pentru închirierea armelor de către cetățeni ai altor state. Comparând […] Articolul Vânătoarea în Moldova, blocată pentru turiștii străini de reguli complicate: Usatîi propune adaptarea legilor apare prima dată în SafeNews.
