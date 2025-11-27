Un bebeluș a murit subit la Cahul: A fost pornită o anchetă
SafeNews, 27 noiembrie 2025 06:10
O fetiță de nici un an din Cahul a decedat subit, luni, 25 noiembrie. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 de către echipajul medical de urgență, care a constatat decesul copilului înainte de sosirea Poliției. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, copilul ar aparține unei tinere cunoscute pe rețelele sociale, însă autoritățile nu confirmă
Acum 10 minute
06:30
VIDEO | Peste 150 de percheziții în România într-o operațiune de amploare a autorităților # SafeNews
Pe 26 noiembrie, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că pe întreg teritoriul țării se efectuează aproximativ 150 de percheziții, cu implicarea mai multor structuri de forță. În cadrul acțiunii, sunt puse în executare peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 de mandate de aducere,
Acum 30 minute
06:20
Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura # SafeNews
China Eastern va lansa săptămâna viitoare cel mai lung zbor direct din lume, conectând Shanghai și Buenos Aires, informează agenția DPA. Zborurile vor începe pe 4 decembrie și vor avea loc de două ori pe săptămână, după ce guvernul argentinian a aprobat noua rută. Distanța între cele două orașe, situate aproape la capetele opuse ale
06:10
O fetiță de nici un an din Cahul a decedat subit, luni, 25 noiembrie. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 de către echipajul medical de urgență, care a constatat decesul copilului înainte de sosirea Poliției. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, copilul ar aparține unei tinere cunoscute pe rețelele sociale, însă autoritățile nu confirmă
Acum 12 ore
20:30
Vânătoarea în Moldova, blocată pentru turiștii străini de reguli complicate: Usatîi propune adaptarea legilor # SafeNews
Turiștii străini care doresc să participe la vânătoare în Republica Moldova, întâmpină dificultăți. De această părere este deputatul Renato Usatîi, expusă în cadrul ședinței Comisiei de securitate națională. „În așa mod nimeni la noi nu o să mai vină", a declarat Usatîi, criticând regulile actuale pentru închirierea armelor de către cetățeni ai altor state. Comparând
20:20
FOTO | Decizie istorică? Grupul Palestine Action vrea să anuleze eticheta de organizație teroristă # SafeNews
Grupul pro-palestinian Palestine Action, interzis recent de guvernul britanic, a depus o contestație în fața Înaltului Tribunal, cerând anularea clasificării sale drept organizație teroristă, scrie AP, citat de „European Pravda". Avocatul Raza Hussain, reprezentant al cofondatoarei Palestine Action, Huda Ammori, a declarat că interdicția a fost „negândită, discriminatorie, lipsită de un proces judiciar adecvat și
20:10
Incendiul izbucnit în complexul rezidențial Wan Fuk Court din districtul Tai Po, Hong Kong, a provocat moartea a cel puțin 36 de persoane și rănirea altor 29, potrivit celor mai recente informații. Flăcările au cuprins șapte dintre cele opt clădiri ale complexului, iar echipele de intervenție au rămas mobilizate pe tot parcursul nopții și dimineața.
19:50
”Alternativa” propune eliminarea restricțiilor la plata în numerar pentru imobile și sprijinirea antreprenorilor # SafeNews
Fracțiunea parlamentară „Alternativa" a depus un proiect de lege care vizează eliminarea restricțiilor la plata în numerar pentru achiziția de imobile și simplificarea condițiilor pentru antreprenori. Inițiativa include și modificări legislative menite să reducă riscurile de utilizare ilegală a numerarului în tranzacții. „Este o lege care a provocat multe probleme pentru cetățeni. Ea depășește cu
19:40
Un cetățean ceh cu origini vietnameze, Hoang Tran, care a luptat în cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, a fost capturat de forțele ruse în zona Pokrovska și este acum acuzat de „mercenarism" în autoproclamata „Republică Populară Lugansk" (LNR). Potrivit Seznam Spravy, Tran a servit în Brigada 60 mecanizată a armatei ucrainene și a urmat
18:20
Relațiile dintre Statele Unite și Rusia au fost zguduite din nou după ce agenția Bloomberg a făcut publice două convorbiri telefonice considerate confidențiale, în care oficiali de rang înalt discută despre un posibil acord de pace privind războiul din Ucraina. Dezvăluirile au generat reacții imediate atât la Washington, cât și la Moscova, alimentând speculații despre
Acum 24 ore
12:30
Incendiu devastator în Hong Kong: Patru morți și mai multe persoane în stare critică după ce flăcările au cuprins un complex rezidențial # SafeNews
Un incendiu violent a izbucnit joi în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin patru persoane și rănirea gravă a altora. Flăcările s-au extins cu rapiditate pe fațadele blocurilor înalte, alimentate de schelele din bambus montate pentru lucrări de renovare. Incendiul a fost raportat la ora locală 14:51, iar
12:20
VIDEO | Percheziții în Chișinău și Strășeni: Doi bărbați cercetați pentru falsificarea actelor românești # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție, au efectuat percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni, bănuiți că ar fi falsificat cărți de identitate și permise de conducere românești. Ancheta face parte dintr-o investigație mai amplă, derulată împreună cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România și coordonată de
12:10
Constantin Țuțu, la Judecătorie: Urmează să-și rostească ultimul cuvânt în dosarul de trafic de influență # SafeNews
Fostul deputat și campion la kickboxing Constantin Țuțu a fost escortat miercuri, 26 noiembrie, de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și rosti ultimul cuvânt în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. Țuțu este vizat în două cauze penale, inițiate în mai 2020 și noiembrie 2021, ulterior comasate
11:40
Guvernul va examina în ședința sa din 26 noiembrie un proiect de lege privind introducerea unui nou articol în Codul contravențional – „Activitatea comercială cu dispozitive ilegale". Astfel, utilizarea comercială a dispozitivelor care permit ocolirea serviciilor plătite ar putea fi pedepsită. Dispozitivele ilegale sunt definite ca programe sau echipamente create pentru a accesa servicii plătite
11:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a spus că fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, vizat în perchezițiile de marți dimineață într-un dosar pentru finanțare ilegală și interes coruptibil în procesul electoral, nu a fost reținut din considerente legate de starea sa sănătate, scrie tvr.md. „S-a convenit ca reținerea să nu aibă loc. Întâi
11:20
Deputații din Comisia securitate și ordine publică desfășoară în aceste clipe audieri cu ușile închise pe cazurile, care au bulversat societatea în ultimele săptămâni. Este vorba despre depistarea la frontiera moldo-română a unui camion plin cu armament din Ucraina, care, potrivit anchetatorilor, avea destinația – Israel. De asemenea, tot cu ușile închise se desfășoară și
11:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat astăzi profunda îngrijorare privind deteriorarea rapidă a climatului de securitate din țară și modul în care instituțiile statului gestionează incidentele ce pun în pericol siguranța națională și a cetățenilor. Potrivit formațiunii, două evenimente recente ridică semne de alarmă: reținerea la Vama Albița a unui transport de armament
11:00
Polițiștii din municipiul Bălți au confiscat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. Potrivit autorităților, bărbatul, în vârstă de 28 de ani, locuitor al municipiului Bălți, ar fi pus în circulație droguri pe
10:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit explicații despre armamentul de contrabandă, care a fost depistat la Leușeni–Albița, după ce a ajuns în Republica Moldova din Ucraina. Șefa MAI a precizat că ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România lucrează într-un grup comun de investigație, scrie realitatea.md. Referindu-se la traseul armamentului,
10:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a trimis la reevaluare aproape jumătate din rapoartele de vetting pentru judecătorii Curții de Apel Centru. Este vorba de 8 din 18 dosare analizate de comisie, în mare parte cazuri în care judecătorii au fost declarați integri și propuși să rămână în funcție. Președintele Comisiei de Vetting a Judecătorilor, Andrei
10:40
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o reuniune cu generalul Keith Kellogg, unde au discutat despre angajamentul țării noastre pentru pace și stabilitate atât în interiorul țării cât și în regiune. „Mi-a făcut deosebita plăcere sa fac un schimb de opinii cu generalul Keith Kellogg, o persoana care a făcut mult pentru
10:30
Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat în ședința de astăzi cererea de demisie a șefului Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga. „În temeiul legii cu privire la Guvern, dar și al legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Ion Bulmaga din funcția de șef al Inspectoratului
10:30
Un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan, a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, după ce a abuzat sexual o minoră. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit anchetatorilor, individul a contactat victima și prietenele acesteia prin rețele sociale, trimițând mesaje
10:30
Consiliul Concurenței, inspecție la un operator de gaze pentru presupuse abuzuri pe piață # SafeNews
Consiliul Concurenței anunță că a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații lansate prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat de a
10:20
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de marți, 25 noiembrie, într-o casă din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga. Potrivit IGSU, autoritățile au fost alertate în jurul orei 21:54, după ce în interiorul locuinței a fost observat fum dens. Imediat, la fața locului s-au deplasat două echipe de pompieri care au stabilit că arderea a izbucnit
10:10
STENOGRAMĂ | Cum a discutat emisarul lui Trump cu un consilier-cheie al lui Putin despre Ucraina: „Dacă putem rezolva problema, toată lumea va sări în sus de bucurie” # SafeNews
Emisarul american Steve Witkoff l-a învățat pe Iuri Ușakov, cel mai important consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, cum să-l abordeze Moscova pe Donald Trump în ce privește negocierile de pace cu Ucraina, potrivit Bloomberg, care a obținut o înregistrare a discuției. Convorbirea Witkoff – Ușakov, ce a durat aproximativ cinci minute, a
10:10
Co-fondatorul Lukoil, Leonid Fedun, și-a vândut pachetul de circa 7 miliarde de dolari înapoi companiei # SafeNews
Leonid Fedun, co-fondator al gigantului petrolier rusesc Lukoil, și-a vândut în 2025 pachetul de aproximativ 10% din acțiuni înapoi companiei, au declarat trei surse apropiate tranzacției, confirmate și de date financiare analizate de Reuters. Valoarea pachetului era estimată la circa 7 miliarde de dolari, însă nu este clar dacă aceasta a fost suma efectiv primită
10:00
Experți: Creșterea volumului de construcții va influența prețurile apartamentelor, dar nu peste tot # SafeNews
După doi ani de stagnare, piața imobiliară din Moldova dă semne de revenire. Conform datelor BNS, în primele nouă luni, volumul lucrărilor de construcție din țară a crescut cu 37,3% față de aceeași perioadă a anului 2024. Experții pieței sunt convinși că majorarea volumului construcțiilor va influența, mai devreme sau mai târziu, prețurile apartamentelor, deoarece
10:00
Mark Rutte: Planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale # SafeNews
Secretarul general al NATO Mark Rutte a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul încă necesită negocieri substanţiale. Rutte a afirmat pentru grupul media RND şi ziarul spaniol El Pais, în declaraţ
10:00
Societatea Națională de Cruce Roșie din Rusia este acuzată, într-o investigație Follow the Money, că participă la instruirea militară a copiilor, se extinde în teritoriile ucrainene ocupate și primește milioane de euro de la Kremlin și din structurile internaționale ale Crucii Roșii, punând sub semnul întrebării neutralitatea sa. Societatea Națională de Cruce Roșie din Rusia […] Articolul Investigație: Crucea Roșie rusă sprijină mașinăria de război a Kremlinului apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 noiembrie 2025 Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Putin a dat decret ca autorităţile să întărească identitatea rusă în părțile anexate ilegal din Ucraina # SafeNews
Autoritățile ruse trebuie să sporească numărul de oameni care se identifică drept ruși și care vorbesc limba rusă în părțile din Ucraina anexate ilegal de Rusia după invazia Rusiei din 2022, potrivit unui document semnat de președintele rus Vladimir Putin. Documentul, publicat marți, cu titlul „Strategia de politică națională a Rusiei până în 2036”, apare […] Articolul Putin a dat decret ca autorităţile să întărească identitatea rusă în părțile anexate ilegal din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:50
Instituțiile din Moldova și Anglia caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate la conversiunea permiselor de conducere # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova și Regatul Unit caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate de moldovenii stabiliți în Marea Britanie la conversiunea permiselor de conducere. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe comune, organizate la inițiativa Ambasadei Republicii Moldova la Londra, cu participarea Agenției Servicii Publice (ASP) și a Driver and Vehicle Licensing Agency […] Articolul Instituțiile din Moldova și Anglia caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate la conversiunea permiselor de conducere apare prima dată în SafeNews.
09:30
Salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începând cu luna ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite IPN. „În fiecare an, […] Articolul Ministrul Educației: Salariile în sistemul educației vor crește din ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
09:00
Procurtura Generală face noi precizări în cazul camionului cu armament identificat la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit datelor obținute prin cooperare internațională, anchetatorii au stabilit drept corp delict mai multe obiecte transportate prin contrabandă: 18 elemente de muniție de tip 2 – componente de muniție;8 elemente de muniție de tip 1 – muniție completă;un lansator […] Articolul Procurorii, despre captură: Armamentul descoperit la Leușeni provenea din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:50
China a economisit 20 de miliarde de dolari din 2022 prin achiziționarea de petrol din Rusia, a declarat Igor Sechin, șeful Rosneft, la forumul energetic de la Beijing. Potrivit acestuia, RPC a reușit să obțină un astfel de „efect economic” „datorită eficienței mai mari a achizițiilor de petrol rusesc în comparație cu alternativa din Orientul […] Articolul „Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping apare prima dată în SafeNews.
08:40
Cadavrele a doi alpinişti, dintre care unul era originar din Statele Unite, au fost găsite după ce au căzut de pecel mai înalt vârf din Noua Zeelandă, transmite Le Figaro. Bărbaţii făceau parte dintr-un grup de patru persoane care urcau pe muntele Cook (cunoscut sub numele maori de Aoraki), înalt de 3.724 de metri, când […] Articolul Doi alpinişti au murit în urma unei căderi de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, a încasat în 2025 un salariu de 484.956 de lei. În plus, oficialul a primit o donație de 9.500 de euro, 220.000 de lei din vânzarea proprietății și 6.000 de euro pe baza unui contract de închiriere, transmite rupor.md. În ultimii patru ani, familia Hajder a achiziționat două apartamente. În […] Articolul DOC | Gheorghe Hajder: salariu de 484.956 lei și donații de mii de euro în 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:30
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european # SafeNews
Aliații sunt dispuși să desfășoare forțe de sprijin în Ucraina, imediat după semnarea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit RBC Ukraine. „Nu poate exista o pace durabilă dacă armata ucraineană are capacități limitate de a se apăra și de a descuraja orice agresiune. Prin urmare, principala […] Articolul Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european apare prima dată în SafeNews.
08:20
Proiectele culturale derulate între Republica Moldova și România și oportunitățile de consolidare a acestora au fost discutate și analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu. „Principalele teme de discuție au vizat dezvoltarea proiectelor comune în domeniul culturii, diversificarea produselor culturale destinate tinerilor, protejarea și valorificarea patrimoniului, inclusiv prin […] Articolul Jardan și ambasadorul României analizează noi direcții de cooperare culturală apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cea mai recentă licitație comună pentru produsul lunar de capacitate Ruta 1, care a avut loc pe 24 noiembrie, a înregistrat o cerere puternică, informează ceenergynews.com. Pentru luna decembrie, trei utilizatori au rezervat o capacitate de 13,68 gigawați-oră (GWh)/zi, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de luna noiembrie. Cererea a atins […] Articolul Fluxurile de gaze către Ucraina se vor dubla în decembrie prin Coridorul Vertical apare prima dată în SafeNews.
08:00
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România # SafeNews
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar reajustarea trupelor americane nu ştirbeşte cu nimic acest principiu, România rămânând „un element central şi parte a acestei alianţe”. Într-un […] Articolul Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România apare prima dată în SafeNews.
07:50
Opt dosare au fost depuse la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al societății Tracom, administrată de Agenția Proprietății Publice. Patru candidați au fost respinși în urma preselecției, iar alți patru au fost admiși la proba interviului, transmite IPN. Pentru următoarea etapă s-au calificat: Vitalie Rabovila, Dumitru Șoldan – actualul director interimar al întreprinderii, […] Articolul Opt dosare pentru funcția de director al Tracom: patru candidați trec la interviu apare prima dată în SafeNews.
07:40
Târgul de Crăciun din Craiova, în sud-vestul României, este considerat cel mai mare eveniment de Crăciun de pe continent ca suprafață, acoperind peste 280.000 de metri pătrați. Totodată, târgul a fost recunoscut drept al doilea cel mai bun târg de Crăciun din Europa în 2024, conform European Best Destinations, transmite unian.net. Ce atrage turiștii la târgul […] Articolul FOTO | Cel mai mare târg de Crăciun din Europa se deschide în România apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ex vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor” a fost condamnat la peste patru ani de închisoare # SafeNews
Ex vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, Leonid Bîrca, a fost condamnat marți, 25 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia instanței a fost pronunțată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului […] Articolul Ex vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor” a fost condamnat la peste patru ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
07:40
Proteste masive la Istanbul împotriva violenței de gen: Manifestanții cer protecție pentru femei # SafeNews
Aproximativ două mii de persoane au protestat marți, la Istanbul, împotriva violenței de gen din Turcia, unde aproape jumătate dintre crimele comise împotriva femeilor rămân nerezolvate. Scandând numele victimelor, manifestanții — în majoritate femei — au mărșăluit de-a lungul unei porțiuni din aglomeratul bulevard Istiklal, fără incidente cu forțele de ordine care monitorizau protestul. În […] Articolul Proteste masive la Istanbul împotriva violenței de gen: Manifestanții cer protecție pentru femei apare prima dată în SafeNews.
07:30
Unul dintre cei mai invidiați și bogați burlaci din lume, celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo, își planifică nunta de lux cu Georgina Rodriguez pentru vara anului 2026. Ronaldo și logodnica sa, Georgina Rodriguez, se vor căsători în sfârșit, iar deja se știe că acest lucru se va întâmpla după Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, în […] Articolul Ronaldo își va organiza nunta pe insula Madeira: Locul va avea o semnificație specială apare prima dată în SafeNews.
07:20
O dronă rusească de tip Gerbera s-a prăbușit peste casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Sătenii spun însă că aparatul s-ar fi aflat acolo de mai de mult, scrie nordnews.md. „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea de două săptămâni pe acel acoperiș. Eu știu (…) Este un […] Articolul VIDEO | Locuitorii satului unde a fost găsită drona: Stătea de vreo două săptămâni acolo apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a dezvăluit în cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforme online de presupuse investiții că informațiile despre fenomenul „TUX” nu au venit din surse oficiale sau investigații jurnalistice, ci chiar din discuțiile cu elevii, în timpul campaniilor de educație financiară. „Noi am aflat acest lucru nu […] Articolul Budianschi: „Primele informații despre TUX le-am primit de la copii” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Rămasă fără parteneri economici, Rusia a devenit, în „cotitura sa spre Est”, dependentă de China, a cărei economie este de nouă ori mai mare. Deși Xi Jinping i-a permis lui Vladimir Putin să mențină relații strânse cu el pentru a confrunta Statele Unite, oficialii ruși se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat. […] Articolul Indignare în Rusia: Oficialii se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat apare prima dată în SafeNews.
07:10
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență # SafeNews
Poliţia din Germania a raportat marţi, 25 noiembrie curent, al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează știrileprotv.ro. Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui avion, […] Articolul După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență apare prima dată în SafeNews.
