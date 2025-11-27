VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut

10:10

Emisarul american Steve Witkoff l-a învățat pe Iuri Ușakov, cel mai important consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, cum să-l abordeze Moscova pe Donald Trump în ce privește negocierile de pace cu Ucraina, potrivit Bloomberg, care a obținut o înregistrare a discuției. Convorbirea Witkoff – Ușakov, ce a durat aproximativ cinci minute, a […]