Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante
Realitatea.md, 26 noiembrie 2025 21:10
Centrul de Sănătate Cantemir a fost modernizat cu noi echipamente medicale, menite să îmbunătățească serviciile oferite pacienților. Instituția a primit trei dispozitive fizioterapeutice, alături de un aparat de fizioterapie cu ultrasunet, care va permite efectuarea unor tratamente mai eficiente și mai rapide pentru diverse afecțiuni. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, valoarea totală a […] Articolul Investiții în sănătate: Centrul de Sănătate Cantemir, dotat cu dispozitive medicale performante apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
21:30
Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 # Realitatea.md
Muntenegru va anula regimul liberalizat de vize pentru cetățenii ruși din toamna anului viitor. În prezent, cetățenii ruși pot intra în Muntenegru și staționa fără viză maximum 30 de zile. Decizia a fost anunțată de Ambasada Muntenegrului la Moscova, care a menționat că măsura face parte din angajamentele asumate de statul balcanic în procesul de […] Articolul Muntenegru își închide ușile pentru cetățenii ruși și cere vize unice din toamna 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:40
Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră # Realitatea.md
Cetățenii din zona de frontieră Moldova–România vor beneficia de intervenții medicale rapide și coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație”, la Serviciul medical al MAI din Republica Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va îmbunătăți gestionarea cazurilor critice și calitatea îngrijirilor. Proiectul aduce echipamente medicale […] Articolul Moldova și România deschid prima Unitate de Primiri Urgențe în regiunea transfrontalieră apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
18:00
VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei # Realitatea.md
Survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești este o provocare deliberată, au transmis purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene. Conform lor, incidentul este fără precedent, atât la nivel de amploare, cât și imprudență. În același timp, oficialii au oferit asigurări că UE va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv prin intermediul Forumului European […] Articolul VIDEO Declarații despre dronele care au survolat Moldova, la Comisia Europeană: Este o provocare deliberată a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Moldova va primi mai mulți bani din UE în 2026, după majorarea bugetului pentru Vecinătatea Estică # Realitatea.md
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare în bugetul Uniunii Europene pentru 2026, după ce Parlamentul European a aprobat majorarea alocărilor pentru Vecinătatea Estică, din care face parte și țara noastră, cu 25 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către eurodeputatul Siegfried Mureșan. „Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care […] Articolul Moldova va primi mai mulți bani din UE în 2026, după majorarea bugetului pentru Vecinătatea Estică apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al României a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA. Potrivit proiectului, supravegherea extinsă prevede că, în cazul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru […] Articolul România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Șase cămine studențești, trei ale Universității de Stat din Moldova și trei ale Universității Tehnice a Moldovei, vor fi reabilitate energetic. Clădirile, cu o suprafață totală de aproximativ 28 de mii de metri pătrați, vor beneficia de modernizări complete pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale studenților. În acest context, a fost semnat un acord […] Articolul Șase cămine ale USM și UTM vor fi reabilitate energetic apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
17:30
BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar # Realitatea.md
Băncile din zona euro cu afaceri mari în dolari ar trebui să își mărească lichiditatea și rezervele de capital pentru a face față oricărei presiuni a monedei americane, a avertizat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE). Băncile sunt îndemnate să își urmărească expunerea la dolar de când tarifele impuse de președintele american Donald Trump și presiunile sale […] Articolul BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Premierul a discutat cu ambasadorul Qatarului despre o posibilă cursă directă Chișinău-Doha # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 26 noiembrie, o întrevedere cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud. Oficialii au discutat despre extinderea parteneriatului bilateral în diverse domenii, cu accent pe cooperarea economică, precum și despre ideea lansării unei curse directe Chișinău-Doha. Oficialul moldovean a invitat oamenii de afaceri din […] Articolul Premierul a discutat cu ambasadorul Qatarului despre o posibilă cursă directă Chișinău-Doha apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
RUPOR.MD Ouă „de aur” și pește la preț de caviar: moldovenii resimt scumpirile înainte de sărbători # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, în Republica Moldova s-a înregistrat un salt brusc al prețurilor la unele dintre cele mai populare produse alimentare. Prețul a 10 ouă a depășit pragul de 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Producătorii și importatorii explică scumpirile prin cererea majoră pe piețele din […] Articolul RUPOR.MD Ouă „de aur” și pește la preț de caviar: moldovenii resimt scumpirile înainte de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un pas major pentru reforma educației: În Moldova a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă # Realitatea.md
Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și cu sprijinul Suediei, a lansat astăzi, 26 noiembrie, Centrul Național de Educație Multilingvă, o platformă națională de formare, cercetare și inovare în domeniul educației multilingve, menită să sprijine implementarea Planului de Acțiuni pentru educația multilingvă în școlile alolingve pentru anii […] Articolul Un pas major pentru reforma educației: În Moldova a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Carp anunță posibile demisii după incidentul cu armament și confirmă o breșă la intrarea în Republica Moldova # Realitatea.md
Deputatul Lilian Carp a declarat că, în urma incidentului privind armamentul depistat la frontiera cu România, vor urma demisii în rândul persoanelor implicate. Potrivit acestuia, concluziile anchetei vor determina exact cine va răspunde, însă este „cu siguranță” ca unele plecări din funcție să aibă loc. Carp a subliniat că instituțiile de drept și-au îndeplinit atribuțiile […] Articolul Carp anunță posibile demisii după incidentul cu armament și confirmă o breșă la intrarea în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Artiștii din Moldova vor avea acces la fonduri europene prin Programul „Europa Creativă”, începând cu 2026 # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și profesioniștii din domeniul culturii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru participarea țării la Programul „Europa Creativă”. Aderarea la acest program european va permite […] Articolul Artiștii din Moldova vor avea acces la fonduri europene prin Programul „Europa Creativă”, începând cu 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Viorel Cernăuțeanu anunță că organizatorul schemei de contrabandă cu arme a fost reținut. Declarația a fost făcută în Parlament, în marja audierilor privind incidentul de la Albița, unde vameșii români au descoperit contrabandă de muniții într-un camion înmatriculat în Republica Moldova. Șeful Poliției Naționale nu a precizat dacă este vorba despre un cetățean moldovean sau […] Articolul Cernăuțeanu: Organizatorul schemei de contrabandă cu arme a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
SIS a identificat traseul armelor depistate la frontiera română. Sunt investigate posibile complicități la vamă # Realitatea.md
Deputatul Lilian Carp a declarat, după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a identificat traseul armelor depistate recent, iar codurile de pe echipamente indică legături cu uzina din Tula, Federația Rusă. Potrivit acestuia, printre obiectele găsite se află și o dronă avariată, pentru care […] Articolul SIS a identificat traseul armelor depistate la frontiera română. Sunt investigate posibile complicități la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Moldova face un pas înainte în protecția patrimoniului: aderă la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga # Realitatea.md
Republica Moldova se pregătește să adere la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un document internațional esențial pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat și situații de risc. Prin acest demers, țara își consolidează angajamentele în domeniul protejării patrimoniului și se aliniază standardelor internaționale moderne. Potrivit prevederilor protocolului, […] Articolul Moldova face un pas înainte în protecția patrimoniului: aderă la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă joi, 27 noiembrie, în intervalul 03:00 – 12:00. Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! În acest context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza […] Articolul Maximă prudență! Meteorologii au emis cod galben de ceață densă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel își suspendă serviciile consulare până pe 15 decembrie. Motivul? # Realitatea.md
În perioada 28 noiembrie – 15 decembrie, serviciile consulare la Ambasada Republicii Moldova în Israel vor fi suspendate, în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu. Potrivit Ambasadei, în perioada respectivă vor fi examinate doar cazurile de urgență ale cetățenilor moldoveni, semnalate la telefonul de urgență +972527789772. De asemenea, persoanele care au programare confirmată în […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în Israel își suspendă serviciile consulare până pe 15 decembrie. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Noua lege a evenimentelor publice: Organizatorii vor fi obligați să angajeze agenți pentru a asigura securitatea # Realitatea.md
Proiectul de lege privind organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a fost prezentat și dezbătut în ședința Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică din 26 noiembrie curent. Acesta urmărește crearea unui cadru normativ modern, clar și coerent pentru gestionarea evenimentelor publice non-protestatare, precum cele culturale, sportive, religioase sau […] Articolul Noua lege a evenimentelor publice: Organizatorii vor fi obligați să angajeze agenți pentru a asigura securitatea apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:30
Un pic de adrenalină se putea transforma în tragedie: Un tânăr, surprins circulând cu 154 km/h prin Chișinău # Realitatea.md
Un tânăr riscă să rămână fără permis de conducere, după ce a fost surprins marți seara, 25 noiembrie, circulând prin Chișinău cu 154 km/h. „Aseară, polițiștii de patrulare au oprit pe bulevardul Dacia, direcția spre sectorul Centru, un Mercedes, condus de un tânăr de 21 de ani, surprins circulând cu 154 km/h – cu 83 […] Articolul Un pic de adrenalină se putea transforma în tragedie: Un tânăr, surprins circulând cu 154 km/h prin Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Usatîi a răbufnit la Comisie că turiștii străini nu pot închiria arme în Moldova pentru a merge la vânătoare # Realitatea.md
În cadrul ședinței Comisiei de securitate națională, deputatul Renato Usatîi a ridicat problema dificultăților întâmpinate de turiștii străini care doresc să participe la vânătoare în Republica Moldova. El a afirmat că actuala legislație „este în așa mod ca nimeni la noi să nu mai vină”, referindu-se la procedurile complicate pentru închirierea armelor de către cetățeni […] Articolul Usatîi a răbufnit la Comisie că turiștii străini nu pot închiria arme în Moldova pentru a merge la vânătoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Ozerov, după ce i s-a prezentat la MAE drona ajunsă pe o casă din Florești: Operațiune sub steag străin # Realitatea.md
Oleg Ozerov susține că incidentul cu drona căzută la Florești reprezintă „operațiune sub steag străin”. Ambasadorul agreat al Rusiei afirmă că această ar fi provocată în contextul negocierilor de pace din Ucraina, încercând astfel să fie influențate relațiile din Moscova și Chișinău. Declarațiile au fost făcute după convocarea diplomatului la Ministerul Afacerilor Externe de la […] Articolul VIDEO Ozerov, după ce i s-a prezentat la MAE drona ajunsă pe o casă din Florești: Operațiune sub steag străin apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Proprietarii clădirilor abandonate, obligați să le securizeze și să le acopere cu imaginea proiectului # Realitatea.md
Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați prin lege să securizeze imobilele, să îngrădească terenul și să acopere fațada cu imaginea proiectului de reconstrucție, după modelul țărilor occidentale. Anunțul a fost făcut de Lilian Carp, în contextul incidentelor de la Hotelul Național, care, potrivit lui, a devenit un loc periculos și cu risc mare de criminalitate, […] Articolul Proprietarii clădirilor abandonate, obligați să le securizeze și să le acopere cu imaginea proiectului apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un șofer a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce mașina în care se afla s-a lovit violent, marți, 25 noiembrie, cu un alt automobil pe o stradă din Bender. În urma impactului, autovehiculele au fost avariate. Potrivit presei din regiune, conducătorul auto a unui Audi se deplasa pe stradă și, la efectuarea unei viraje […] Articolul FOTO Două mașini s-au tamponat violent la Bender. Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Planul american agită Bruxellesul: UE se grăbește să decidă soarta activelor rusești pentru Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană a accelerat eforturile pentru a ajunge la un acord privind un plan de utilizare a activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei, potrivit MediaFax.ro. Impulsul vine după ce, săptămâna trecută, au apărut informații despre un plan de pace susținut de Statele Unite, care ar prezenta puncte diferite față de abordarea europeană, în timp ce […] Articolul Planul american agită Bruxellesul: UE se grăbește să decidă soarta activelor rusești pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Funcție vacantă la Guvern, cu salariu de două ori mai mare decât al premierului. Leafa ridicată de Daniel Vodă în 2025 # Realitatea.md
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de lei. Conform […] Articolul Funcție vacantă la Guvern, cu salariu de două ori mai mare decât al premierului. Leafa ridicată de Daniel Vodă în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac, invitați la „Rezoomat” # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Identificarea unei drone pe acoperișul unei locuințe din Florești […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac, invitați la „Rezoomat” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Patru morți și trei răniți într-un incendiu major dintr-un complex rezidențial din Hong Kong # Realitatea.md
Patru persoane au murit miercuri, 26 noiembrie, într-un incendiu violent izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong, potrivit Reuters. Primele informații au indicat că mai multe persoane ar putea fi blocate în interiorul clădirilor afectate. Pompierii din Hong Kong au anunțat moartea a patru persoane și existența a trei răniți, după ce […] Articolul VIDEO Patru morți și trei răniți într-un incendiu major dintr-un complex rezidențial din Hong Kong apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:30
Usatîi a propus ca audierile în Comisie privind camionul cu arme la frontiera cu România să fie pe cât posibil publice # Realitatea.md
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a propus ca audierile privind cazul camionului cu arme și muniții depistat la frontiera cu România să fie desfășurate, pe cât posibil, în regim public, astfel încât informațiile prezentate să nu prejudicieze ancheta aflată în derulare. „Ca să nu existe speculații, deoarece este […] Articolul Usatîi a propus ca audierile în Comisie privind camionul cu arme la frontiera cu România să fie pe cât posibil publice apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Autoritățile propun creșterea indemnizației unice la naștere de la 21.350 lei la 21.886 lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus proiectul spre consultări publice, transmite IPN. Potrivit estimărilor, în anul viitor indemnizația va fi acordată pentru 36 de mii de copii. Resursele necesare au fost deja calculate de Ministerul […] Articolul Sprijin pentru părinți. Indemnizația unică la naștere ar putea crește în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Armele cu tranchilizante vor fi interzise treptat pentru persoanele fizice până în 2030 # Realitatea.md
În cadrul discuțiilor din Comisia pentru securitate națională, deputatul Lilian Carp a solicitat clarificări privind prevederea din proiectul de modificare a Legii armelor care se referă la interzicerea utilizării armelor cu tranchilizante până în 2030. El a explicat că a înțeles că aceste arme „deja o să fie interzise” până la acel termen și a […] Articolul Armele cu tranchilizante vor fi interzise treptat pentru persoanele fizice până în 2030 apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Parlamentarii analizează modificări majore la legislația armelor, cum ar fi pașaportul european, prevederea unor controale sporite și reguli noi pentru civili. În ședința din 26 noiembrie 2025 a Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au prezentat proiectul de modificare a Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație […] Articolul Ce se va modifica curând pentru posesorii de arme în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Copilul de 3 ani, tamponat acum o lună la Comrat, a fost externat. Medicii dezvăluie care este starea lui # Realitatea.md
Copilul de 3 ani, tamponat pe un trotuar din Comrat, a fost externat. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă a Institutului Mamei și Copilului. Purtătorul de cuvânt al instituției, Maxim Cazacu, a precizat că minorul nu se mai află în spital de pe 21 noiembrie. Potrivit lui, starea copilului este […] Articolul Copilul de 3 ani, tamponat acum o lună la Comrat, a fost externat. Medicii dezvăluie care este starea lui apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Compensații mai mici la energie. Plugaru: „Suntem în discuții cu partenerii ca să ne ofere suport” # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova este în discuții cu partenerii externi pentru a obține ajutor financiar pentru perioada rece a anului. Anunțul a fost făcut de ministra muncii, Natalia Plugaru, după ședința de Guvern. Plugaru a precizat că autoritățile poartă negocieri cu donatorii internaționali pentru a asigura sprijin suplimentar, așa cum s-a întâmplat și în ultimii trei […] Articolul Compensații mai mici la energie. Plugaru: „Suntem în discuții cu partenerii ca să ne ofere suport” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
A abuzat sexual o minoră din Chișinău. Un tânăr a fost condamnat la 13 ani de închisoare # Realitatea.md
Un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan, a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru că a abuzat sexual o minoră. „Inculpatul a contactat victima și prietenele acesteia prin rețele sociale, trimițând mesaje și imagini cu conținut sexual inadecvat. Ulterior, aflând în ce școală […] Articolul A abuzat sexual o minoră din Chișinău. Un tânăr a fost condamnat la 13 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Popșoi: Drona găsită la Florești putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei # Realitatea.md
Drona găsită la Florești putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei, se dă cu părerea ministrul de Externe al Moldovei, Mihai Popșoi. Oficialul susține că a făcut concluzia după ce a analizat datele apărute în spațiul public despre caracteristicile aparatului de zbor. Șeful diplomației de la Chișinău a estimat că, dacă drona […] Articolul VIDEO Popșoi: Drona găsită la Florești putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Moldovenii care au lucrat oficial în Slovacia vor putea primi pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Guvernul a aprobat miercuri semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Moldova și Slovacia. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a explicat că, datorită acestui acord, persoanele vor putea primi pensie […] Articolul Pensii din Slovacia pentru moldovenii care au muncit oficial acolo apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Descinderi în Chișinău și Strășeni! Două persoane, cercetate pentru falsificarea permiselor românești # Realitatea.md
Oamenii legii au descins cu percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și a permiselor de conducere românești. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), autoritățile au desfășurat perchezițiile în mai multe localități din ambele state pentru consolidarea probatoriului acumulat până acum. Rezultatele vor fi […] Articolul VIDEO Descinderi în Chișinău și Strășeni! Două persoane, cercetate pentru falsificarea permiselor românești apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Irina Vlah îi cere lui Igor Grosu acțiuni urgente după raportul APCE privind alegerile din 2025 # Realitatea.md
Fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, a transmis o adresare oficială președintelui Parlamentului, Igor Grosu, solicitând măsuri urgente după concluziile „deosebit de îngrijorătoare” ale Raportului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) referitor la observarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. În documentul publicat pe 20 noiembrie, APCE enumeră o serie de încălcări majore care, […] Articolul Irina Vlah îi cere lui Igor Grosu acțiuni urgente după raportul APCE privind alegerile din 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Traficant de droguri, prins la Bălți: Polițiștii au ridicat substanțe narcotice de 60.000 de lei # Realitatea.md
Un tânăr de 28 din municipiul Bălți, suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit poliției, pe parcursul anului 2025, acesta ar fi distribuit droguri în proporții mari, ascunzând pachetele în zone puțin aglomerate. Ulterior, coordonatele și fotografiile ascunzișurilor erau trimise prin aplicația „Telegram” către […] Articolul VIDEO Traficant de droguri, prins la Bălți: Polițiștii au ridicat substanțe narcotice de 60.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, își va afla sentința pe 27 ianuarie 2026. Acesta a fost adus miercuri, 26 noiembrie în fața judecătorilor, după ce a solicitat să se prezinte personal pentru a avea ultimul cuvânt înainte de sentință. Procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare. Țuțu a declarat că va spune […] Articolul Contantin Țuțu își va afla sentința pe 27 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Popșoi, despre planul de pace în Ucraina: „Decizia finală aparține poporului ucrainean” # Realitatea.md
Republica Moldova își menține poziția fermă și aliniată cu partenerii internaționali privind necesitatea unei soluții de pace în Ucraina, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, răspunzând întrebărilor presei despre discuțiile legate de planurile de pace. „Republica Moldova de fiecare dată a spus clar și a fost în perfectă concordanță cu partenerii noștri internaționali. În […] Articolul Popșoi, despre planul de pace în Ucraina: „Decizia finală aparține poporului ucrainean” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
În Capitală vor fi amenajate 380 de „curți europene”. Guvernul va finanța lucrările în perioada 2025 – 2027, fiind alocate peste 1,7 miliarde de lei în acest scop. În cadrul programului „Curtea Europeană” actualmente sunt în implementare 57 de proiecte de amenajare a curților din capitală, iar 32 de proiecte urmează să fie începute, informează […] Articolul Guvernul va amenaja 380 de „curți europene” în Capitală. Adresele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Accident lângă Ambasada Federației Ruse la Chișinău. Două mașini au fost grav avariate # Realitatea.md
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au tamponat astăzi dimineața, 26 noiembrie, pe strada Toma Ciorbă, intersecție cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. Potrivit poliției, în impact au fost implicate un Nissan și un Volkswagen. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. Imaginile video […] Articolul VIDEO Accident lângă Ambasada Federației Ruse la Chișinău. Două mașini au fost grav avariate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Mister din jurul primului „telefon 100% american”. S-au făcut precomenzi, dar întârzie să apară pe piață # Realitatea.md
Lansat cu surle și trâmbițe vara aceasta sub denumirea de smartphone-ul T1 Phone de la Trump Mobile, produsul prezentat drept „primul telefon american 100% fabricat în SUA” nu a ajuns la clienți. Lansarea telefonului T1 al Trump Mobile, anunțată în iunie anul trecut de fiii lui Donald Trump, Eric și Donald Jr., ca fiind primul […] Articolul Mister din jurul primului „telefon 100% american”. S-au făcut precomenzi, dar întârzie să apară pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid. Guvernul lansează un program de securitate publică # Realitatea.md
Timpul de reacție la apelurile 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, potrivit Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2026–2030, aprobat astăzi de Guvern. Programul urmărește creșterea siguranței cetățenilor atât în spațiul public și la domiciliu, cât și în mediul digital. Documentul prevede mai multe echipe de patrulare în localitățile […] Articolul Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid. Guvernul lansează un program de securitate publică apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu GPS și vor fi monitorizate online # Realitatea.md
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost echipate cu GPS, iar traseele vor putea fi urmărite printr-o platformă digitală și prin aplicații mobile. Sistemul permite monitorizarea în timp real a vehiculelor, verificarea consumului de combustibil, automatizarea foilor de parcurs și optimizarea rutelor. Scopul este creșterea siguranței elevilor și eficientizarea transportului școlar. Proiectul a fost […] Articolul Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu GPS și vor fi monitorizate online apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
O persoană a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce a fost lovită astăzi dimineața, 26 noiembrie, de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a lovit un pieton, un pensionar de 72 de ani, […] Articolul Accident matinal în nordul țării. Un pensionar a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Agricultorii insistă că dacă nu vor intra în camere agricole, rămân fără subvenții. MAIA explică de ce sunt necesare # Realitatea.md
Agricultorii insistă pe faptul că, dacă nu vor adera la camere agricole, riscă să rămână fără subvenții. Pe 26 noiembrie, la Ministerul Agriculturii urmează să aibă loc o ședință de lucru privind formarea acestor entități, iar membrii Consiliului Asociațiilor Agricultorilor, care include 15 organizații, afirmă că își vor manifesta dezacordul față de concept. Fermierii sunt […] Articolul Agricultorii insistă că dacă nu vor intra în camere agricole, rămân fără subvenții. MAIA explică de ce sunt necesare apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Consiliul Concurenței verifică un operator de gaze pentru practici abuzive față de consumatorii noncasnici # Realitatea.md
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații inițiate prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea investighează indicii privind o posibilă încălcare a legislației concurențiale, mai exact art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul nejustificat […] Articolul Consiliul Concurenței verifică un operator de gaze pentru practici abuzive față de consumatorii noncasnici apare prima dată în Realitatea.md.
