Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar

Oficialii europeni au respins ferm propunerea administrației Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând că orice soluție trebuie să fie aprobată de Kiev și că războiul nu poate fi încheiat printr-o capitulare ucraineană, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax.