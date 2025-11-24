Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China

11:00

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează despre fraudele prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Victimele sunt contactate prin aplicații ca WhatsApp sau Viber de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă. Escrocii folosesc diverse scenarii pentru a convinge victima să colaboreze …