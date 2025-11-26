PG vine cu noi informații despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița
Zugo.md, 26 noiembrie 2025 08:50
Procuratura Generală a Republicii Moldova a venit cu noi precizări privind camionul cu armament descoperit recent în punctul de trecere coordonat Leușeni–Albița, pe teritoriul României. Potrivit instituției, investigația este în desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România au constituit un grup de lucru comun pentru schimb de informații, efectuarea acțiunilor de urmărire penală și documentarea
• • •
Curtea de Apel Centru a confirmat, pe 25 noiembrie, sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan și a soțului acesteia, respingând apelurile avocaților ca nefondate. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin hotărârea menținută, Lozovan rămâne condamnată la 6 ani de închisoare, iar soțul ei la 5 ani
Poliția explică circumstanțele în care drona a aterizat pe un acoperiș de la Florești. Caracteristicile aparatului de zbor
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Citește și: MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister Aparatele de
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia. Urmărește-ne pe
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin
„Plantată este explicația, nu drona". Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș
Drona care a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos nu a apărut „din senin", ci face parte din cele șase platforme surprinse pe radar în dimineața zilei de 25 noiembrie, venite pe direcțiile folosite în atacul asupra Odesei, afirmă expertul Andrei Curăraru de la WatchDog.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident calificat de instituție drept un risc major pentru siguranța cetățenilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MAE, în urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației
Teatrul Național „Eugène Ionesco" va prezenta, în perioada 28–30 noiembrie, trei spectacole din repertoriul instituției: „Poveste de Crăciun", „Gaițele" și „Revizorul". Evenimentele vor avea loc în serile de vineri, sâmbătă și duminică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles DICKENS Regia/ adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 28 noiembrie, ora 18.30
Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii" în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face"
Deputatul PAS Radu Marian îl acuză pe primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, că ar folosi profesorii în scopuri politice și ar genera intenționat scandaluri. Într-o postare pe rețelele de socializare, parlamentarul afirmă că edilul „folosește profesorii și îi sperie în scopuri politice, pur pentru a mai crea un motiv de scandal și a se victimiza".
Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele
Ministerul Finanțelor atenționează autoritățile publice centrale și locale asupra necesității evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova", după sancțiunile impuse companiei Lukoil de către Statele Unite. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, ca urmare a sancțiunilor impuse, „există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale". Pentru a preveni eventuale
breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova
Șase drone au intrat în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, după atacurile masive asupra Ucrainei. Ministerul Apărării anunță că aparatele au traversat mai multe raioane ale țării, iar una dintre drone a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, prima
ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată
O dronă a căzut acum câteva minute pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, informează Poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului se deplasează echipa Secției tehnico-explozive a Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele din apropiere au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești. Amintim
Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova
Procurorii efectuează marți mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova, potrivit News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că 15 percheziţii au loc în comuna Dumbrăveni, din judeţul Suceava, inclusiv la Primărie
Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger" și procurorii PCCOCS, desfășoară noi percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, acțiunile au
Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române"
Chișinăul este marcat în continuare de inscripții în grafie latină, care ascund, de fapt, cuvinte sau îmbinări rusești. „Soyuz", „Zolușka", „Azart", „Stalofka", „Myata"… Sunt doar câteva exemple, pe care lingviștii le califică drept o insultă la adresa limbii române. În timp ce specialiștii cer reglementări mai stricte, reprezentanții Guvernului susțin că asemenea denumiri respectă standardele
Poliția de Frontieră a fost alertată marți, 25 noiembrie, de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind detectarea unei drone de tip Shahed în sudul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției de Frontieră, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat către frontiera cu România, în
Dosarul „Sacoșa", în care fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon este judecat pentru trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat, va fi reluat de la zero. Decizia aparține Curții Supreme de Justiție (CSJ), după schimbarea unuia dintre magistrații din complet, potrivit TVR Moldova. Urmărește-ne
24 noiembrie 2025
video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea
„Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii". Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediții a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul
Marina Tauber declară, la eliberarea din funcția de deputată, că a primit zeci de mii de euro drept cadou. Banii i-au fost acordați la ziua de naștere și de 8 martie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform declarației inițiale pentru anul 2025, leafa de deputată a Marinei Tauber a constituit 29.187 de lei, indemnizațiile –
Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre", precum și din Grupul port-drapel,
Judocanul moldovean Nelu Malic a câștigat Cupa Europei la cadeți, competiție desfășurată în orașul Thessaloniki. Sportivul a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria 55 kg, după ce l-a învins în finală pe sârbul Petar Markovic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Rezultate remarcabile au obținut și alți sportivi moldoveni. Maria Rusu a
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost constituite aproape integral, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Măsura este prevăzută de modificările recente ale Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale și urmărește reducerea riscurilor legate de fluctuațiile de preț și asigurarea funcționării stabile a pieței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care s-au remarcat prin activitate, implicare și rezultate în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ediția din acest an include 10 categorii de premiere, printre care: cel mai activ specialist … The post Start la Premiul Național pentru Tineret: 35.000 lei pentru fiecare categorie first appeared on ZUGO. Articolul Start la Premiul Național pentru Tineret: 35.000 lei pentru fiecare categorie apare prima dată în ZUGO.
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt noi deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidului Nostru și Blocului „Alternativa”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Au fost declarați deputați, ca supleanți: Ana Oglindă, Efimia Bandalac, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi și Oleg Canațui (PAS); Constantin Cuiumju și Nicolae Margarint (Partidul Nostru); Angela Cutasevici (Blocul … The post Curtea Constituțională a validat opt noi mandate de deputat first appeared on ZUGO. Articolul Curtea Constituțională a validat opt noi mandate de deputat apare prima dată în ZUGO.
Unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa petrolieră moldovenească, Rompetrol Moldova, ar putea fi vândut anul viitor, alături de alte active deţinute de statul kazah prin intermediul companiei KazMunayGas. În prezent, şi concurentul principal Lukoil-Moldova la fel este de vânzare, după sancţiunile americane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Agenția pentru Protecția și … The post Rompetrol Moldova ar putea fi vândută anul viitor first appeared on ZUGO. Articolul Rompetrol Moldova ar putea fi vândută anul viitor apare prima dată în ZUGO.
Autoritățile pregătesc introducerea unui cadru legal unitar pentru gestionarea parcărilor auto din Republica Moldova. În această săptămână, în Parlament urmează să fie înregistrat un proiect de lege care să stabilească modul în care parcările sunt amenajate, administrate și utilizate pe teritoriul țării. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței … The post video | Reguli noi pentru parcări: Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege first appeared on ZUGO. Articolul video | Reguli noi pentru parcări: Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege apare prima dată în ZUGO.
Un lot de 1.120 de kilograme de ceai negru importat a fost distrus după ce analizele de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”. Aceste substanțe contravin reglementărilor în vigoare privind siguranța alimentară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma unui … The post Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor first appeared on ZUGO. Articolul Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în ZUGO.
O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război # Zugo.md
Autoritățile din Sankt Petersburg i-au eliberat pe artiștii Diana Loginova și Alexander Orlov după o lună petrecută în detenție, scrie presa locală rusă, citată de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diana Loginova și Alexander Orlov au fost arestați de trei ori de pe 15 octombrie încoace, după ce trupa lor, Stoptime, a devenit virală … The post O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război first appeared on ZUGO. Articolul O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război apare prima dată în ZUGO.
Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au semnat un acord privind extinderea cooperării în domeniul educației. Documentul a fost semnat la Beijing de ministrul Dan Perciun, aflat săptămâna trecută într-o vizită oficială în China. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul prevede noi oportunități de colaborare pentru elevi, … The post Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China first appeared on ZUGO. Articolul Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China apare prima dată în ZUGO.
Un microbuz care transporta 18 moldoveni a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe un drum din județul Bacău, România. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a reușit să oprească rapid, iar pasagerii au evacuat microbuzul înainte ca incendiul să se extindă. Nimeni nu a … The post Un microbuz care transporta 18 moldoveni a luat foc pe un drum din România first appeared on ZUGO. Articolul Un microbuz care transporta 18 moldoveni a luat foc pe un drum din România apare prima dată în ZUGO.
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Urmărește-ne pe … The post Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău first appeared on ZUGO. Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în ZUGO.
23 noiembrie 2025
Poliția din Ungheni a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 15:20, despre producerea unui accident rutier pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii legii au stabilit că o tânără de 21 de ani, locuitoare a satului Săghieni, care nu deținea permis de conducere, se deplasa la … The post O tânără care conducea fără permis a murit după ce s-a izbit violent de un copac first appeared on ZUGO. Articolul O tânără care conducea fără permis a murit după ce s-a izbit violent de un copac apare prima dată în ZUGO.
Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA e un document-cadru care încă trebuie discutat # Zugo.md
Planul de pace al SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este un document-cadru care încă trebuie discutat, dar este un plan bun, a declarat trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În armată, spunem: ultimii 10 metri până la țintă sunt întotdeauna cei mai grei. Acum, … The post Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA e un document-cadru care încă trebuie discutat first appeared on ZUGO. Articolul Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA e un document-cadru care încă trebuie discutat apare prima dată în ZUGO.
video | Furt de proporții dintr-un schimb valutar: Spărgătorii, surprinși în flagrant de agenții de pază # Zugo.md
În această noapte, în jurul orei 3:00, poliția a fost sesizată despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sesizarea a parvenit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de bani. Conform primelor … The post video | Furt de proporții dintr-un schimb valutar: Spărgătorii, surprinși în flagrant de agenții de pază first appeared on ZUGO. Articolul video | Furt de proporții dintr-un schimb valutar: Spărgătorii, surprinși în flagrant de agenții de pază apare prima dată în ZUGO.
22 noiembrie 2025
Mariah Carey continuă să câștige sume uriașe din hitul său legendar, „All I want for Christmas is you”, lansat în urmă cu 30 de ani. În fiecare sezon, această piesă revine în forță în topuri și doboară recorduri care adaugă milioane la averea „Reginei Crăciunului”, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De aproximativ trei … The post Câți bani mai face Mariah Carey cu piesa „All I Want for Christmas Is You”? first appeared on ZUGO. Articolul Câți bani mai face Mariah Carey cu piesa „All I Want for Christmas Is You”? apare prima dată în ZUGO.
Președinta Maia Sandu s-a referit la planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Citește și: Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri „Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, … The post Maia Sandu a comentat planul de pace propus Ucrainei: „Stabilitatea Europei depinde de…” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu a comentat planul de pace propus Ucrainei: „Stabilitatea Europei depinde de…” apare prima dată în ZUGO.
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Donald Trump # Zugo.md
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, … The post AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Donald Trump first appeared on ZUGO. Articolul AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Donald Trump apare prima dată în ZUGO.
video | Miss Jamaica, considerată favorită la Miss Univers 2025, se află în continuare la Terapie Intensivă după groaznica căzătură din timpul concursului # Zugo.md
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, concurenta care a fost considerată favorită la concursul Miss Univers 2025, rămâne încă în Terapie Intensivă într-un spital din Thailanda. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comitetul Miss Jamaica a actualizat de curând informațiile privind starea ei de sănătate, potrivit Paris Match, citat de Mediafax. Miss Jamaica a suferit o căzătură urâtă … The post video | Miss Jamaica, considerată favorită la Miss Univers 2025, se află în continuare la Terapie Intensivă după groaznica căzătură din timpul concursului first appeared on ZUGO. Articolul video | Miss Jamaica, considerată favorită la Miss Univers 2025, se află în continuare la Terapie Intensivă după groaznica căzătură din timpul concursului apare prima dată în ZUGO.
Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Componența delegației aprobate de Zelenski # Zugo.md
Ucraina și Statele Unite vor purta în următoarele zile consultări la nivel înalt în Elveția pentru a discuta posibile căi de încheiere a războiului cu Rusia, au anunțat sâmbătă oficialii ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat delegația ucraineană și directivele de negociere, care vor fi conduse de principalul său consilier, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Post, … The post Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Componența delegației aprobate de Zelenski first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Componența delegației aprobate de Zelenski apare prima dată în ZUGO.
Ucraina doboară rachetele hipersonice Kinjal ale Rusiei cu o melodie patriotică și o capcană electronică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. O echipă de război electronic blochează semnalele satelitare ale armelor rusești și le înlocuiește cu melodia patriotică „Tatăl nostru este Bandera”. Forțează astfel rachetele să se rupă în aer. Grupul Night Watch susține că a … The post Ucraina doboară rachetele rusești hipersonice Kinjal cu o melodie patriotică first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina doboară rachetele rusești hipersonice Kinjal cu o melodie patriotică apare prima dată în ZUGO.
O fetiță poloneză de șapte ani a murit, împreună cu mama sa, în atacul rusesc asupra Ternopil # Zugo.md
Fetiță poloneză ucisă în Ucraina. Amelia. În noaptea de 18-19 noiembrie, Rusia a atacat civilii din Ternopil. Printre victimele acestei brutalități se numără o cetățeană poloneză în vârstă de 7 ani, Amelka”, a scris Maciej Wewiór, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, pe platforma X, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Murdered … The post O fetiță poloneză de șapte ani a murit, împreună cu mama sa, în atacul rusesc asupra Ternopil first appeared on ZUGO. Articolul O fetiță poloneză de șapte ani a murit, împreună cu mama sa, în atacul rusesc asupra Ternopil apare prima dată în ZUGO.
21 noiembrie 2025
Zelenski vrea renegocierea planului de pace propus Ucrainei: „E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” # Zugo.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că țara se confruntă cu o presiune considerabilă în contextul planului de pace propus de SUA, care pune Ucraina într-o alegere dificilă între demnitate și menținerea unui partener-cheie. Totuși, Zelenski a reafirmat că nu va încălca jurământul depus la învestire, angajându-se ferm să apere suveranitatea și independența Ucrainei, precum … The post Zelenski vrea renegocierea planului de pace propus Ucrainei: „E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski vrea renegocierea planului de pace propus Ucrainei: „E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” apare prima dată în ZUGO.
foto | Intrările în Hotelul Național au fost securizate. Pretura: Vor fi instalate camere de supraveghere # Zugo.md
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie, au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, în vederea prevenirii incidentelor și asigurării siguranței locuitorilor din zonă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În seara de 20 noiembrie, pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a publicat pe pagina … The post foto | Intrările în Hotelul Național au fost securizate. Pretura: Vor fi instalate camere de supraveghere first appeared on ZUGO. Articolul foto | Intrările în Hotelul Național au fost securizate. Pretura: Vor fi instalate camere de supraveghere apare prima dată în ZUGO.
Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri # Zugo.md
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de … The post Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri first appeared on ZUGO. Articolul Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri apare prima dată în ZUGO.
WSJ: Europa critică planul de pace al lui Trump, care cere concesii majore din partea Ucrainei # Zugo.md
Oficialii europeni au respins ferm propunerea administrației Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând că orice soluție trebuie să fie aprobată de Kiev și că războiul nu poate fi încheiat printr-o capitulare ucraineană, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reacția vine după ce Washingtonul a schițat un … The post WSJ: Europa critică planul de pace al lui Trump, care cere concesii majore din partea Ucrainei first appeared on ZUGO. Articolul WSJ: Europa critică planul de pace al lui Trump, care cere concesii majore din partea Ucrainei apare prima dată în ZUGO.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceste două regiuni revendicate de Moscova, precum şi Crimeea anexată de Rusia în 2014, … The post Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele prevederi din cele 28 de puncte first appeared on ZUGO. Articolul Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele prevederi din cele 28 de puncte apare prima dată în ZUGO.
Darul neobișnuit oferit de Trump lui Cristiano Ronaldo. Musk și Netanyahu mai primiseră cadoul # Zugo.md
Invitat la Casa Albă cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo a primit din partea lui Donald Trump un cadou neaşteptat, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi. … The post Darul neobișnuit oferit de Trump lui Cristiano Ronaldo. Musk și Netanyahu mai primiseră cadoul first appeared on ZUGO. Articolul Darul neobișnuit oferit de Trump lui Cristiano Ronaldo. Musk și Netanyahu mai primiseră cadoul apare prima dată în ZUGO.
„O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un plan misterios de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa: Administrația Trump reacționează prudent # Zugo.md
Liderii americani și europeni au negat sprijinul pentru un plan de pace favorabil Rusiei, ale cărui detalii au fost dezvăluite de presa internațională miercuri, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a cerut reluarea negocierilor practice și de bună-credință pentru încheierea războiului din Ucraina, scriu Reuters, Kyiv Post și Politico, citate de HotNews. Urmărește-ne … The post „O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un plan misterios de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa: Administrația Trump reacționează prudent first appeared on ZUGO. Articolul „O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un plan misterios de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa: Administrația Trump reacționează prudent apare prima dată în ZUGO.
Rusia afirmă că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse # Zugo.md
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat un centru de comandă al armatei și a ascultat rapoartele ofițerilor despre situația de pe frontul din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit AFP și Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Președintele și comandantul suprem a vizitat unul dintre posturile de comandă ale grupării vestice de trupe și a avut … The post Rusia afirmă că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse first appeared on ZUGO. Articolul Rusia afirmă că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse apare prima dată în ZUGO.
20 noiembrie 2025
Fostul deținut politic, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova și fost senator în Parlamentul României, Ilie Ilașcu, a fost condus joi pe ultimul drum și înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Ilașcu a decedat pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani, transmite ipn.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Slujba de înmormântare … The post foto | Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la București first appeared on ZUGO. Articolul foto | Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la București apare prima dată în ZUGO.
