MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister

Un bărbat suspectat de dublu omor a fost reținut după ce polițiștii din Nisporeni au fost sesizați miercuri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. În locuință, oamenii legii au găsit cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o