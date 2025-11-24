video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea
Zugo.md, 24 noiembrie 2025 18:40
„Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul … The post video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea first appeared on ZUGO. Articolul video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
18:40
video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea # Zugo.md
„Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul … The post video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea first appeared on ZUGO. Articolul video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea apare prima dată în ZUGO.
Acum 6 ore
14:10
Marina Tauber declară, la eliberarea din funcția de deputată, că a primit zeci de mii de euro drept cadou. Banii i-au fost acordați la ziua de naștere și de 8 martie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform declarației inițiale pentru anul 2025, leafa de deputată a Marinei Tauber a constituit 29.187 de lei, indemnizațiile – … The post Cadouri în euro și bijuterii de lux. Ce a trecut Tauber în declarația de avere first appeared on ZUGO. Articolul Cadouri în euro și bijuterii de lux. Ce a trecut Tauber în declarația de avere apare prima dată în ZUGO.
13:40
Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie # Zugo.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, … The post Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie first appeared on ZUGO. Articolul Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie apare prima dată în ZUGO.
13:20
Judocanul moldovean Nelu Malic a câștigat Cupa Europei la cadeți, competiție desfășurată în orașul Thessaloniki. Sportivul a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria 55 kg, după ce l-a învins în finală pe sârbul Petar Markovic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Rezultate remarcabile au obținut și alți sportivi moldoveni. Maria Rusu a … The post R. Moldova a obținut șapte medalii la Cupa Europei de judo first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova a obținut șapte medalii la Cupa Europei de judo apare prima dată în ZUGO.
13:00
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE # Zugo.md
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost constituite aproape integral, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Măsura este prevăzută de modificările recente ale Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale și urmărește reducerea riscurilor legate de fluctuațiile de preț și asigurarea funcționării stabile a pieței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE apare prima dată în ZUGO.
Acum 8 ore
12:10
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care s-au remarcat prin activitate, implicare și rezultate în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ediția din acest an include 10 categorii de premiere, printre care: cel mai activ specialist … The post Start la Premiul Național pentru Tineret: 35.000 lei pentru fiecare categorie first appeared on ZUGO. Articolul Start la Premiul Național pentru Tineret: 35.000 lei pentru fiecare categorie apare prima dată în ZUGO.
11:30
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt noi deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidului Nostru și Blocului „Alternativa”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Au fost declarați deputați, ca supleanți: Ana Oglindă, Efimia Bandalac, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi și Oleg Canațui (PAS); Constantin Cuiumju și Nicolae Margarint (Partidul Nostru); Angela Cutasevici (Blocul … The post Curtea Constituțională a validat opt noi mandate de deputat first appeared on ZUGO. Articolul Curtea Constituțională a validat opt noi mandate de deputat apare prima dată în ZUGO.
11:10
Unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa petrolieră moldovenească, Rompetrol Moldova, ar putea fi vândut anul viitor, alături de alte active deţinute de statul kazah prin intermediul companiei KazMunayGas. În prezent, şi concurentul principal Lukoil-Moldova la fel este de vânzare, după sancţiunile americane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Agenția pentru Protecția și … The post Rompetrol Moldova ar putea fi vândută anul viitor first appeared on ZUGO. Articolul Rompetrol Moldova ar putea fi vândută anul viitor apare prima dată în ZUGO.
11:00
Autoritățile pregătesc introducerea unui cadru legal unitar pentru gestionarea parcărilor auto din Republica Moldova. În această săptămână, în Parlament urmează să fie înregistrat un proiect de lege care să stabilească modul în care parcările sunt amenajate, administrate și utilizate pe teritoriul țării. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței … The post video | Reguli noi pentru parcări: Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege first appeared on ZUGO. Articolul video | Reguli noi pentru parcări: Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege apare prima dată în ZUGO.
Acum 12 ore
10:30
Un lot de 1.120 de kilograme de ceai negru importat a fost distrus după ce analizele de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”. Aceste substanțe contravin reglementărilor în vigoare privind siguranța alimentară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma unui … The post Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor first appeared on ZUGO. Articolul Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în ZUGO.
10:00
O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război # Zugo.md
Autoritățile din Sankt Petersburg i-au eliberat pe artiștii Diana Loginova și Alexander Orlov după o lună petrecută în detenție, scrie presa locală rusă, citată de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diana Loginova și Alexander Orlov au fost arestați de trei ori de pe 15 octombrie încoace, după ce trupa lor, Stoptime, a devenit virală … The post O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război first appeared on ZUGO. Articolul O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război apare prima dată în ZUGO.
09:40
Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au semnat un acord privind extinderea cooperării în domeniul educației. Documentul a fost semnat la Beijing de ministrul Dan Perciun, aflat săptămâna trecută într-o vizită oficială în China. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul prevede noi oportunități de colaborare pentru elevi, … The post Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China first appeared on ZUGO. Articolul Limba chineză va fi predată în mai multe școli din R. Moldova. Acord nou cu Ministerul Educației din China apare prima dată în ZUGO.
09:10
Un microbuz care transporta 18 moldoveni a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe un drum din județul Bacău, România. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a reușit să oprească rapid, iar pasagerii au evacuat microbuzul înainte ca incendiul să se extindă. Nimeni nu a … The post Un microbuz care transporta 18 moldoveni a luat foc pe un drum din România first appeared on ZUGO. Articolul Un microbuz care transporta 18 moldoveni a luat foc pe un drum din România apare prima dată în ZUGO.
09:00
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Urmărește-ne pe … The post Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău first appeared on ZUGO. Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în ZUGO.
Ieri
17:00
Poliția din Ungheni a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 15:20, despre producerea unui accident rutier pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii legii au stabilit că o tânără de 21 de ani, locuitoare a satului Săghieni, care nu deținea permis de conducere, se deplasa la … The post O tânără care conducea fără permis a murit după ce s-a izbit violent de un copac first appeared on ZUGO. Articolul O tânără care conducea fără permis a murit după ce s-a izbit violent de un copac apare prima dată în ZUGO.
14:00
Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA e un document-cadru care încă trebuie discutat # Zugo.md
Planul de pace al SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este un document-cadru care încă trebuie discutat, dar este un plan bun, a declarat trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În armată, spunem: ultimii 10 metri până la țintă sunt întotdeauna cei mai grei. Acum, … The post Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA e un document-cadru care încă trebuie discutat first appeared on ZUGO. Articolul Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA e un document-cadru care încă trebuie discutat apare prima dată în ZUGO.
13:40
video | Furt de proporții dintr-un schimb valutar: Spărgătorii, surprinși în flagrant de agenții de pază # Zugo.md
În această noapte, în jurul orei 3:00, poliția a fost sesizată despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sesizarea a parvenit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de bani. Conform primelor … The post video | Furt de proporții dintr-un schimb valutar: Spărgătorii, surprinși în flagrant de agenții de pază first appeared on ZUGO. Articolul video | Furt de proporții dintr-un schimb valutar: Spărgătorii, surprinși în flagrant de agenții de pază apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Mariah Carey continuă să câștige sume uriașe din hitul său legendar, „All I want for Christmas is you”, lansat în urmă cu 30 de ani. În fiecare sezon, această piesă revine în forță în topuri și doboară recorduri care adaugă milioane la averea „Reginei Crăciunului”, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De aproximativ trei … The post Câți bani mai face Mariah Carey cu piesa „All I Want for Christmas Is You”? first appeared on ZUGO. Articolul Câți bani mai face Mariah Carey cu piesa „All I Want for Christmas Is You”? apare prima dată în ZUGO.
16:00
Președinta Maia Sandu s-a referit la planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Citește și: Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri „Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, … The post Maia Sandu a comentat planul de pace propus Ucrainei: „Stabilitatea Europei depinde de…” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu a comentat planul de pace propus Ucrainei: „Stabilitatea Europei depinde de…” apare prima dată în ZUGO.
15:40
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Donald Trump # Zugo.md
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, … The post AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Donald Trump first appeared on ZUGO. Articolul AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Donald Trump apare prima dată în ZUGO.
15:30
video | Miss Jamaica, considerată favorită la Miss Univers 2025, se află în continuare la Terapie Intensivă după groaznica căzătură din timpul concursului # Zugo.md
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, concurenta care a fost considerată favorită la concursul Miss Univers 2025, rămâne încă în Terapie Intensivă într-un spital din Thailanda. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comitetul Miss Jamaica a actualizat de curând informațiile privind starea ei de sănătate, potrivit Paris Match, citat de Mediafax. Miss Jamaica a suferit o căzătură urâtă … The post video | Miss Jamaica, considerată favorită la Miss Univers 2025, se află în continuare la Terapie Intensivă după groaznica căzătură din timpul concursului first appeared on ZUGO. Articolul video | Miss Jamaica, considerată favorită la Miss Univers 2025, se află în continuare la Terapie Intensivă după groaznica căzătură din timpul concursului apare prima dată în ZUGO.
15:30
Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Componența delegației aprobate de Zelenski # Zugo.md
Ucraina și Statele Unite vor purta în următoarele zile consultări la nivel înalt în Elveția pentru a discuta posibile căi de încheiere a războiului cu Rusia, au anunțat sâmbătă oficialii ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat delegația ucraineană și directivele de negociere, care vor fi conduse de principalul său consilier, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Post, … The post Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Componența delegației aprobate de Zelenski first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Componența delegației aprobate de Zelenski apare prima dată în ZUGO.
15:10
Ucraina doboară rachetele hipersonice Kinjal ale Rusiei cu o melodie patriotică și o capcană electronică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. O echipă de război electronic blochează semnalele satelitare ale armelor rusești și le înlocuiește cu melodia patriotică „Tatăl nostru este Bandera”. Forțează astfel rachetele să se rupă în aer. Grupul Night Watch susține că a … The post Ucraina doboară rachetele rusești hipersonice Kinjal cu o melodie patriotică first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina doboară rachetele rusești hipersonice Kinjal cu o melodie patriotică apare prima dată în ZUGO.
10:50
O fetiță poloneză de șapte ani a murit, împreună cu mama sa, în atacul rusesc asupra Ternopil # Zugo.md
Fetiță poloneză ucisă în Ucraina. Amelia. În noaptea de 18-19 noiembrie, Rusia a atacat civilii din Ternopil. Printre victimele acestei brutalități se numără o cetățeană poloneză în vârstă de 7 ani, Amelka”, a scris Maciej Wewiór, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, pe platforma X, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Murdered … The post O fetiță poloneză de șapte ani a murit, împreună cu mama sa, în atacul rusesc asupra Ternopil first appeared on ZUGO. Articolul O fetiță poloneză de șapte ani a murit, împreună cu mama sa, în atacul rusesc asupra Ternopil apare prima dată în ZUGO.
21 noiembrie 2025
21:10
Zelenski vrea renegocierea planului de pace propus Ucrainei: „E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” # Zugo.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că țara se confruntă cu o presiune considerabilă în contextul planului de pace propus de SUA, care pune Ucraina într-o alegere dificilă între demnitate și menținerea unui partener-cheie. Totuși, Zelenski a reafirmat că nu va încălca jurământul depus la învestire, angajându-se ferm să apere suveranitatea și independența Ucrainei, precum … The post Zelenski vrea renegocierea planului de pace propus Ucrainei: „E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski vrea renegocierea planului de pace propus Ucrainei: „E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” apare prima dată în ZUGO.
20:50
foto | Intrările în Hotelul Național au fost securizate. Pretura: Vor fi instalate camere de supraveghere # Zugo.md
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie, au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, în vederea prevenirii incidentelor și asigurării siguranței locuitorilor din zonă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În seara de 20 noiembrie, pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a publicat pe pagina … The post foto | Intrările în Hotelul Național au fost securizate. Pretura: Vor fi instalate camere de supraveghere first appeared on ZUGO. Articolul foto | Intrările în Hotelul Național au fost securizate. Pretura: Vor fi instalate camere de supraveghere apare prima dată în ZUGO.
10:40
Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri # Zugo.md
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de … The post Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri first appeared on ZUGO. Articolul Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace într-o săptămână. Kievul lucrează la contrapropuneri apare prima dată în ZUGO.
10:30
WSJ: Europa critică planul de pace al lui Trump, care cere concesii majore din partea Ucrainei # Zugo.md
Oficialii europeni au respins ferm propunerea administrației Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând că orice soluție trebuie să fie aprobată de Kiev și că războiul nu poate fi încheiat printr-o capitulare ucraineană, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reacția vine după ce Washingtonul a schițat un … The post WSJ: Europa critică planul de pace al lui Trump, care cere concesii majore din partea Ucrainei first appeared on ZUGO. Articolul WSJ: Europa critică planul de pace al lui Trump, care cere concesii majore din partea Ucrainei apare prima dată în ZUGO.
10:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceste două regiuni revendicate de Moscova, precum şi Crimeea anexată de Rusia în 2014, … The post Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele prevederi din cele 28 de puncte first appeared on ZUGO. Articolul Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele prevederi din cele 28 de puncte apare prima dată în ZUGO.
08:50
Darul neobișnuit oferit de Trump lui Cristiano Ronaldo. Musk și Netanyahu mai primiseră cadoul # Zugo.md
Invitat la Casa Albă cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo a primit din partea lui Donald Trump un cadou neaşteptat, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi. … The post Darul neobișnuit oferit de Trump lui Cristiano Ronaldo. Musk și Netanyahu mai primiseră cadoul first appeared on ZUGO. Articolul Darul neobișnuit oferit de Trump lui Cristiano Ronaldo. Musk și Netanyahu mai primiseră cadoul apare prima dată în ZUGO.
08:40
„O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un plan misterios de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa: Administrația Trump reacționează prudent # Zugo.md
Liderii americani și europeni au negat sprijinul pentru un plan de pace favorabil Rusiei, ale cărui detalii au fost dezvăluite de presa internațională miercuri, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a cerut reluarea negocierilor practice și de bună-credință pentru încheierea războiului din Ucraina, scriu Reuters, Kyiv Post și Politico, citate de HotNews. Urmărește-ne … The post „O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un plan misterios de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa: Administrația Trump reacționează prudent first appeared on ZUGO. Articolul „O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un plan misterios de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa: Administrația Trump reacționează prudent apare prima dată în ZUGO.
08:20
Rusia afirmă că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse # Zugo.md
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat un centru de comandă al armatei și a ascultat rapoartele ofițerilor despre situația de pe frontul din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit AFP și Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Președintele și comandantul suprem a vizitat unul dintre posturile de comandă ale grupării vestice de trupe și a avut … The post Rusia afirmă că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse first appeared on ZUGO. Articolul Rusia afirmă că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse apare prima dată în ZUGO.
20 noiembrie 2025
18:40
Fostul deținut politic, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova și fost senator în Parlamentul României, Ilie Ilașcu, a fost condus joi pe ultimul drum și înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Ilașcu a decedat pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani, transmite ipn.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Slujba de înmormântare … The post foto | Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la București first appeared on ZUGO. Articolul foto | Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la București apare prima dată în ZUGO.
18:20
Dublu omor la Nisporeni: Un bărbat a fost reținut după ce ar fi omorât o femeie și pe fiica acesteia # Zugo.md
Un bărbat suspectat de dublu omor a fost reținut după ce polițiștii din Nisporeni au fost sesizați miercuri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În locuință, oamenii legii au găsit cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o … The post Dublu omor la Nisporeni: Un bărbat a fost reținut după ce ar fi omorât o femeie și pe fiica acesteia first appeared on ZUGO. Articolul Dublu omor la Nisporeni: Un bărbat a fost reținut după ce ar fi omorât o femeie și pe fiica acesteia apare prima dată în ZUGO.
13:30
Ambasadorul Rusiei, convocat în legătură cu drona care a încălcat spațiul aerian al R. Moldova # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această … The post Ambasadorul Rusiei, convocat în legătură cu drona care a încălcat spațiul aerian al R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat în legătură cu drona care a încălcat spațiul aerian al R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:10
foto | O tânăra a murit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la fața locului # Zugo.md
În această noapte, în jurul orei 1:00, poliția din raionul Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi înmatriculat în alt stat și condus de un tânăr de 25 de ani a derapat de pe … The post foto | O tânăra a murit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la fața locului first appeared on ZUGO. Articolul foto | O tânăra a murit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la fața locului apare prima dată în ZUGO.
09:30
studiu | Alimentele ultra-procesate sunt asociate practic cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” # Zugo.md
Cea mai amplă analiză științifică la nivel mondial avertizează: consumul de alimente ultra-procesate reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea globală, informează The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alimentele ultra-procesate (AUP) sunt asociate cu efecte nocive asupra tuturor organelor importante ale corpului uman și reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea … The post studiu | Alimentele ultra-procesate sunt asociate practic cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” first appeared on ZUGO. Articolul studiu | Alimentele ultra-procesate sunt asociate practic cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” apare prima dată în ZUGO.
09:20
Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiților din specia umană, ci datează de pe vremea strămoșului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cercetătorii de la Universitatea Oxford și de la Institutul pentru Tehnologie din Florida … The post Primul sărut datează de acum 20 de milioane de ani, afirmă cercetătorii first appeared on ZUGO. Articolul Primul sărut datează de acum 20 de milioane de ani, afirmă cercetătorii apare prima dată în ZUGO.
09:10
„Suntem sub atac”. Ministrul italian al apărării avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare” # Zugo.md
Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, avertizează că Europa se confruntă cu un val constant de atacuri hibride lansate de Rusia, care vizează infrastructuri critice și stabilitatea politică. El susține că, în lipsa unei reacții ferme, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare”, subminând treptat securitatea europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul … The post „Suntem sub atac”. Ministrul italian al apărării avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare” first appeared on ZUGO. Articolul „Suntem sub atac”. Ministrul italian al apărării avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Uniunea Europeană face un pas important spre „Schengenul militar”: Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei # Zugo.md
Uniunea Europeană face pași decisivi către crearea unui „Schengen militar”, un sistem care va permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul statelor membre. Noul pachet prezentat de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă are ca obiectiv creșterea capacității Europei de a reacționa în situații de criză, în contextul războiului … The post Uniunea Europeană face un pas important spre „Schengenul militar”: Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei first appeared on ZUGO. Articolul Uniunea Europeană face un pas important spre „Schengenul militar”: Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei apare prima dată în ZUGO.
08:50
Un deputat a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe # Zugo.md
Un deputat belgian a vorbit 23 de ore consecutive în Parlament pentru a întârzia adoptarea unei legi care ar permite autorităților fiscale să verifice rapid datele bancare și de active. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cele din urmă, după ce i s-a atras atenția că se repetă, președintele comitetului a decis să întrerupă discursul … The post Un deputat a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe first appeared on ZUGO. Articolul Un deputat a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe apare prima dată în ZUGO.
08:50
Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții ar trebui să accepte Ucraina? # Zugo.md
Statele Unite au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un acord elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să cedeze teritorii și o parte din armament, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu discuțiile, pentru agenția de presă Reuters, citat de HotNews. Urmărește-ne pe Telegram … The post Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții ar trebui să accepte Ucraina? first appeared on ZUGO. Articolul Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții ar trebui să accepte Ucraina? apare prima dată în ZUGO.
08:30
8.300 de voluntari au plantat 1.2 milioane de puieți pe 286 de hectare, în 130 de locații în întreaga republică, în ultimul weekend. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ghidați de peste 2000 de silvicultori, la plantare au participat studenți, profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic. Cea mai … The post Să împădurim Republica Moldova! Participă și tu la Marea Plantare Națională first appeared on ZUGO. Articolul Să împădurim Republica Moldova! Participă și tu la Marea Plantare Națională apare prima dată în ZUGO.
19 noiembrie 2025
22:30
Doi fizicieni de la USM, incluși și în 2025 în clasamentul „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume # Zugo.md
Fizicienii Universității de Stat din Moldova (USM), Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica, au fost incluși și în acest an în clasamentul mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume, realizat de Universitatea Stanford (SUA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Clasamentul, publicat anual în baza analizei bazei de date Elsevier, reflectă impactul substanțial al … The post Doi fizicieni de la USM, incluși și în 2025 în clasamentul „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume first appeared on ZUGO. Articolul Doi fizicieni de la USM, incluși și în 2025 în clasamentul „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume apare prima dată în ZUGO.
18:40
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, realizată în proporție de circa 99% # Zugo.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase. Urmărește-ne pe … The post Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, realizată în proporție de circa 99% first appeared on ZUGO. Articolul Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, realizată în proporție de circa 99% apare prima dată în ZUGO.
15:50
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, rămâne în arest. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea mandatului de arest pe numele său cu încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor, în dosarul „furtul miliardului”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat pentru ipn.md că decizia privind … The post Vlad Plahotniuc rămâne în arest first appeared on ZUGO. Articolul Vlad Plahotniuc rămâne în arest apare prima dată în ZUGO.
14:50
doc | 20 noiembrie – zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decretat zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, fost luptător pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ziua de joi, 20 noiembrie, coincide cu data la care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul … The post doc | 20 noiembrie – zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei” first appeared on ZUGO. Articolul doc | 20 noiembrie – zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei” apare prima dată în ZUGO.
12:20
Gherasimov: Avem semnale foarte pozitive care ne dau speranța că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea transnistreană # Zugo.md
„Avem semnale foarte pozitive, care ne dau speranța că anul viitor vom putea reintegra în mod pașnic regiunea transnistreană”. Declarația a fost făcută de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles. De asemenea, oficiala a apreciat gradul de pregătire al regiunii pentru a se integra în Uniunea Europeană, împreună … The post Gherasimov: Avem semnale foarte pozitive care ne dau speranța că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea transnistreană first appeared on ZUGO. Articolul Gherasimov: Avem semnale foarte pozitive care ne dau speranța că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea transnistreană apare prima dată în ZUGO.
09:30
Premierul Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme” # Zugo.md
Prioritățile Guvernului și rolul R. Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme, și nu doar din … The post Premierul Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme” first appeared on ZUGO. Articolul Premierul Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme” apare prima dată în ZUGO.
09:30
O dronă ar fi violat spațiul aerian al R. Moldova: România a ridicat avioane militare în aer # Zugo.md
O dronă ar fi intrat în spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, fiind detectată de Forțele Aeriene române. Ulterior, aparatul ar fi traversat Prutul. Autoritățile din țara vecină au ridicat în aer aeronave militare și au transmis alerte Ro-Alert în mai multe zone din România, scrie tv8.md. Urmărește-ne pe … The post O dronă ar fi violat spațiul aerian al R. Moldova: România a ridicat avioane militare în aer first appeared on ZUGO. Articolul O dronă ar fi violat spațiul aerian al R. Moldova: România a ridicat avioane militare în aer apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.