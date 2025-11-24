video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea

14:00

Planul de pace al SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este un document-cadru care încă trebuie discutat, dar este un plan bun, a declarat trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. „În armată, spunem: ultimii 10 metri până la țintă sunt întotdeauna cei mai grei. Acum, …