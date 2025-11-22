17:50

Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii. Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii" din Rusia, recordul pentru 18 noiembrie data din 1940 când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, a transmis agenția EFE