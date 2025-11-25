Guvernatoarea Anca Dragu, la Radio Moldova: SEPA a adus economii de 1.4 milioane de euro la comisioane într-o singură lună

07:20

În mai multe sate din țară, spălătoriile sociale au devenit o soluție esențială pentru persoanele care nu au acces la apă potabilă, nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și cumpăra o mașină de spălat sau trăiesc la limita sărăciei. Șaisprezece astfel de servicii sociale au fost inaugurate în tot atâtea localități, datorită efortului comun al organizațiilor societății civile, al autorităților publice locale și al contribuției financiare oferite de Uniunea Europeană (UE), în valoare de aproximativ un milion de euro.