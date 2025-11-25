SUA raportează un progres substanțial către un posibil acord de pace Rusia–Ucraina

18:20

Compensațiile pentru sezonul rece acordate de autorități ar urma să fie mai mici în acest sezon. Suma maximă ar urma să scadă de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă să fie fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect discutat la ședința din 20 noiembrie la Cancelaria de Stat. Noile reguli, aplicate între noiembrie 2025 și martie 2026, au drept scop direcționarea mai strictă a ajutorului către gospodăriile vulnerabile.