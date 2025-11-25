Rețea de acte românești false pentru moldoveni și alți cetățeni din spațiul ex-sovietic, destructurată în România

14:00

Volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu aproape 40 la sută în nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Majorarea se datorează în special construcțiilor noi, întreținerii și reparațiilor celor curente, precum și celor capitale, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Principalele provocări rămân însă lipsa forței de muncă în sector, unde se înregistrează un deficit de 50 la sută din personalul necesar, și costurile mari pentru materialele de construcție, susțin experții.