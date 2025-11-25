Analist ucrainean, la Radio Moldova: Oprirea focului este prioritatea „numărul unu” pentru Kiev
Radio Moldova, 25 noiembrie 2025 17:10
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
17:10
Guvernatoarea Anca Dragu, la Radio Moldova: SEPA a adus economii de 1.4 milioane de euro la comisioane într-o singură lună # Radio Moldova
În prima lună de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), pentru transferurile din și spre Republica Moldova s-au plătit comisioane de puțin peste 78 de mii de euro. Fără SEPA, acest cost ar fi fost de aproximativ 1.5 milioane de euro.
17:10
Analist ucrainean, la Radio Moldova: Oprirea focului este prioritatea „numărul unu” pentru Kiev # Radio Moldova
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
Acum o oră
16:50
Zelenski aprobă sancțiuni împotriva navelor implicate în exportul ilegal de grâne ucrainene # Radio Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare privind sancționarea a 56 de nave maritime care, în perioada 2022 - 2025, au intrat ilegal în porturile Ucrainei temporar ocupate de Rusia și au transportat în afara țării produse alimentare ucrainene, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.
16:50
Curtea de Apel Centru menține decizia instanței de fond: Șase ani de închisoare pentru Irina Lozovan și cinci ani pentru soțul acesteia # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 noiembrie, sentințele Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputată Irina Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare, iar soțul acesteia – la cinci ani, fiind găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
Acum 2 ore
16:20
Modificările la bugetul municipal vor fi propuse la următoarea ședință a CMC în cadrul a două proiecte distincte # Radio Moldova
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetului municipal la transferurile suplimentare din bugetul de stat va fi divizat în două și va fi prezentat spre examinare la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Executivul a ajuns la această soluție după ce, nici la ședința din 25 noiembrie, nu au fost întrunite suficiente voturi pentru varianta propusă de Direcția generală Finanțe.
16:20
„16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” | De ce femeile rămân în relații violente: „Victima uită că există alternative” # Radio Moldova
Violența în familie rămâne una dintre cele mai grave și, totodată, mai tăcute probleme sociale. Deși se vorbește tot mai des despre abuz, multe femei continuă să rămână în relații în care sunt controlate, manipulate sau agresate. Opt din zece victime ajung să își apere agresorul, conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, iar mai bine de jumătate dintre victimele violenței domestice neagă inițial gravitatea situației.
16:10
Artur Leșcu, despre ultimul incident cu implicarea dronelor rusești: „Cel mai amplu episod de violare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
Atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în dimineața de 25 noiembrie a provocat intruziunea neautorizată a șase drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Expertul în securitate Artur Leșcu a calificat incidentul drept „cea mai mare violare a spațiului aerian” de până acum și avertizează că episodul reprezintă un risc major pentru populație și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea spațiului aerian.
16:00
De la transpunerea legislației la controlul fondurilor UE: ce sarcini își asumă Comisia pentru integrare europeană, reată în premieră în Parlament # Radio Moldova
Parlamentul preia o parte decisivă din sarcina aderării la Uniunea Europeană (UE) prin activitatea Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, create în premieră în acest legislativ. Comisia este responsabilă de gestionarea unui volum fără precedent de proiecte de legi, menite să transpună normele europene în legislația națională, monitorizarea implementării reformelor și exercitarea unui control real asupra Executivului.
15:40
Un sfert de secol de transformare rurală: IFAD marchează 25 de ani de activitate în R. Moldova # Radio Moldova
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) marchează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, bilanțul arătând investiții de aproape 267 de milioane de dolari, modernizarea infrastructurii rurale și sprijin direct pentru mii de fermieri și întreprinderi mici. Oficialii și partenerii de dezvoltare au subliniat, la evenimentul aniversar, rolul decisiv al acestor intervenții în transformarea agriculturii și în revitalizarea satelor.
Acum 4 ore
15:00
Reparații în 39 de curți din Chișinău în cadrul Programului „Curtea Europeană”: Localnicii sunt încurajați să raporteze neconformitățile # Radio Moldova
La Chișinău au început lucrările de reparație în curțile de bloc selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. Proiectul își propune să transforme curțile într-un „mediu sigur, modern și prietenos pentru locuitori”, iar cetățenii sunt invitați să raporteze neconformitățile observate, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt.
14:40
Locuitorii din Durlești cer trotuar pe strada Dealul Morilor. Primăria promite soluții # Radio Moldova
Dealul Morilor, strada care desparte sectorul Buiucani de orașul Durlești, a devenit de ani buni un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Îngustă, aglomerată și cu vizibilitate redusă, porțiunea este un risc constant pentru cei care merg spre muncă, grădiniță sau școală. Astfel, localnicii bat la ușile autorităților cu plângeri și petiții, cerând un lucru simplu, dar esențial: un trotuar care să le ofere siguranță. Primăria Durlești promite soluții.
14:10
Detalii despre drona căzută la Florești: este de fabricație rusească și nu avea încărcătură explozivă # Radio Moldova
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
14:10
Record uriaș în snooker. Al 16-lea break maxim al sezonului a fost stabilit în calificările Campionatului Regatului Unit al Marii Britanii. Chinezul Chang Bingyu a acumulat 147 de puncte în unul dintre game-urile meciului cu scoțianul Stephen Maguire.
14:00
MEC oferă două clădiri pentru a rezolva problema supraaglomerării școlilor din Chișinău. Pavaloi: „Vom analiza oferta” # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune autorităților municipale din Chișinău preluarea prin comodat a două clădiri mari pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii în instituțiile cu clase supraaglomerate. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă susținută pe 25 noiembrie. Autoritățile capitalei au declarat că vor analiza propunerea.
13:50
Scene ireale în Premier League: un jucător de la FC Everton a fost eliminat după ce și-a lovit un coleg # Radio Moldova
Incident bizar într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. Manchester United a pierdut cu 0:1 acasă în fața formației FC Everton, însă în minutul 13, jucătorul echipei-oaspete Idrissa Gueye a fost eliminat pentru o palmă dată unui coleg. Mijlocașul senegalez de 36 de ani l-a lovit pe coechipierul său, fundașul central Michael Keane. La faza premergătoare, portughezul Bruno Fernandes putea deshide scorul, iar cei doi fotbaliști au încercat să găsească un vinovat. Deși a jucat în inferioritate numerică timp de peste 80 de minute, FC Everton a câștigat cu scorul de 1:0, grație golului marcat în minutul 29 de Kiernan Dewsbury-Hall.
13:30
Bugetul Chișinăului, motiv de conflict: Primăria acuză blocaje, PAS denunță cheltuieli ilegale și au depus sesizare la CNA # Radio Moldova
Criza bugetară de la Chișinău se adâncește, în timp ce reprezentanții Primăriei și consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se acuză reciproc de ilegalități și blocaje administrative.
Acum 6 ore
13:20
„Moldova fără violență”: autoritățile anunță schimbare de strategie în lupta contra abuzului # Radio Moldova
Republica Moldova demarează campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” cu mesajul „Moldova fără violență”, iar autoritățile anunță schimbări majore în prevenirea și combaterea acestui fenomen.
12:50
FC Botoșani și Dinamo București au remizat într-un meci din Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
FC Botoșani a ratat șansa să urce pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 17-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Dinamo București. „Câinii Roșii” au dominat cea mai mare parte a timpului și au ratat mai multe ocazii de gol. Portarul grec Giannis Anestis s-a remarcat la șuturile scoțianului Daniel Armstrong. Chiar și așa, FC Botoșani a deschis scorul în minutul 44. Sebastian Mailat a trimis din voleu cu boltă peste portarul camerunez Devis Epassy.
12:50
Sprijin puternic pentru Ucraina: 56% dintre germani sunt de acord cu trimiterea trupelor după semnarea acordului de pace # Radio Moldova
Majoritatea cetățenilor Germaniei, mai exact 56%, aprobă trimiterea soldaților Bundeswehr-ului în Ucraina în cazul încheierii păcii. Acestea sunt rezultatele sondajului anual The Berlin Pulse, realizat de institutul de cercetare a opiniei publice Forsa. În același timp, doar 21% dintre respondenți cred că pacea în Ucraina este posibilă și că președintele rus Vladimir Putin este interesat de negocieri în acest sens, transmite DW.
12:30
„Pagubele moldovenilor care au investit în TUX nu sunt stabilite”. Audieri în Comisia pentru economie: doar 13 plângeri depuse # Radio Moldova
Doar treisprezece plângeri au fost depuse de persoanele păgubite de platforma piramidală de investiții TUX, în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii. Organismul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane sunt în curs de identificare.
12:20
Criza forței de muncă lovește construcțiile: soluția propusă - o Casă Socială ca în România și Danemarca # Radio Moldova
Protejarea socială a angajaților din construcții revine în prim-plan, în condițiile în care caracterul sezonier al industriei lasă mii de muncitori fără venituri în perioada rece. Patronatele propun crearea Casei Sociale a Constructorilor, un mecanism aplicat deja în mai multe state europene, care ar asigura protecție financiară în lunile de inactivitate.
12:10
MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și prăbușirea unei drone la Florești: Ambasadorul Ozerov, convocat din nou # Radio Moldova
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
11:50
Alegeri „mimate” la Tiraspol: locuitorii din stânga Nistrului, chemați să participe la o așa-zisă „votare anticipată” # Radio Moldova
Administrația separatistă de la Tiraspol va organiza, la sfârșitul săptămânii curente, alegeri noi pentru așa-zisul soviet suprem, adică pretinsul legislativ al regimului nerecunoscut din stânga Nistrului, precum și pentru noile componențe ale „consiliilor locale”. Autoritățile constituționale de la Chișinău nu recunosc acest pretins exercițiu electoral, iar analiștii califică scrutinul drept o „mimare a democrației”.
11:40
Bilanțul tragediei din Kiev se agravează: șase persoane au murit, iar operațiunile de salvare continuă # Radio Moldova
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone.
11:40
Chelsea Londra vrea să profite de perioada bună în care se află și s-o învingă pe FC Barcelona în Liga Campionilor. „Aristocrații” pregătesc minuțios meciul, pentru că o victorie îi poate apropia de calificarea în play-off.
11:40
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin că majorările reflectă costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău.
Acum 8 ore
11:00
Revista presei | Transportul de armament depistat la Vama Albița - operațiune informațională, sub steag fals? Dosarul "Sacoșa, reluat de la zero # Radio Moldova
În atenția presei este reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, constituit pentru a facilita dialogul politic și colaborarea între autoritățile locale din Republica Moldova, Guvern și instituțiile europene. Din presă mai aflăm că dosarul numit generic "Sacoșa", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Un alt subiect de rezonanță care continuă să capteze atenția publică este transportul de armament depistat săptămâna trecută la Vama Albița.
10:30
Rețea de acte românești false pentru moldoveni și alți cetățeni din spațiul ex-sovietic, destructurată în România # Radio Moldova
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România au descins, pe 24 noiembrie, în 17 locații, inclusiv la sediile unor instituții publice, într-un dosar privind eliberarea ilegală a actelor de identitate cu domicilii fictive pentru cetățeni străini, printre care și persoane din Republica Moldova.
10:20
Panică la Florești: o dronă a căzut pe o casă din Cuhureștii de Jos. Șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova # Radio Moldova
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou ataci masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.
10:00
BREAKING | Drone crashes into a house in Cuhureștii de Jos, causing panic in Florești # Radio Moldova
A drone marked with the letter "Z," a symbol of the war initiated by Russia against Ukraine, crashed on November 25 onto the roof of a house in Cuhurestii de Jos, Floresti district.
10:00
Ministerul Finanțelor: Transferurile pentru salarii pot fi acceptate prin dispoziția primarului Chișinăului # Radio Moldova
Alocările suplimentare aprobate prin rectificarea bugetului de stat sunt suficiente pentru a acoperi integral atât plățile salariale, cât și premiile aferente angajaților din instituțiile municipale de învățământ din Chișinău. Pentru acceptarea transferurilor este suficientă o dispoziție a primarului, menționează Ministerul Finanțelor.
09:50
O dronă cu inscripția „Z”, simbolul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a căzut, pe 25 noiembrie, pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
09:40
O femeie și doi minori, transportați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă defectă în satul Lopatna # Radio Moldova
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi de 13 și 11 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei.
09:40
Revista presei internaționale | SUA și Ucraina convin asupra unui nou plan de pace; Washingtonul cere mai mult acces al produselor americane în UE # Radio Moldova
Presa internațională reflectă intensificarea eforturilor diplomatice pentru conturarea unui nou plan de pace în Ucraina, în contextul recentelor negocieri purtate la Geneva de delegațiile de la Kiev și Washington. Publicațiile străine semnalează, totodată, riscurile tot mai accentuate ale acțiunilor hibride ruse îndreptate împotriva Europei, tensiunile comerciale transatlantice, precum și pericolele pe care le poate prezenta inteligența artificială pentru securitatea societăților moderne.
09:30
Instituțiile publice care au contracte cu Lukoil-Moldova riscă să rămână fără carburanți. Precizările Ministerului Finanțelor # Radio Moldova
Instituțiile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale sunt atenționate despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după ce compania a intrat sub sancțiunile Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Ministerul Finanțelor avertizează că există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale.
Acum 12 ore
09:20
Moldoveni arestați pentru trafic de droguri aduse prin contrabandă din Polonia, în valoare de 1.2 milioane de lei # Radio Moldova
Aproape un kilogram de droguri, estimate la aproximativ 1.200.000 de lei, a fost ridicat în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău. Două persoane au fost arestate.
09:10
Percheziții la Chișinău: un fost ministru, vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în dimineața zilei de 25 noiembrie noi percheziții într-o cauză penală care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
09:00
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din țară, va participa la un turneu prestigios în Statele Unite ale Americii # Radio Moldova
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din Republica Moldova, va avea parte de o nouă provocare după ce în acest an a cucerit un nou titlu mondial. Sportivul va participa la un turneu prestigios în Statele Unite, unde se vor concura cei mai buni sportivi din lume. Competiția se va desfășura în data de 13 decembrie în Atlantic City, oraș din statul american New Jersey.
08:50
Corespondență Dan Alexe | Împăcări geopolitice și moștenirea grea a colonialismului: summitul UE-Africa # Radio Moldova
Marți, 25 noiembrie, este a doua zi a celui de-al șaptelea Summit UE-Africa, care are loc la Luanda, în Angola, în prezența mai multor lideri europeni și a șefilor Comisiei și Consiliului UE. Deși reuniunea a fost parțial deturnată luni de retragerea în culise a europenilor pentru a discuta neașteptatul plan de pace oferit de Donald Trump pentru Ucraina, fundalul summitului din Angola rămâne rivalitatea intensă dintre UE și China pentru influență și acces la materii prime în regiune, dar și tot mai insistenta prezență militară rusă în mai multe țări din Africa Centrală.
08:30
Serviciul Vamal raportează o creștere semnificativă a tentativelor de a scoate ilegal bani din R. Moldova # Radio Moldova
Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.
08:30
Alertă în sudul Republicii Moldova: o dronă Shahed a survolat teritoriul național și a traversat frontiera spre România # Radio Moldova
O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în sudul țării, anunță Poliția de Frontieră.
08:10
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este planificată pentru această săptămână, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt. Ea a declarat pentru ABC News că există „un sentiment de urgență”, iar președintele american își dorește „încheierea acordului și sfârșitul războiului”.
08:00
Radu Musteața: „Pentru ANSA este important ca produsele care sunt plasate pe piața R. Moldova să fie calitative și inofensive” # Radio Moldova
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă continuă, însă comunicarea dintre autorități are loc strict la nivel tehnic. Fiecare notificare de la Moscova privind probleme fitosanitare depistate la produsele vegetale moldovenești sunt analizate detaliat la Chișinău, iar autoritățile din R. Moldova informează, la rândul lor, omologii din Federația Rusă despre neregulile depistate la produsele rusești, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
07:50
Grigore Guzun, despre planul de pace în Ucraina: Să fie respectate normele dreptului internațional # Radio Moldova
Planul european de pace pentru Ucraina, propus de Marea Britanie, Franța și Germania, este unul realist și avantajos pentru statul vecin, afirmă expertul în relații internaționale Grigore Guzun. La emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, el a punctat că Rusia se arată dezinteresată de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina.
07:50
Kremlinul respinge planul european de pace, dar consideră „acceptabil” proiectul inițial al SUA # Radio Moldova
Kremlinul califică drept „în mare parte acceptabil” proiectul inițial al planului de pace elaborat de Statele Unite pentru Ucraina, dar respinge modificările propuse ulterior de liderii europeni. Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, luni, 24 noiembrie, citat de agenția TASS.
07:30
Atacuri nocturne în Ucraina și Rusia: morți și răniți la Kiev, Bila Țerkva și Taganrog # Radio Moldova
Două persoane au murit la Kiev în urma unui atac cu rachete și drone lansat în noaptea de marți, 25 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Alți șase oameni au fost răniți, iar 18 au fost salvați, printre care trei copii.
07:20
Spălătorii sociale, cu sprijinul UE: „O rază de speranță pentru vârstnicii și persoanele care trăiesc la limita sărăciei” # Radio Moldova
În mai multe sate din țară, spălătoriile sociale au devenit o soluție esențială pentru persoanele care nu au acces la apă potabilă, nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și cumpăra o mașină de spălat sau trăiesc la limita sărăciei. Șaisprezece astfel de servicii sociale au fost inaugurate în tot atâtea localități, datorită efortului comun al organizațiilor societății civile, al autorităților publice locale și al contribuției financiare oferite de Uniunea Europeană (UE), în valoare de aproximativ un milion de euro.
Acum 24 ore
21:30
Elevii unei școli profesionale din capitală au făcut pizza, instruiți de un bucătar italian # Radio Moldova
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu câștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass. Cel mai complicat este frământatul aluatului, spun adolescenții care visează și ei să devină bucătari.
21:20
Ministrul Energiei: Cetățenii vor primi, în decembrie, facturi rectificate pentru consumul de gaze # Radio Moldova
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor primi recepționa, în luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, ministrul anunță că tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate la începutul anului viitor. „Sunt mai mulți factori”, a declarat Junghietu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
20:00
Copiii ucraineni, alături de cei din R. Moldova, la Teatrul „Licurici”: au socializat și au lucrat în echipe # Radio Moldova
Peste 300 de copii, inclusiv ai refugiaților ucraineni, au participat la o activitate de coeziune socială, desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”. Scopul urmărit de organizatorii evenimentului a fost promovarea incluziunii și interacțiunii dintre copiii refugiați și cei din țara noastră într-un mediu sigur, accesibil și prietenos.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.