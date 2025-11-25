„Pagubele moldovenilor care au investit în TUX nu sunt stabilite”. Audieri în Comisia pentru economie: doar 13 plângeri depuse

11:00

În atenția presei este reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, constituit pentru a facilita dialogul politic și colaborarea între autoritățile locale din Republica Moldova, Guvern și instituțiile europene. Din presă mai aflăm că dosarul numit generic "Sacoșa", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Un alt subiect de rezonanță care continuă să capteze atenția publică este transportul de armament depistat săptămâna trecută la Vama Albița.