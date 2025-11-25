„Pagubele moldovenilor care au investit în TUX nu sunt stabilite”. Audieri în Comisia pentru economie: doar 13 plângeri depuse
Radio Moldova, 25 noiembrie 2025 12:30
Doar treisprezece plângeri au fost depuse de persoanele păgubite de platforma piramidală de investiții TUX, în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii. Organismul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane sunt în curs de identificare.
• • •
Acum 30 minute
12:30
12:20
Criza forței de muncă lovește construcțiile: soluția propusă - o Casă Socială ca în România și Danemarca # Radio Moldova
Protejarea socială a angajaților din construcții revine în prim-plan, în condițiile în care caracterul sezonier al industriei lasă mii de muncitori fără venituri în perioada rece. Patronatele propun crearea Casei Sociale a Constructorilor, un mecanism aplicat deja în mai multe state europene, care ar asigura protecție financiară în lunile de inactivitate.
Acum o oră
12:10
MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și prăbușirea unei drone la Florești: Ambasadorul Ozerov, convocat din nou # Radio Moldova
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
11:50
Alegeri „mimate” la Tiraspol: locuitorii din stânga Nistrului, chemați să participe la o așa-zisă „votare anticipată” # Radio Moldova
Administrația separatistă de la Tiraspol va organiza, la sfârșitul săptămânii curente, alegeri noi pentru așa-zisul soviet suprem, adică pretinsul legislativ al regimului nerecunoscut din stânga Nistrului, precum și pentru noile componențe ale „consiliilor locale”. Autoritățile constituționale de la Chișinău nu recunosc acest pretins exercițiu electoral, iar analiștii califică scrutinul drept o „mimare a democrației”.
Acum 2 ore
11:40
Bilanțul tragediei din Kiev se agravează: șase persoane au murit, iar operațiunile de salvare continuă # Radio Moldova
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone.
11:40
Chelsea Londra vrea să profite de perioada bună în care se află și s-o învingă pe FC Barcelona în Liga Campionilor. „Aristocrații” pregătesc minuțios meciul, pentru că o victorie îi poate apropia de calificarea în play-off.
11:40
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin că majorările reflectă costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău.
11:00
Revista presei | Transportul de armament depistat la Vama Albița - operațiune informațională, sub steag fals? Dosarul "Sacoșa, reluat de la zero # Radio Moldova
În atenția presei este reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, constituit pentru a facilita dialogul politic și colaborarea între autoritățile locale din Republica Moldova, Guvern și instituțiile europene. Din presă mai aflăm că dosarul numit generic "Sacoșa", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Un alt subiect de rezonanță care continuă să capteze atenția publică este transportul de armament depistat săptămâna trecută la Vama Albița.
Acum 4 ore
10:30
Rețea de acte românești false pentru moldoveni și alți cetățeni din spațiul ex-sovietic, destructurată în România # Radio Moldova
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România au descins, pe 24 noiembrie, în 17 locații, inclusiv la sediile unor instituții publice, într-un dosar privind eliberarea ilegală a actelor de identitate cu domicilii fictive pentru cetățeni străini, printre care și persoane din Republica Moldova.
10:20
10:00
BREAKING | Drone crashes into a house in Cuhureștii de Jos, causing panic in Florești # Radio Moldova
A drone marked with the letter "Z," a symbol of the war initiated by Russia against Ukraine, crashed on November 25 onto the roof of a house in Cuhurestii de Jos, Floresti district.
10:00
Ministerul Finanțelor: Transferurile pentru salarii pot fi acceptate prin dispoziția primarului Chișinăului # Radio Moldova
Alocările suplimentare aprobate prin rectificarea bugetului de stat sunt suficiente pentru a acoperi integral atât plățile salariale, cât și premiile aferente angajaților din instituțiile municipale de învățământ din Chișinău. Pentru acceptarea transferurilor este suficientă o dispoziție a primarului, menționează Ministerul Finanțelor.
09:50
O dronă cu inscripția „Z”, simbolul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a căzut, pe 25 noiembrie, pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
09:40
O femeie și doi minori, transportați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă defectă în satul Lopatna # Radio Moldova
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi de 13 și 11 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei.
09:40
Revista presei internaționale | SUA și Ucraina convin asupra unui nou plan de pace; Washingtonul cere mai mult acces al produselor americane în UE # Radio Moldova
Presa internațională reflectă intensificarea eforturilor diplomatice pentru conturarea unui nou plan de pace în Ucraina, în contextul recentelor negocieri purtate la Geneva de delegațiile de la Kiev și Washington. Publicațiile străine semnalează, totodată, riscurile tot mai accentuate ale acțiunilor hibride ruse îndreptate împotriva Europei, tensiunile comerciale transatlantice, precum și pericolele pe care le poate prezenta inteligența artificială pentru securitatea societăților moderne.
09:30
Instituțiile publice care au contracte cu Lukoil-Moldova riscă să rămână fără carburanți. Precizările Ministerului Finanțelor # Radio Moldova
Instituțiile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale sunt atenționate despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după ce compania a intrat sub sancțiunile Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Ministerul Finanțelor avertizează că există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale.
09:20
Moldoveni arestați pentru trafic de droguri aduse prin contrabandă din Polonia, în valoare de 1.2 milioane de lei # Radio Moldova
Aproape un kilogram de droguri, estimate la aproximativ 1.200.000 de lei, a fost ridicat în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău. Două persoane au fost arestate.
09:10
Percheziții la Chișinău: un fost ministru, vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în dimineața zilei de 25 noiembrie noi percheziții într-o cauză penală care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
09:00
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din țară, va participa la un turneu prestigios în Statele Unite ale Americii # Radio Moldova
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din Republica Moldova, va avea parte de o nouă provocare după ce în acest an a cucerit un nou titlu mondial. Sportivul va participa la un turneu prestigios în Statele Unite, unde se vor concura cei mai buni sportivi din lume. Competiția se va desfășura în data de 13 decembrie în Atlantic City, oraș din statul american New Jersey.
08:50
Corespondență Dan Alexe | Împăcări geopolitice și moștenirea grea a colonialismului: summitul UE-Africa # Radio Moldova
Marți, 25 noiembrie, este a doua zi a celui de-al șaptelea Summit UE-Africa, care are loc la Luanda, în Angola, în prezența mai multor lideri europeni și a șefilor Comisiei și Consiliului UE. Deși reuniunea a fost parțial deturnată luni de retragerea în culise a europenilor pentru a discuta neașteptatul plan de pace oferit de Donald Trump pentru Ucraina, fundalul summitului din Angola rămâne rivalitatea intensă dintre UE și China pentru influență și acces la materii prime în regiune, dar și tot mai insistenta prezență militară rusă în mai multe țări din Africa Centrală.
Acum 6 ore
08:30
Serviciul Vamal raportează o creștere semnificativă a tentativelor de a scoate ilegal bani din R. Moldova # Radio Moldova
Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.
08:30
Alertă în sudul Republicii Moldova: o dronă Shahed a survolat teritoriul național și a traversat frontiera spre România # Radio Moldova
O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în sudul țării, anunță Poliția de Frontieră.
08:10
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este planificată pentru această săptămână, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt. Ea a declarat pentru ABC News că există „un sentiment de urgență”, iar președintele american își dorește „încheierea acordului și sfârșitul războiului”.
08:00
Radu Musteața: „Pentru ANSA este important ca produsele care sunt plasate pe piața R. Moldova să fie calitative și inofensive” # Radio Moldova
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă continuă, însă comunicarea dintre autorități are loc strict la nivel tehnic. Fiecare notificare de la Moscova privind probleme fitosanitare depistate la produsele vegetale moldovenești sunt analizate detaliat la Chișinău, iar autoritățile din R. Moldova informează, la rândul lor, omologii din Federația Rusă despre neregulile depistate la produsele rusești, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
07:50
Grigore Guzun, despre planul de pace în Ucraina: Să fie respectate normele dreptului internațional # Radio Moldova
Planul european de pace pentru Ucraina, propus de Marea Britanie, Franța și Germania, este unul realist și avantajos pentru statul vecin, afirmă expertul în relații internaționale Grigore Guzun. La emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, el a punctat că Rusia se arată dezinteresată de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina.
07:50
Kremlinul respinge planul european de pace, dar consideră „acceptabil” proiectul inițial al SUA # Radio Moldova
Kremlinul califică drept „în mare parte acceptabil” proiectul inițial al planului de pace elaborat de Statele Unite pentru Ucraina, dar respinge modificările propuse ulterior de liderii europeni. Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, luni, 24 noiembrie, citat de agenția TASS.
07:30
Atacuri nocturne în Ucraina și Rusia: morți și răniți la Kiev, Bila Țerkva și Taganrog # Radio Moldova
Două persoane au murit la Kiev în urma unui atac cu rachete și drone lansat în noaptea de marți, 25 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Alți șase oameni au fost răniți, iar 18 au fost salvați, printre care trei copii.
07:20
Spălătorii sociale, cu sprijinul UE: „O rază de speranță pentru vârstnicii și persoanele care trăiesc la limita sărăciei” # Radio Moldova
În mai multe sate din țară, spălătoriile sociale au devenit o soluție esențială pentru persoanele care nu au acces la apă potabilă, nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și cumpăra o mașină de spălat sau trăiesc la limita sărăciei. Șaisprezece astfel de servicii sociale au fost inaugurate în tot atâtea localități, datorită efortului comun al organizațiilor societății civile, al autorităților publice locale și al contribuției financiare oferite de Uniunea Europeană (UE), în valoare de aproximativ un milion de euro.
Acum 24 ore
21:30
Elevii unei școli profesionale din capitală au făcut pizza, instruiți de un bucătar italian # Radio Moldova
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu câștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass. Cel mai complicat este frământatul aluatului, spun adolescenții care visează și ei să devină bucătari.
21:20
Ministrul Energiei: Cetățenii vor primi, în decembrie, facturi rectificate pentru consumul de gaze # Radio Moldova
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor primi recepționa, în luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, ministrul anunță că tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate la începutul anului viitor. „Sunt mai mulți factori”, a declarat Junghietu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
20:00
Copiii ucraineni, alături de cei din R. Moldova, la Teatrul „Licurici”: au socializat și au lucrat în echipe # Radio Moldova
Peste 300 de copii, inclusiv ai refugiaților ucraineni, au participat la o activitate de coeziune socială, desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”. Scopul urmărit de organizatorii evenimentului a fost promovarea incluziunii și interacțiunii dintre copiii refugiați și cei din țara noastră într-un mediu sigur, accesibil și prietenos.
19:50
Roman Cojuhari: Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești # Radio Moldova
Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit lui, în spațiul public s-a creat o confuzie. El a subliniat că discuțiile apărute în presă se referă exclusiv la partea Portul Internațional Liber Giurgiulești, care este privat.
19:20
Igor Ciloci: Domeniile construcții, agricultură și transport, printre cele mai periculoase privind riscul de accidentare # Radio Moldova
În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 515 accidente de muncă, dintre care 56 soldate cu decese, arată datele oficiale. Accidentele de muncă sunt provocate cel mai des de căderi de la înălțime, striviri, loviri de echipamente, prăbușiri de obiecte, arsuri chimice și termice, dar și electrocutări, a declarat șeful adjunct al Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Igor Ciloci, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:40
Autoritățile și sindicatele caută soluții la problemele sistemice din educație: „Salariile mici și suprasolicitarea afectează procesul didactic” # Radio Moldova
Criza din educație devine tot mai evidentă: deși salariile au crescut în ultimii ani, acestea rămân sub media din economie, iar 41% dintre angajații nedidactici sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. Reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației, invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, au subliniat rolul cooperării în identificarea soluțiilor coordonate la problemele alimentate de salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea cadrelor didactice.
18:40
Derby-ul orașului Milano, așa-numitul „Il Derby della Madonnina”, a fost decis prin golul lui Christian Pulisic de la AC Milan, după un meci dominat însă de Internazionale. „Nerazzurri” au suferit astfel o nouă dezamăgire în Serie A. Echipa antrenorului român Cristian Chivu a pierdut cu 0:1 în fața rivalei locale AC Milan, într-un meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii italiene de fotbal.
18:40
Directorul APP, la Radio Moldova: „Compania Lukoil Moldova, obligată să vândă activele de la Aeroportul Chișinău” # Radio Moldova
Compania Lukoil Moldova a fost obligată de Consiliul pentru aprobarea investițiilor de importanță strategică să vândă infrastructura pentru depozitarea și distribuirea kerosenului de la Aeroportul Internațional Chișinău. Iar riscul ca aerogara să rămână fără kerosen pentru aeronave „a fost complet eliminat”, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Aeroportul funcționează la capacitate maximă și poate asigura alimentarea tuturor aeronavelor „fără niciun risc” în perioada următoare, a mai precizat Cojuhari.
18:30
Negocierile privind planul de pace trebuie să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova, spune președintele României # Radio Moldova
Negocierile actuale privind planul de pace pentru Ucraina „trebuie să țină cont că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”. Mesajul a fost transmis, pe 24 noiembrie, de președintele României, Nicușor Dan, după ce a participat, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, care au discutat planul de pace pentru Ucraina.
18:00
Autoritățile și sindicatele caută soluții la problemele sistemice din educație: peste 40% din angajații din sistem trăiesc sub pragul sărăciei # Radio Moldova
Criza din educație devine tot mai evidentă în condițiile în care 41% dintre angajații din sistem sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. Reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației, invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, au subliniat rolul cooperării în identificarea soluțiilor coordonate la problemele alimentate de salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea cadrelor didactice.
17:50
Expert: Ucraina se află în cel mai critic moment. Planul SUA favorizează Rusia – varianta europeană propune o pace echilibrată # Radio Moldova
Planul inițial al Statelor Unite pentru pacea din Ucraina ignoră realitățile de pe front și favorizează pretențiile Rusiei, în timp ce europenii propun o poziție mai echilibrată. Negocierile de pace trebuie să avanseze cu implicarea tuturor subiecților internaționali, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, în contextul elaborării, la Geneva, a unui „document-cadru” actualizat.
17:30
ANRE: R. Moldova se bazează aproape integral pe importuri petroliere din România, iar motorina-standard acoperă cea mai mare parte a consumului intern # Radio Moldova
Republica Moldova a importat, în primele nouă luni din 2025, peste 737 de mii de tone de carburanți, cantitate care a fost aproape în totalitate consumată, potrivit unui raport publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina rămâne produsul dominant, reprezentând peste 73% din toate importurile, iar România continuă să fie principalul furnizor pentru benzină, motorină și gaz lichefiat.
17:20
Primul martor, audiat în dosarul în care fostul deputat Andronachi este învinuit de spălare de bani # Radio Moldova
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat la ședința de judecată care a avut loc pe 24 noiembrie. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.
17:00
Măsline de la Cahul sau rodii de la Vulcănești: culturi exotice, cultivate în sudul R. Moldova, cu sprijinul Canadei # Radio Moldova
În 12 localități din sudul R. Moldova - de la Giurgiulești, raionul Cahul, la Etulia, UTA Găgăuzia - vor fi testate mai multe culturi considerate până nu demult exotice pentru regiunea noastră: smochinul, fisticul, rodia, kakiul și chiar măslinul. Proiectul, în valoare de 2.6 milioane de euro și cu o durată de patru ani, va fi susținut de Guvernul Canadei prin intermediul PNUD Moldova.
17:00
Parisul găzduiește un cenotaf dedicat lui Robert Badinter, originar din Basarabia | MAE: „Un gest de recunoaștere națională” # Radio Moldova
Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat în amintirea fostului ministru al Justiției din Franța și președinte al Curții Constituționale, Robert Badinter, cu origini din Basarabia, un cenotaf, adică un monument funerar la Panthéon, unde sunt onorate cele mai mari personalități din Franța.
16:40
Ședința finală din dosarul lui Constantin Țuțu, amânată. Inculpatul vrea să vorbească în fața instanței # Radio Moldova
Încă o ședință de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost amânată. De această dată, instanța a decis să reprogrameze momentul ultimului cuvânt după ce inculpatul a transmis, prin avocat, că dorește să se adreseze personal magistraților.
16:30
Chișinăul nu reia achizițiile de energie electrică din regiunea transnistreană: precizările Moldelectrica # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” infirmă că ar intenționa reluarea importului de energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) din regiunea transnistreană. Întreprinderea precizează într-un comunicat de presă că lista operatorilor economici precalificați nu reprezintă o listă a furnizorilor selectați.
16:20
Dosarul „kuliok”, blocat din nou: procesul revine la faza inițială. Reacția Procuraturii Anticorupție # Radio Moldova
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, va fi reexaminat. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar prima ședință va avea loc pe 25 noiembrie la Curtea de Apel Centru.
16:20
16:00
Negocierile de pace pentru Ucraina capătă un nou impuls la Geneva, unde discuțiile dintre Statele Unite, Ucraina și reprezentanții Uniunii Europene au continuat și luni, 24 noiembrie, marcând un progres semnificativ, potrivit declarațiilor oficialilor europeni. Potrivit președintelui Consiliului European, Antonio Costa, întâlnirea de duminică „a marcat un progres semnificativ”, iar tonul general al discuțiilor indică o evoluție pozitivă.
15:50
Rețeta unei afaceri de succes în agricultură: un tânăr crește oi aduse din Spania, la Cimișlia # Radio Moldova
La 20 de ani, când alți tineri își cumpărau mașini, el a decis să investească în agricultură. Astăzi, la 31 de ani, conduce o afacere prosperă și este convins că alegerea făcută acum zece ani a fost una inspirată. Jurnalista Veronica Scorpan vă invită să cunoașteți povestea lui Constantin Roșca, proprietarul unei stâne de oi din apropierea orașului Cimișlia.
15:40
Sistemul european de intrare/eeșire (EES) devine operațional la punctele de trecere Giurgiulești - Galați și Cahul - Oancea # Radio Moldova
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional, începând cu 24 noiembrie, și la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești - Galați și Cahul - Oancea. La această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea automată a datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor din statele non-UE, informațiile fiind introduse direct în bazele de date europene, anunță autoritățile.
