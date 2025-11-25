Moldoveni arestați pentru trafic de droguri aduse prin contrabandă din Polonia, în valoare de 1.2 milioane de lei

08:30

Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.