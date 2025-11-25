Instituțiile statului, în pericol să rămână fără combustibil din cauza sancțiunilor pe Lukoil

10:10

Cinci tone de bomboane au fost reținute de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în cadrul controalelor la frontieră, după ce s-a constatat că acestea conțineau dioxid de titan (E171) – un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Lotul, care era destinat comercializării în mai multe unități comerciale din țară, va fi supus procedurii de […] Articolul Bomboane toxice, oprite de ANSA la frontieră: 5 tone de dulciuri cu aditiv interzis urmau să ajungă în magazine apare prima dată în Bani.md.