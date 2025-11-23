Arabia Saudită sparge tabu-ul: alcoolul devine accesibil pentru expații cu statut special

08:20

Platforma internațională Numbeo, care monitorizează prețurile și puterea de cumpărare în peste 200 de țări, a publicat datele cu privire la costul vieții în Republica Moldova, actualizate la 16 noiembrie 2025. Potrivit raportului, cheltuielile lunare ale unei familii cu patru membri ajung la 35.889 lei, fără a include chiria. Pentru o persoană singură, costurile lunare […]