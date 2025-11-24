Moldovenii au achitat peste 29,4 milioane lei pentru bunuri importate în ultima săptămână

11:10

Este alertă la graniţă, după ce un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, […] Articolul Un camion din Moldova, burdușit cu armament, oprit la Albița! Încărcătura era destinată Israelului apare prima dată în Bani.md.