Revoltă la Bruxelles: Washingtonul vrea 50% profit din activele rusești înghețate

Lanțul finlandez de benzinării Teboil, deținut de compania rusă Lukoil, a anunțat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile de alimentare din Finlanda, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Lukoil au blocat aprovizionarea cu carburanți. Compania a precizat că stațiile vor fi închise treptat, imediat ce stocurile se vor epuiza, scrie Reuters.