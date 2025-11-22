Creditarea businessului s-a prăbușit: Companiile finanțează băncile, nu investițiile
Bani.md, 22 noiembrie 2025 10:30
Creditarea mediului de afaceri din Republica Moldova dă semne clare de încetinire, în pofida unei aparențe de creștere a împrumuturilor noi acordate companiilor. Concluzia aparține economistului Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", care a analizat situația în ediția din 21 noiembrie 2025 a emisiunii „Analize economice". Potrivit lui Ioniță, dobânda medie la […]
Acum 5 minute
10:50
Oficiali și diplomați europeni au criticat dur așa-numitul „plan de pace" elaborat de emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, împreună cu reprezentantul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, acuzând Washingtonul că vrea să profite financiar de pe urma activelor rusești înghețate în Europa, sub pretextul reconstrucției Ucrainei. Potrivit Politico, tensiunile riscă să submineze negocierile sensibile […]
10:50
Presiune pe piața valutară! Companiile au cerut mai mult euro decât a vândut populația. BNM a intervenit cu 33 milioane # Bani.md
Piața valutară a Republicii Moldova a înregistrat în octombrie 2025 o presiune sporită pe segmentul cererii din partea agenților economici, care a depășit oferta netă de valută provenită de la populație. Datele Băncii Naționale arată că gradul de acoperire a cererii nete de valută prin oferta populației a coborât la 82%, față de 83,6% în […]
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:20
Parcul Dendrariu – un loc renumit pentru colecția sa bogată de plante și frumusețea peisagistică # Bani.md
Parcul Dendrariu din Chișinău, aflat în subordinea Primăriei Chișinău, este un rezervor de oxigen important al orașului, care se întinde pe o suprafață de 83 de hectare a sectorului Buiucani. Fondat în anul 1973 pe locul fostei Grădini Botanice a Academiei de Științe a Moldovei, locația impresionează prin dimensiunile sale generoase, dar și prin diversitatea […]
Acum 24 ore
17:40
Bolojan: Până în 2030, România va fi conectată prin autostrăzi și drumuri expres cu Republica Moldova și Ucraina # Bani.md
Până în 2029-2030, România va fi legată de Republica Moldova și Ucraina printr-o rețea de autostrăzi și drumuri expres, ca parte a programului de finanțare SAFE, a anunțat premierul României, Ilie Bolojan. Vineri, Guvernul de la București a finalizat procedurile pentru pregătirea aplicației de finanțare, care va fi discutată luni în cadrul ședinței Consiliului Suprem […]
16:30
Linia electrică spre Cuciurgan rămâne în picioare. Junghietu: Nu va fi tăiată după lansarea LEA Vulcănești–Chișinău # Bani.md
Linia electrică care unește sudul Moldovei cu Centrala de la Cuciurgan va rămâne operațională și după punerea în funcțiune, în această iarnă, a noii linii Vulcănești–Chișinău. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni TV, care a subliniat că vechea infrastructură nu va fi tăiată sau scoasă din uz. „Linia […]
15:30
Scandal în asigurări! CNPF a ars cu o amendă o companie pentru că a lăsat un client în aer # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a sancționat compania de asigurări Transelit cu o amendă de constrângere în valoare de 4 000 de lei, după ce asigurătorul nu a executat în termen decizia autorității privind regularizarea unui dosar de daună aferent unei polițe de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate. Potrivit autorității, Transelit a […]
14:50
Problema clădirilor abandonate din capitală revine în atenția publică după tragedia produsă la fostul Hotel Național, acolo unde o minoră și-a pierdut viața după ce a căzut de la etaj. De ani la rând, aceste imobile părăsite stau deschise, nesupravegheate și extrem de periculoase, însă autoritățile pasează responsabilitatea de la unii la alții. Echipa REALITATEA […]
14:00
Sancțiunile SUA, în vigoare de azi: 50 de nave cu petrol rusesc Lukoil și Rosneft, blocate și fără destinație # Bani.md
Sancțiunile americane asupra operațiunilor internaționale ale companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil intră astăzi în vigoare, afectând aproximativ 48 de milioane de barili de țiței aflați deja pe tancuri petroliere, care trebuie să-și găsească destinații alternative, potrivit Bloomberg și datelor Kpler. Transporturile vizate includ în principal sortimentele Urals și ESPO, încărcate pe circa 50 de […]
14:00
Pacea și vremea caldă doboară piața gazelor! Prețul metanului scade sub 31 de euro pe MW/h # Bani.md
Prețurile gazului natural în Europa au coborât vineri la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, influențate de anunțul privind disponibilitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a lucra la un posibil plan de pace, dar și de prognozele meteo care indică o iarnă mai blândă. Potrivit datelor de pe bursa olandeză TTF, futures-ul cu […]
13:40
Băncile au atras, în luna octombrie, depozite în sumă de 4,48 miliarde lei, cu 1,5% mai puțin decât în luna septembrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Depozitele în moneda națională continuă să domine structura pieței, cu o pondere de 69,8%, însumând 3,12 miliarde lei, însă se află în scădere cu 8,2% într-o singură lună. […]
13:30
Bitcoin se îndreaptă spre cea mai slabă evoluție lunară de la seria de colapsuri corporative care a zguduit sectorul cripto în 2022. Cea mai mare criptomonedă a scăzut vineri cu până la 6,4%, până la 81.629 de dolari, înainte de a recupera parțial pierderile, potrivit Bloomberg. În jurul orei 08:00, la Londra, criptomoneda era tranzacționată […]
13:20
Investițiile vin cu elicopterul! Șefa Agenției visează heliport, operă și balet în nordul Moldovei # Bani.md
Investitorii străini care aleg Republica Moldova nu vin doar pentru oportunitățile de afaceri, ci pentru întreg stilul de viață pe care țara îl poate oferi, a afirmat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, într-un interviu oferit Ziarului de Gardă. Potrivit acesteia, marile companii, inclusiv business-urile de familie cu averi de ordinul miliardelor, privesc investiția într-o […]
13:20
Noua lege a medierii, sprijinită de CCI: beneficii economice și proceduri mai rapide pentru companii # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) reacționează la dezbaterile publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului, după ce în spațiul public au apărut interpretări eronate ale conținutului acestuia. Instituția subliniază că susține proiectul de lege aprobat de Guvern pe 18 iunie 2025, argumentând că mediul de afaceri are nevoie […]
12:30
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20-25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, citați de Logos Press. Crescătorii de păsări explică această majorare prin majorarea exporturilor de ouă către Uniunea Europeană, unde cererea a crescut semnificativ […]
11:50
Platforma TUX, în vizorul deputaților: O comisie de anchetă ar putea analiza pagubele și despăgubirile pentru cetățeni # Bani.md
O comisie de anchetă care să investigheze activitatea platformei TUX ar putea fi constituită în Parlament, după ce deputații din fracțiunea Democrația Acasă au înregistrat, în data de 20 noiembrie, un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, Comisia va fi formată din președinte, vicepreședinte, secretar și membri și va avea drept scop analiza […]
11:50
Piața creditării a înregistrat o încetinire în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Volumul total al creditelor noi acordate a constituit 7,04 miliarde lei, în scădere cu 2,7% față de luna precedentă. Cele mai solicitate împrumuturi rămân cele în moneda națională, care au reprezentat 71,1% din total, însumând 5,0 miliarde […]
Ieri
10:10
Bomboane toxice, oprite de ANSA la frontieră: 5 tone de dulciuri cu aditiv interzis urmau să ajungă în magazine # Bani.md
Cinci tone de bomboane au fost reținute de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în cadrul controalelor la frontieră, după ce s-a constatat că acestea conțineau dioxid de titan (E171) – un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Lotul, care era destinat comercializării în mai multe unități comerciale din țară, va fi supus procedurii de […]
10:00
Imperiul stăpânului nevăzut al pieței cerealelor, mai mare decât statul: rețea logistică, porturi și uzine în trei țări # Bani.md
Magnatul Vaja Jhashi, cunoscut drept „baronul cerealelor" din Republica Moldova, a făcut publice cifrele care descriu amploarea imperiului agroindustrial pe care îl conduce. Grupul Trans-Oil, controlat de acesta, domină piața cerealelor și a uleiurilor din țară, unde deține o cotă estimată la 60%, fiind cel mai mare procesator, exportator și operator logistic din sector. Pe […]
10:00
Meta lovită de scandal: Zuckerberg și echipa sa, penalizați cu 190 milioane dolari pentru încălcarea confidențialității # Bani.md
Mark Zuckerberg, alături de actuali și foști membri ai conducerii Meta Platforms, va plăti 190 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile acționarilor, care susțineau că au prejudiciat compania prin încălcarea confidențialității utilizatorilor Facebook. Acordul a fost făcut public joi și încheie procesul intentat de acționari. Aceștia solicitau inițial 8 miliarde de dolari, acuzând […]
09:50
Sărăcia explodează, dar patronatele se opun majorării salariului minim! Ministerul Finanțelor propune doar 6 300 de lei # Bani.md
Confederația Națională a Patronatelor consideră că salariul minim lunar ar trebui să fie mult mai mic decât propunerea sindicatelor de 8 050 de lei. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a […]
09:40
Sectorul rapiței înregistrează în 2025 cel mai bun sezon din istoria Republicii Moldova. În perioada iulie–octombrie, din țară au fost exportate 279 379 de tone de rapiță în stare brută, cel mai mare volum consemnat vreodată. Nivelul reprezintă o creștere de 3,65 ori față de aceeași perioadă a anului trecut și este cu 19% peste […]
08:00
„Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina # Bani.md
Europa a plătit Rusiei mai mult decât a oferit Ucrainei de la începutul invaziei, iar această situație reprezintă „o rușine", a declarat ministra de externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Externe, relatează European Pravda. „Este o rușine", Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât […]
20 noiembrie 2025
18:00
OPEM Moldova va testa platforma de tranzacționare a energiei: dosarele se pot depune până pe 27 noiembrie # Bani.md
În perioada 3–5 decembrie, OPEM Moldova va desfășura testările platformei de tranzacționare a energiei electrice, care va permite realizarea ofertelor de vânzare și cumpărare a energiei. Platforma se va concentra pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), oferind un instrument competitiv pentru formarea prețurilor corecte și echitabile. Pentru testări, vor fi înregistrați doar participanții care și-au […]
18:00
Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework # Bani.md
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova […]
17:00
Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice # Bani.md
Uniunea Europeană îndeamnă guvernele țărilor membre să îmbunătățească opțiunile de pensii private pentru cetățeni, pe măsură ce pensiile de stat sunt supuse unei presiuni din partea populației îmbătrânite. În acest sens, Comisia Europeană propune o abordare din două puncte: oferirea unei oportunități pentru ca cetățeni să pună bazele unei surse de venit adecvat pentru pensionare, […]
15:50
Circa 6.000 de persoane își pierd viața anual în Republica Moldova din cauza consumului sau expunerii la tutun, arată datele prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru bolile netransmisibile, iar noile statistici ridică semnale de alarmă atât în rândul populației adulte, cât și al adolescenților. […]
15:20
Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin # Bani.md
Banca Rusiei a început să utilizeze, pentru prima dată, vânzarea unei părți din rezervele sale de aur pentru a acoperi operațiunile bugetare, inclusiv necesitățile crescânde ale bugetului militar. Instituția „oglindește" tranzacțiile cu activele valutare lichide ale Fondului Național de Bunăstare (FNB) nu doar prin cumpărarea și vânzarea de yuani, ci și prin operațiuni cu aur […]
14:50
Start la înscrieri pentru „Fabricat în Moldova 2026”: companiile locale, invitate să participe # Bani.md
Camera de Comer
14:30
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor lucrărilor de construcție executate a crescut cu 40,2% față de trimestrul III 2024, în prețuri comparabile. Tendința de creștere se menține și la nivelul perioadei ianuarie–septembrie 2025, când indicatorul a înregistrat o majorare de 37,3% comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. Creșterea […] Articolul Construcțiile, locomotiva economiei! Volum de lucrărilor s-a majorat cu 37% în nouă luni apare prima dată în Bani.md.
14:00
De astăzi, Aeroportul Chișinău furnizează combustibil pentru aeronave: ”Avem infrastructură și volume necesare” # Bani.md
Începând de astăzi, 20 noiembrie, Aeroportul Internațional Chișinău poate prelua furnizarea de combustibil de tip Jet A1 pentru aeronave, având infrastructura, personalul și volumele necesare, precum și tarifele stabilite pentru serviciu. Combustibilul provine din surse europene. ”În prezent, aeroportul se află în proces de finalizare a contractelor cu companiile aeriene pentru furnizarea combustibilului”, precizează instituția. […] Articolul De astăzi, Aeroportul Chișinău furnizează combustibil pentru aeronave: ”Avem infrastructură și volume necesare” apare prima dată în Bani.md.
13:30
Kievul importă gaze prin România. Presa de peste Prut: ”Nu e clar dacă ajung doar în Ucraina sau și în Transnistria” # Bani.md
Exportul de gaze din România către Ucraina a fost reluat la finalul lunii trecute și se estimează că va continua pe întreaga perioadă a iernii, Kiev-ul confruntându-se cu un deficit major de gaze, ca urmare a distrugerilor provocate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii de extracție și transport. Deși actualele livrări sunt direcționate oficial către Ucraina, […] Articolul Kievul importă gaze prin România. Presa de peste Prut: ”Nu e clar dacă ajung doar în Ucraina sau și în Transnistria” apare prima dată în Bani.md.
12:40
Camion plin cu armament, depistat la ieșirea din țară! Vama explică cum a pornit întreaga operațiune # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale după apariția informațiilor în spațiul public privind camionul încărcat cu muniție, depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița. Instituția subliniază că procedurile au fost declanșate în urma suspiciunilor inițiale ridicate de un funcționar vamal moldovean, în cadrul controlului coordonat la frontiera moldo-română. Potrivit comunicatului, vameșul din […] Articolul Camion plin cu armament, depistat la ieșirea din țară! Vama explică cum a pornit întreaga operațiune apare prima dată în Bani.md.
12:10
De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC # Bani.md
În inima Chișinăului, la intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, se află un loc unde timpul pare că s-a oprit pentru a păstra vie memoria evoluției transportului public: Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău. Povestea acestuia este la fel de unică ca și exponatele sale. A fost inaugurat în anul 1974 în interiorul unui troleibuz scos […] Articolul De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC apare prima dată în Bani.md.
12:00
Cutremur la Purcari: trei administratori demisionează după preluarea companiei de către Maspex # Bani.md
Demisii la Purcari, după ce operațiunea de piață, de peste 600 milioane lei, prin care grupul polonez Maspex devine acționar majoritar la producătorul de vinuri Purcari a primit aprobarea de la Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova. Acum este consemnată retragerea a trei administratori neexecutivi. Vasile Tofan (președinte), Neil McGregor și Ana-Maria Mihăescu […] Articolul Cutremur la Purcari: trei administratori demisionează după preluarea companiei de către Maspex apare prima dată în Bani.md.
11:20
Verdețuri cu pesticide în depozitele importatorilor: 15 tone de mărar și pătrunjel, nimicite de ANSA # Bani.md
Un lot de 15 000 kilograme de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, a fost reținut și ulterior nimicit de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol, un pesticid care poate reprezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Pentru a proteja populația, […] Articolul Verdețuri cu pesticide în depozitele importatorilor: 15 tone de mărar și pătrunjel, nimicite de ANSA apare prima dată în Bani.md.
11:10
Un camion din Moldova, burdușit cu armament, oprit la Albița! Încărcătura era destinată Israelului # Bani.md
Este alertă la graniţă, după ce un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, […] Articolul Un camion din Moldova, burdușit cu armament, oprit la Albița! Încărcătura era destinată Israelului apare prima dată în Bani.md.
11:10
Fermierii din zootehnie pot obține până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor # Bani.md
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” pentru a-și moderniza exploatațiile de bovine, ovine și caprine. Proiectul, finanțat de Banca Mondială, se adresează producătorilor de lapte, carne sau mixtă și urmărește consolidarea fermelor prin investiții eficiente […] Articolul Fermierii din zootehnie pot obține până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Ministerul Dezvoltării Regionale anunță că a avut loc o nouă rundă de discuții tehnice privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești. Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluţă, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au condus ședința la care au participat instituțiile de […] Articolul Guvernul vrea nod logistic strategic la Berești, dar n-are bani de început lucrările apare prima dată în Bani.md.
09:30
Autoritățile americane au oferit explicații privitoare la Lukoil. Licența acordată companiei autorizează până la 13 decembrie tranzacțiile necesare desfășurării activităților. Vânzarea, cedarea sau transferul unor entități sau active trebuie să fie autorizate separat. Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a explicat, pe propriul portal, ce activități autorizează Licența Generală OFAC 131 […] Articolul Explicațiile SUA pentru Lukoil: „Fără aprobare separată, nicio vânzare nu este permisă” apare prima dată în Bani.md.
08:20
Moldova devine un lux! O familie are nevoie de 36.000 de lei lunar, dar salariul mediu abia trece de 11.000 # Bani.md
Platforma internațională Numbeo, care monitorizează prețurile și puterea de cumpărare în peste 200 de țări, a publicat datele cu privire la costul vieții în Republica Moldova, actualizate la 16 noiembrie 2025. Potrivit raportului, cheltuielile lunare ale unei familii cu patru membri ajung la 35.889 lei, fără a include chiria. Pentru o persoană singură, costurile lunare […] Articolul Moldova devine un lux! O familie are nevoie de 36.000 de lei lunar, dar salariul mediu abia trece de 11.000 apare prima dată în Bani.md.
19 noiembrie 2025
17:40
Petrolul se ieftinește, dar motorina se scumpește! Atacurile asupra Rusiei răstoarnă piețele # Bani.md
Prețurile petrolului au scăzut miercuri, pe măsură ce noile date privind creșterea stocurilor de țiței din Statele Unite au intensificat îngrijorările legate de un posibil exces de ofertă. Totuși, declinul a fost limitat de înăsprirea pieței carburanților, pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii petroliere rusești, scrie Reuters. Cotațiile Brent au scăzut cu 71 de cenți […] Articolul Petrolul se ieftinește, dar motorina se scumpește! Atacurile asupra Rusiei răstoarnă piețele apare prima dată în Bani.md.
17:30
Transportul de pasageri din Moldova spre Rusia, reluat: Lituania redeschide frontiera cu Belarus # Bani.md
Transportatorii moldoveni care efectuează curse internaționale spre Rusia și alte destinații regionale vor putea circula din nou prin punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Guvernul lituanian a decis redeschiderea punctelor Šalčininkai și Medininkai începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Anterior, acestea fuseseră închise din motive […] Articolul Transportul de pasageri din Moldova spre Rusia, reluat: Lituania redeschide frontiera cu Belarus apare prima dată în Bani.md.
16:10
New Bond Street din Londra a devenit cea mai scumpă arteră comercială la nivel global, cu chiriile crescute cu 22% față de anul precedent, ajungând la 1.707 euro/mp/lună, potrivit raportului „Main Streets Across the World 2025” realizat de Cushman & Wakefield. Aceasta depășește Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), Upper Fifth Avenue din New York […] Articolul Topul mondial al străzilor comerciale în 2025: Londra detronează Milano și New York apare prima dată în Bani.md.
16:00
Compania care domină cerul Moldovei a aterizat pe o amendată de jumătate de milion de euro în Italia # Bani.md
Autoritatea italiană pentru concurență a sancționat compania aeriană Wizz Air Hungary Ltd cu o amendă de 500.000 de euro, după ce a constatat că operatorul low-cost a încălcat Codul Consumatorului prin practici comerciale neloiale și prin includerea unor clauze abuzive în contractele sale. Investigația s-a concentrat asupra serviciului de abonament anual „Wizz All You Can […] Articolul Compania care domină cerul Moldovei a aterizat pe o amendată de jumătate de milion de euro în Italia apare prima dată în Bani.md.
15:30
Parlamentul Ucrainei a votat marți, 19 noiembrie, demiterea Svetlanei Grinchuk din funcția de ministru al Energiei. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Radei Supreme, unde 315 deputați au susținut eliberarea ei din funcție. Demiterea vine după ce comitetul parlamentar pentru energie a votat anterior în favoarea solicitării premierului privind revocarea ei, invocând un conflict […] Articolul Demisie de răsunet la Kiev! Ministra Energiei, zburată din funcție apare prima dată în Bani.md.
14:40
Lanțul finlandez de benzinării Teboil, deținut de compania rusă Lukoil, a anunțat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile de alimentare din Finlanda, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Lukoil au blocat aprovizionarea cu carburanți. Compania a precizat că stațiile vor fi închise treptat, imediat ce stocurile se vor epuiza, scrie Reuters. […] Articolul Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid rând pe rând apare prima dată în Bani.md.
14:10
Criză pe piața carburanților? Ministrul Energiei o combate cu numărătoarea benzinăriilor: Numai pe viaduct sunt șase # Bani.md
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Oficialul a subliniat că piața locală este suficient de diversificată, iar numărul mare de stații de alimentare asigură alternative pentru consumatori chiar și în scenarii de perturbări temporare, a declarat ministrul Energiei, […] Articolul Criză pe piața carburanților? Ministrul Energiei o combate cu numărătoarea benzinăriilor: Numai pe viaduct sunt șase apare prima dată în Bani.md.
14:10
Un lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența organismului modificat genetic – promotor CaMV 35S. ”Lotul de amidon neconform legislației din domeniul alimentar nu a fost introdus pe piață fiind […] Articolul OMG în amidon! Un lot de 2 000 kilograme, nimicit de ANSA înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în Bani.md.
14:00
Moratoriu pe controale și cod unic pe bon în loc de IDNP: două proiecte de legi, înregistrate în Parlament # Bani.md
Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă ar putea beneficia de un cod fiscal unic, înlocuind IDNP-ul pe bonurile fiscale, dar și de un moratoriu temporar asupra controalelor și sancțiunilor fiscale, până la implementarea mecanismului de protecție a datelor personale. Aceste măsuri sunt propuse prin două proiecte de lege înregistrate în Parlament pe 18 noiembrie de […] Articolul Moratoriu pe controale și cod unic pe bon în loc de IDNP: două proiecte de legi, înregistrate în Parlament apare prima dată în Bani.md.
