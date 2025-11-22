Creditarea businessului s-a prăbușit: Companiile finanțează băncile, nu investițiile

14:00

Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă ar putea beneficia de un cod fiscal unic, înlocuind IDNP-ul pe bonurile fiscale, dar și de un moratoriu temporar asupra controalelor și sancțiunilor fiscale, până la implementarea mecanismului de protecție a datelor personale. Aceste măsuri sunt propuse prin două proiecte de lege înregistrate în Parlament pe 18 noiembrie de […] Articolul Moratoriu pe controale și cod unic pe bon în loc de IDNP: două proiecte de legi, înregistrate în Parlament apare prima dată în Bani.md.