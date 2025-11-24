Miliaradrul Abramovici și-a parcat banii în offshorurile britanice, înainte de războiul din Ucraina
Oligarhul rus Roman Abramovici și partenerii săi au transferat în secret 7 miliarde de dolari în structuri offshore din Jersey – un teritoriu britanic – cu puțin timp înainte de declanșarea războiului din Ucraina. Dezvăluirea apare într-o investigație The Guardian, bazată pe hotărâri judecătorești anterior clasificate, pe care autoritățile din Jersey le-au făcut publice în […] Articolul Miliaradrul Abramovici și-a parcat banii în offshorurile britanice, înainte de războiul din Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA. Anca Dragu: Comisioanele bancare au scăzut de 18 ori # Bani.md
Tranzacțiile efectuate prin SEPA în și din Republica Moldova au depășit 1,3 miliarde de euro în doar o lună, înregistrându-se o creștere de 300 de milioane de euro față de perioada anterioară aderării la sistemul european de plăți. Mai bine de jumătate dintre transferuri au fost realizate de persoane fizice, iar economiile directe generate deja […] Articolul Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA. Anca Dragu: Comisioanele bancare au scăzut de 18 ori apare prima dată în Bani.md.
Moldelectrica, despre achiziția curentului de la Cuciurgan: Lista de precalificați nu înseamnă contract # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” dezminte speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora „Chișinăul reia importul de curent de la Cuciurgan” sau că „MGRES reapare pe lista furnizorilor Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor”. Operatorul de transport și sistem subliniază că informațiile sunt eronate și prezintă mai multe clarificări privind procedurile oficiale de achiziție a energiei. Potrivit Moldelectrica, […] Articolul Moldelectrica, despre achiziția curentului de la Cuciurgan: Lista de precalificați nu înseamnă contract apare prima dată în Bani.md.
Entitatea responsabilă (Moldovagaz n.a) de aprovizionarea regiunii transnistrene a constituit stocuri strategice de gaze în volum de 57 102 mii m³ (echivalentul a 602 889 MWh), potrivit datelor prezentate în raportul ANRE privind pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Calculele arată că aceste rezerve ar asigura consumul regiunii pentru o perioadă relativ scurtă. La un consum […] Articolul Situație dramatică: Transnistria are rezerve de gaze pentru 19 zile apare prima dată în Bani.md.
La situația din 30 septembrie 2025, pe piața de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei activau 79 de titulari de licență, care operau 562 de stații de alimentare. P segmentul gazului lichefiat, funcționau 71 de operatori, cu 487 de stații autorizate în nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor ANRE. În 9 luni ale […] Articolul ANRE trage alarma! Motorina domină vânzările, iar stocurile acoperă doar 16 zile apare prima dată în Bani.md.
Zeci de mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite # Bani.md
Ministerul Energiei a organizat o ședință cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-gaz, Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție, în contextul unui număr foarte mare de sesizări privind facturile la gaze pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Potrivit datelor prezentate, estimativ 20–30 de mii de consumatori au reclamat consumuri exagerate, facturare pe baza unor volume estimate […] Articolul Zeci de mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite apare prima dată în Bani.md.
Mașini, case și terenuri confiscate: ARBI a pus sub sechestru bunuri de circa 6 milioane de lei # Bani.md
Bunuri în valoare de circa 6 milioane de lei au fost sechestrate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, în dosare ce vizează migrația ilegală, spălarea banilor, coruperea pasivă, coruperea activă și traficul de influență. Printre bunurile indisponibilizate se numără o construcție locativă, o încăpere locativă și una nelocativă, un […] Articolul Mașini, case și terenuri confiscate: ARBI a pus sub sechestru bunuri de circa 6 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Peste 14,38 milioane de lei au fost aprobate pentru plată în perioada 17–21 noiembrie 2025. Despre acest lucru a anunțat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a raportat noi autorizări de sprijin financiar pentru fermieri. Din totalul sumei, 0,47 milioane de lei provin din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului […] Articolul Peste 13 milioane de lei, direcționați de AIPA către fermierii loviți de calamități apare prima dată în Bani.md.
Peste 14,38 milioane de lei au fost aprobate pentru plată în perioada 17–21 noiembrie 2025. Despre acest lucru a anunțat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a raportat noi autorizări de sprijin financiar pentru fermieri. Din totalul sumei, 0,47 milioane de lei provin din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului […] Articolul Peste 13 milioane de lei, direcționați către fermierii loviți de calamități apare prima dată în Bani.md.
Exodul milionarilor! Taxa pe avere alungă cei mai bogați norvegieni în Elveția și Singapore # Bani.md
Borger Borgenhaug își privește lacul liniștit din Lucerna, Elveția, dar recunoaște că îi lipsesc nepoții și mirosul mării nordice. Fostul tâmplar devenit magnat imobiliar spune că acesta este prețul pe care îl plătește pentru a scăpa de taxa pe avere întărită de Norvegia – o taxă anuală care a împins sute de milionari să părăsească […] Articolul Exodul milionarilor! Taxa pe avere alungă cei mai bogați norvegieni în Elveția și Singapore apare prima dată în Bani.md.
Sectorul imobiliar, în agonie! Creșterea de 37% nu poate acoperi găurile lăsate de crizele ultimilor ani # Bani.md
Creșterea de 37% anunțată în ramura construcțiilor nu reprezintă un nou boom imobiliar, ci o revenire parțială după căderea severă din 2022–2023, explică economistul Veaceslav Ioniță, într-o analiză bazată pe date oficiale. Conform acestuia, sectorul construcțiilor se află puternic influențat de ciclurile economice, șocurile externe și condițiile financiare interne, iar interpretarea cifrelor „brute” poate crea […] Articolul Sectorul imobiliar, în agonie! Creșterea de 37% nu poate acoperi găurile lăsate de crizele ultimilor ani apare prima dată în Bani.md.
În luna octombrie 2025, volumul total al operațiunilor de cumpărare și vânzare de valută străină contra lei moldovenești pe piața valutară internă în numerar a însumat echivalentul a 438,2 milioane de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Euro a continuat să domine piața, cu o pondere totală de 73,8%, urmat de dolarul SUA cu […] Articolul Euro face legea! Dolarul s-a prăbușit în tranzacțiile moldovenilor apare prima dată în Bani.md.
Război pentru activele Lukoil! Un gigant din Abu Dhabi sfidează Moscova și se înscrie în cursa globală # Bani.md
International Holding Company (IHC), una dintre cele mai mari companii de investiții din Orientul Mijlociu, a notificat oficial Departamentul Trezoreriei SUA că este interesată să preia activele internaționale ale Lukoil, gigantul petrolier rus aflat sub sancțiuni. Confirmarea intenției de achiziție a venit chiar din partea IHC, conglomerat controlat de un membru important al familiei conducătoare […] Articolul Război pentru activele Lukoil! Un gigant din Abu Dhabi sfidează Moscova și se înscrie în cursa globală apare prima dată în Bani.md.
După mai mulți ani de degradare, în anul 2022, Primăria Chișinău a inițiat un amplu proces de reparație a Teatrului Verde, acesta fiind redeschis publicului în 2023. De atunci, Teatrul a găzduit multiple spectacole și concerte, oferind locuitorilor și oaspeților capitalei evenimente cu artiști de renume național și internațional. Acesta a fost construit în anul […] Articolul Teatrul Verde – unul dintre cele mai mari amfiteatre în aer liber din Europa apare prima dată în Bani.md.
Gigantul petrolier prezent în Moldova vrea să-și vândă rafinăriile și benzinăriile din România # Bani.md
KazMunayGas (KMG), compania națională de petrol și gaze a Kazahstanului, se pregătește să renunțe la o parte importantă a portofoliului său european. Până la 50% din activele deținute pe continent vor fi scoase la vânzare în perioada 2026–2027, anunță portalul Orda.kz. Potrivit Agenției pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan, pachetul scos la vânzare include […] Articolul Gigantul petrolier prezent în Moldova vrea să-și vândă rafinăriile și benzinăriile din România apare prima dată în Bani.md.
Moldova are stocurile de gaze pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația # Bani.md
Furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025-2026, conform noilor prevederi ale Legii gazelor naturale. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, toți furnizorii, cu excepția unuia, și-au îndeplinit integral obligațiile legale. Pentru operatorul care nu a reușit să constituie cantitatea necesară, Agenția a inițiat procedurile prevăzute […] Articolul Moldova are stocurile de gaze pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația apare prima dată în Bani.md.
Peste o tonă de ceai negru a fost reținută și ulterior nimicită de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au arătat niveluri periculos de ridicate ale pesticidului „Dinotefuran”. Lotul, în cantitate de 1120 kg, provenea din import și nu a fost permis pe piața Republicii Moldova. Inspectorii ANSA au efectuat […] Articolul Ceai cu pesticide, descoperit în cantități uriașe: peste o tonă a fost distrusă de ANSA apare prima dată în Bani.md.
Cine vrea să jefuiască Moldova? Licitația centralelor de cogenerare, deturnată spre oferte cu 40% mai scumpe # Bani.md
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, Ministerul Energiei confirmă oficial […] Articolul Cine vrea să jefuiască Moldova? Licitația centralelor de cogenerare, deturnată spre oferte cu 40% mai scumpe apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii au achitat peste 29,4 milioane de lei pentru bunurile importate care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro, în perioada 17–23 noiembrie 2025, arată datele Serviciului Vamal. Suma reprezintă 3,2% din totalul încasărilor săptămânale ale instituției. În aceeași perioadă, Serviciul Vamal a acumulat peste 924 milioane de lei la bugetul de stat, ceea ce […] Articolul Moldovenii au achitat peste 29,4 milioane lei pentru bunuri importate în ultima săptămână apare prima dată în Bani.md.
Arabia Saudită a început să relaxeze, în mod discret, restricțiile privind accesul la alcool pentru străini, marcând un nou pas în transformarea regatului într-o destinație turistică majoră. Potrivit publicației Semafor, care citează surse informate, autoritățile saudite au permis unor categorii de rezidenți non-musulmani să cumpere băuturi alcoolice dintr-un magazin din Riad care, până recent, era […] Articolul Arabia Saudită sparge tabu-ul: alcoolul devine accesibil pentru expații cu statut special apare prima dată în Bani.md.
Centrala de la Curiurgan reintră în joc! MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE. Conform reglementărilor ANRE, Moldelectrica selectează sursele de energie prin […] Articolul Centrala de la Curiurgan reintră în joc! MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor apare prima dată în Bani.md.
Gigantul energetic rus Lukoil a lansat un avertisment ferm autorităților de la Sofia, declarând că va recurge la acțiuni legale dacă administratorul special Rumen Spetsov va bloca procesul de vânzare a activelor companiei din Bulgaria. Lukoil se află în negocieri avansate pentru a găsi un cumpărător pentru rafinăria și operațiunile sale locale, scrie novinite.bg. Parlamentul […] Articolul Lukoil pune Bulgaria la zid: amenință cu procese dacă statul îi atinge rafinăria apare prima dată în Bani.md.
Până la sfârșitul acestui an, piața globală de media ar putea fi martora uneia dintre cele mai mari tranzacții din istoria industriei. Netflix, Paramount și Comcast și-au exprimat oficial interesul pentru achiziția gigantului Warner Bros. Discovery – conglomeratul care controlează HBO Max (platforma celebră pentru „Game of Thrones”), studioul Warner Bros. (deținătorul francizelor „Harry Potter” […] Articolul Tranzacția secolului în media: Warner Bros. Discovery, scos la vânzare apare prima dată în Bani.md.
Oficiali și diplomați europeni au criticat dur așa-numitul „plan de pace” elaborat de emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, împreună cu reprezentantul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, acuzând Washingtonul că vrea să profite financiar de pe urma activelor rusești înghețate în Europa, sub pretextul reconstrucției Ucrainei. Potrivit Politico, tensiunile riscă să submineze negocierile sensibile […] Articolul Revoltă la Bruxelles: Washingtonul vrea 50% profit din activele rusești înghețate apare prima dată în Bani.md.
Presiune pe piața valutară! Companiile au cerut mai mult euro decât a vândut populația. BNM a intervenit cu 33 milioane # Bani.md
Piața valutară a Republicii Moldova a înregistrat în octombrie 2025 o presiune sporită pe segmentul cererii din partea agenților economici, care a depășit oferta netă de valută provenită de la populație. Datele Băncii Naționale arată că gradul de acoperire a cererii nete de valută prin oferta populației a coborât la 82%, față de 83,6% în […] Articolul Presiune pe piața valutară! Companiile au cerut mai mult euro decât a vândut populația. BNM a intervenit cu 33 milioane apare prima dată în Bani.md.
Creditarea mediului de afaceri din Republica Moldova dă semne clare de încetinire, în pofida unei aparențe de creștere a împrumuturilor noi acordate companiilor. Concluzia aparține economistului Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, care a analizat situația în ediția din 21 noiembrie 2025 a emisiunii „Analize economice”. Potrivit lui Ioniță, dobânda medie la […] Articolul Creditarea businessului s-a prăbușit: Companiile finanțează băncile, nu investițiile apare prima dată în Bani.md.
Parcul Dendrariu – un loc renumit pentru colecția sa bogată de plante și frumusețea peisagistică # Bani.md
Parcul Dendrariu din Chișinău, aflat în subordinea Primăriei Chișinău, este un rezervor de oxigen important al orașului, care se întinde pe o suprafață de 83 de hectare a sectorului Buiucani. Fondat în anul 1973 pe locul fostei Grădini Botanice a Academiei de Științe a Moldovei, locația impresionează prin dimensiunile sale generoase, dar și prin diversitatea […] Articolul Parcul Dendrariu – un loc renumit pentru colecția sa bogată de plante și frumusețea peisagistică apare prima dată în Bani.md.
Bolojan: Până în 2030, România va fi conectată prin autostrăzi și drumuri expres cu Republica Moldova și Ucraina # Bani.md
Până în 2029-2030, România va fi legată de Republica Moldova și Ucraina printr-o rețea de autostrăzi și drumuri expres, ca parte a programului de finanțare SAFE, a anunțat premierul României, Ilie Bolojan. Vineri, Guvernul de la București a finalizat procedurile pentru pregătirea aplicației de finanțare, care va fi discutată luni în cadrul ședinței Consiliului Suprem […] Articolul Bolojan: Până în 2030, România va fi conectată prin autostrăzi și drumuri expres cu Republica Moldova și Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Linia electrică spre Cuciurgan rămâne în picioare. Junghietu: Nu va fi tăiată după lansarea LEA Vulcănești–Chișinău # Bani.md
Linia electrică care unește sudul Moldovei cu Centrala de la Cuciurgan va rămâne operațională și după punerea în funcțiune, în această iarnă, a noii linii Vulcănești–Chișinău. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni TV, care a subliniat că vechea infrastructură nu va fi tăiată sau scoasă din uz. „Linia […] Articolul Linia electrică spre Cuciurgan rămâne în picioare. Junghietu: Nu va fi tăiată după lansarea LEA Vulcănești–Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Scandal în asigurări! CNPF a ars cu o amendă o companie pentru că a lăsat un client în aer # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a sancționat compania de asigurări Transelit cu o amendă de constrângere în valoare de 4 000 de lei, după ce asigurătorul nu a executat în termen decizia autorității privind regularizarea unui dosar de daună aferent unei polițe de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate. Potrivit autorității, Transelit a […] Articolul Scandal în asigurări! CNPF a ars cu o amendă o companie pentru că a lăsat un client în aer apare prima dată în Bani.md.
Problema clădirilor abandonate din capitală revine în atenția publică după tragedia produsă la fostul Hotel Național, acolo unde o minoră și-a pierdut viața după ce a căzut de la etaj. De ani la rând, aceste imobile părăsite stau deschise, nesupravegheate și extrem de periculoase, însă autoritățile pasează responsabilitatea de la unii la alții. Echipa REALITATEA […] Articolul Realitatea Săptămânii: Scheletele de beton, care amenință capitala apare prima dată în Bani.md.
Sancțiunile SUA, în vigoare de azi: 50 de nave cu petrol rusesc Lukoil și Rosneft, blocate și fără destinație # Bani.md
Sancțiunile americane asupra operațiunilor internaționale ale companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil intră astăzi în vigoare, afectând aproximativ 48 de milioane de barili de țiței aflați deja pe tancuri petroliere, care trebuie să-și găsească destinații alternative, potrivit Bloomberg și datelor Kpler. Transporturile vizate includ în principal sortimentele Urals și ESPO, încărcate pe circa 50 de […] Articolul Sancțiunile SUA, în vigoare de azi: 50 de nave cu petrol rusesc Lukoil și Rosneft, blocate și fără destinație apare prima dată în Bani.md.
Pacea și vremea caldă doboară piața gazelor! Prețul metanului scade sub 31 de euro pe MW/h # Bani.md
Prețurile gazului natural în Europa au coborât vineri la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, influențate de anunțul privind disponibilitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a lucra la un posibil plan de pace, dar și de prognozele meteo care indică o iarnă mai blândă. Potrivit datelor de pe bursa olandeză TTF, futures-ul cu […] Articolul Pacea și vremea caldă doboară piața gazelor! Prețul metanului scade sub 31 de euro pe MW/h apare prima dată în Bani.md.
Băncile au atras, în luna octombrie, depozite în sumă de 4,48 miliarde lei, cu 1,5% mai puțin decât în luna septembrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Depozitele în moneda națională continuă să domine structura pieței, cu o pondere de 69,8%, însumând 3,12 miliarde lei, însă se află în scădere cu 8,2% într-o singură lună. […] Articolul Moldovenii fug din depozitele în lei! Economiile s-au mutat în valută apare prima dată în Bani.md.
Bitcoin se îndreaptă spre cea mai slabă evoluție lunară de la seria de colapsuri corporative care a zguduit sectorul cripto în 2022. Cea mai mare criptomonedă a scăzut vineri cu până la 6,4%, până la 81.629 de dolari, înainte de a recupera parțial pierderile, potrivit Bloomberg. În jurul orei 08:00, la Londra, criptomoneda era tranzacționată […] Articolul Bitcoin se prăbușește: de la 126 000 dolari a ajuns la circa 82 000 dolari în doar o lună apare prima dată în Bani.md.
Investițiile vin cu elicopterul! Șefa Agenției visează heliport, operă și balet în nordul Moldovei # Bani.md
Investitorii străini care aleg Republica Moldova nu vin doar pentru oportunitățile de afaceri, ci pentru întreg stilul de viață pe care țara îl poate oferi, a afirmat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, într-un interviu oferit Ziarului de Gardă. Potrivit acesteia, marile companii, inclusiv business-urile de familie cu averi de ordinul miliardelor, privesc investiția într-o […] Articolul Investițiile vin cu elicopterul! Șefa Agenției visează heliport, operă și balet în nordul Moldovei apare prima dată în Bani.md.
Noua lege a medierii, sprijinită de CCI: beneficii economice și proceduri mai rapide pentru companii # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) reacționează la dezbaterile publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului, după ce în spațiul public au apărut interpretări eronate ale conținutului acestuia. Instituția subliniază că susține proiectul de lege aprobat de Guvern pe 18 iunie 2025, argumentând că mediul de afaceri are nevoie […] Articolul Noua lege a medierii, sprijinită de CCI: beneficii economice și proceduri mai rapide pentru companii apare prima dată în Bani.md.
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20-25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, citați de Logos Press. Crescătorii de păsări explică această majorare prin majorarea exporturilor de ouă către Uniunea Europeană, unde cererea a crescut semnificativ […] Articolul Prețul la ouă explodează: crescătorii dau vina pe exporturile mai mari către UE apare prima dată în Bani.md.
Platforma TUX, în vizorul deputaților: O comisie de anchetă ar putea analiza pagubele și despăgubirile pentru cetățeni # Bani.md
O comisie de anchetă care să investigheze activitatea platformei TUX ar putea fi constituită în Parlament, după ce deputații din fracțiunea Democrația Acasă au înregistrat, în data de 20 noiembrie, un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, Comisia va fi formată din președinte, vicepreședinte, secretar și membri și va avea drept scop analiza […] Articolul Platforma TUX, în vizorul deputaților: O comisie de anchetă ar putea analiza pagubele și despăgubirile pentru cetățeni apare prima dată în Bani.md.
Piața creditării a înregistrat o încetinire în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Volumul total al creditelor noi acordate a constituit 7,04 miliarde lei, în scădere cu 2,7% față de luna precedentă. Cele mai solicitate împrumuturi rămân cele în moneda națională, care au reprezentat 71,1% din total, însumând 5,0 miliarde […] Articolul Populația strânge cureaua! S-au redus creditele de consum și imobiliare apare prima dată în Bani.md.
Bomboane toxice, oprite de ANSA la frontieră: 5 tone de dulciuri cu aditiv interzis urmau să ajungă în magazine # Bani.md
Cinci tone de bomboane au fost reținute de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în cadrul controalelor la frontieră, după ce s-a constatat că acestea conțineau dioxid de titan (E171) – un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Lotul, care era destinat comercializării în mai multe unități comerciale din țară, va fi supus procedurii de […] Articolul Bomboane toxice, oprite de ANSA la frontieră: 5 tone de dulciuri cu aditiv interzis urmau să ajungă în magazine apare prima dată în Bani.md.
Imperiul stăpânului nevăzut al pieței cerealelor, mai mare decât statul: rețea logistică, porturi și uzine în trei țări # Bani.md
Magnatul Vaja Jhashi, cunoscut drept „baronul cerealelor” din Republica Moldova, a făcut publice cifrele care descriu amploarea imperiului agroindustrial pe care îl conduce. Grupul Trans-Oil, controlat de acesta, domină piața cerealelor și a uleiurilor din țară, unde deține o cotă estimată la 60%, fiind cel mai mare procesator, exportator și operator logistic din sector. Pe […] Articolul Imperiul stăpânului nevăzut al pieței cerealelor, mai mare decât statul: rețea logistică, porturi și uzine în trei țări apare prima dată în Bani.md.
Meta lovită de scandal: Zuckerberg și echipa sa, penalizați cu 190 milioane dolari pentru încălcarea confidențialității # Bani.md
Mark Zuckerberg, alături de actuali și foști membri ai conducerii Meta Platforms, va plăti 190 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile acționarilor, care susțineau că au prejudiciat compania prin încălcarea confidențialității utilizatorilor Facebook. Acordul a fost făcut public joi și încheie procesul intentat de acționari. Aceștia solicitau inițial 8 miliarde de dolari, acuzând […] Articolul Meta lovită de scandal: Zuckerberg și echipa sa, penalizați cu 190 milioane dolari pentru încălcarea confidențialității apare prima dată în Bani.md.
Sărăcia explodează, dar patronatele se opun majorării salariului minim! Ministerul Finanțelor propune doar 6 300 de lei # Bani.md
Confederația Națională a Patronatelor consideră că salariul minim lunar ar trebui să fie mult mai mic decât propunerea sindicatelor de 8 050 de lei. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a […] Articolul Sărăcia explodează, dar patronatele se opun majorării salariului minim! Ministerul Finanțelor propune doar 6 300 de lei apare prima dată în Bani.md.
Sectorul rapiței înregistrează în 2025 cel mai bun sezon din istoria Republicii Moldova. În perioada iulie–octombrie, din țară au fost exportate 279 379 de tone de rapiță în stare brută, cel mai mare volum consemnat vreodată. Nivelul reprezintă o creștere de 3,65 ori față de aceeași perioadă a anului trecut și este cu 19% peste […] Articolul Rapița, noua regină a agriculturii! A adus Moldovei 2,5 miliarde de lei în patru luni apare prima dată în Bani.md.
„Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina # Bani.md
Europa a plătit Rusiei mai mult decât a oferit Ucrainei de la începutul invaziei, iar această situație reprezintă „o rușine”, a declarat ministra de externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Externe, relatează European Pravda. „Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât […] Articolul „Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina apare prima dată în Bani.md.
OPEM Moldova va testa platforma de tranzacționare a energiei: dosarele se pot depune până pe 27 noiembrie # Bani.md
În perioada 3–5 decembrie, OPEM Moldova va desfășura testările platformei de tranzacționare a energiei electrice, care va permite realizarea ofertelor de vânzare și cumpărare a energiei. Platforma se va concentra pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), oferind un instrument competitiv pentru formarea prețurilor corecte și echitabile. Pentru testări, vor fi înregistrați doar participanții care și-au […] Articolul OPEM Moldova va testa platforma de tranzacționare a energiei: dosarele se pot depune până pe 27 noiembrie apare prima dată în Bani.md.
Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework # Bani.md
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova […] Articolul Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework apare prima dată în Bani.md.
Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice # Bani.md
Uniunea Europeană îndeamnă guvernele țărilor membre să îmbunătățească opțiunile de pensii private pentru cetățeni, pe măsură ce pensiile de stat sunt supuse unei presiuni din partea populației îmbătrânite. În acest sens, Comisia Europeană propune o abordare din două puncte: oferirea unei oportunități pentru ca cetățeni să pună bazele unei surse de venit adecvat pentru pensionare, […] Articolul Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice apare prima dată în Bani.md.
Circa 6.000 de persoane își pierd viața anual în Republica Moldova din cauza consumului sau expunerii la tutun, arată datele prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru bolile netransmisibile, iar noile statistici ridică semnale de alarmă atât în rândul populației adulte, cât și al adolescenților. […] Articolul Moldova își pierde oamenii în fum! 6.000 de persoane mor anual din cauza tutunului apare prima dată în Bani.md.
