Persoane fără studii superioare lucrau la ANSA. Șeful: Am depistat în timpul reformei

13:50

Doi cetățeni români au provocat un incident grav de securitate pe aeroportul Köln/Bonn din Germania, după ce au alergat pe pistă încercând să prindă un zbor Wizz Air spre București, pe care îl pierduseră. Incidentul a avut loc vineri seara, iar cei doi au ajuns neautorizați pe platforma aeroportului după ce au acționat alarma de