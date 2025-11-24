FSEȘ: „Educația nu poate fi instrument politic”. Avertisment privind salariile profesorilor
Realitatea.md, 24 noiembrie 2025 21:40
Scandalul izbucnit luni, 24 noiembrie curent, în Consiliul Municipal Chișinău a scos la iveală un blocaj politic grav, care riscă să afecteze direct personalul din învățământ. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) avertizează că, în lipsa unei soluții rapide, salariile și primele pentru profesori și tinerii specialiști ar putea fi întârziate sau chiar blocate. […] Articolul FSEȘ: „Educația nu poate fi instrument politic”. Avertisment privind salariile profesorilor apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
FSEȘ: „Educația nu poate fi instrument politic". Avertisment privind salariile profesorilor # Realitatea.md
Scandalul izbucnit luni, 24 noiembrie curent, în Consiliul Municipal Chișinău a scos la iveală un blocaj politic grav, care riscă să afecteze direct personalul din învățământ. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) avertizează că, în lipsa unei soluții rapide, salariile și primele pentru profesori și tinerii specialiști ar putea fi întârziate sau chiar blocate.
