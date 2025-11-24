FSEȘ: „Educația nu poate fi instrument politic”. Avertisment privind salariile profesorilor

13:20

Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente pentru toți cetățenii, iar riscul unui deficit în această iarnă este exclus. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii ”Realitatea te privește” de la RLIVE TV. „Pot să vă spun cu certitudine că nu există niciun risc de diminuare a stocurilor de lemn. […] Articolul Ministrul Mediului dă asigurări: Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente, iar prețurile nu vor fi majorate apare prima dată în Realitatea.md.