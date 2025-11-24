Rusia așteaptă informații oficiale după ajustările planului de pace discutat la Geneva, a declarat Peskov

10:30

Un incendiu puternic s-a produs, în noaptea de duminică spre luni, într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Pompierii au reușit să prevină o explozie majoră, după ce au evacuat patru butelii cu gaz lichefiat din interiorul locuinței cuprinse de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:11, iar la […]