Termoelectrica: 95% din consumatorii SACET conectați la energie termică pentru sezonul 2025–2026

O fată și doi băieți, dintre care doi minori, studenți la un colegiu din Chișinău, au fost prinși de polițiștii din Orhei în momentul în care ridicau un pachet cu droguri ascuns sub un copac. În pachet au fost găsite alte 30 de pachețele cu mefedronă, drog interzis. Substanțele au fost ridicate pentru expertiză.