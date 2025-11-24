Noi reguli la Eurovision, după controversele privind voturile primite de Israel de la public
Realitatea.md, 24 noiembrie 2025 15:20
Eurovision va modifica sistemul de vot în urma unor alegații care susțin implicarea Israelului în ultima ediții a competiției. Printre schimbări se numără o limită de voturi, reintroducerea juriului profesionist în semifinale, precum și reguli mai stricte pentru promovarea artiștilor. Schimbările Eurovision vin în contextul în care mai multe țări participante au cerut un audit,
Trei oameni au fost răniți într-un accident la Soroca. O șoferiță nu a acordat prioritate # Realitatea.md
Un accident rutier cu victime s-a produs în dimineața zilei de luni, 24 noiembrie, în jurul orei 07:40, în apropierea satului Șeptelici, raionul Soroca. Două mașini s-au ciocnit violent într-o intersecție, iar trei persoane au fost transportate la spital cu traumatisme. Ofițera de presă din Soroca, Svetlana Talpă, a precizat pentru realitatea.md că o femeie
Eurovision va modifica sistemul de vot în urma unor alegații care susțin implicarea Israelului în ultima ediții a competiției. Printre schimbări se numără o limită de voturi, reintroducerea juriului profesionist în semifinale, precum și reguli mai stricte pentru promovarea artiștilor. Schimbările Eurovision vin în contextul în care mai multe țări participante au cerut un audit,
Rusia așteaptă informații oficiale după ajustările planului de pace discutat la Geneva, a declarat Peskov # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 24 noiembrie, că Moscova nu a primit nicio informație oficială despre negocierile dintre Statele Unite, Ucraina și țările europene, după discuțiile de la Geneva care au avut loc în weekend, scrie Digi24.ro, citând presa rusă. „Am citit declarațiile care au urmat discuțiilor de la Geneva.
Un fost ministru francez al Justiției are rădăcini basarabene. Macron îi aduce omagiu la Paris # Realitatea.md
Fostul ministru francez al Justiției, are rădăcini basarabene. Emmanuel Macron a inaugurat un monument în memoria lui la Pantheonul din centrul Parisului. Locația este cunoscută pentru faptul că acolo se onorează importante personalități franceze. Conform diplomației de la Chișinău, Badinter a exercitat și funcția de președinte al Curții Constituționale franceze, fiind o personalitate care a
Dosarul „kuliok”, în care este vizat ex-președintele Dodon, va fi reluat. Avocat: Mâine am fost citați # Realitatea.md
Dosarul numit generic „kuliok", în care este vizat ex-președintele Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luat de judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar informația a fost confirmată pentru TVR Moldova și de avocatul politicianului, Petru Balan. Balan a precizat că pentru marți, 25 noiembrie, Dodon a fost citat. În
Cazul de la fostul Hotel Național: Ion Ceban va propune un proiect de lege pentru clădirile abandonate # Realitatea.md
Un proiect de lege care să reglementeze situația clădirilor abandonate din Chișinău și din întreaga țară va fi depus în Parlament, anunță primarul Capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, legislația actuală nu oferă autorităților instrumente legale pentru a interveni atunci când imobilele sunt lăsate în paragină și prezintă risc pentru siguranța publică. Primarul spune că legea
Sistemul EES devine funcțional astăzi la Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea pentru controlul frontierelor # Realitatea.md
De astăzi sistemul de intrare/ieșire (EES) devine operațional la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. Sistemul preia informațiile din actele de călătorie ale cetățenilor din afara Uniunii Europene și le introduce în bazele de date, transmite IPN. Poliția de frontieră precizează că sistemul se aplică pentru cetățenii non-UE, care efectuează șederi de scurtă
Un proiect de lege care să reglementeze situația clădirilor abandonate din Chișinău și din întreaga țară va fi depus în Parlament, anunță primarul Capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, legislația actuală nu oferă autorităților instrumente legale pentru a interveni atunci când imobilele sunt lăsate în paragină și prezintă risc pentru siguranța publică. Primarul spune că legea
Trump avertizează că progresele Rusia-Ucraina sunt limitate, dar susține că se întâmplă „ceva bun” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a publicat mai multe mesaje pe pagina sa de TruthSocial, în contextul discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina desfășurate la Geneva. În postările sale, Trump a transmis oamenilor să nu creadă în progrese semnificative între Rusia și Ucraina, deși a afirmat că se întâmplă „ceva bun". Cu o zi înainte,
Facebook, Instagram și WhatsApp, acuzați că suspendă traficanții de persoane doar după ce sunt raportați de 17 ori # Realitatea.md
Facebook este acuzată într-un proces că nu elimină traficanții de persoane de pe platformă decât după 17 raportări, iar compania a blocat eforturile de a împiedica prădătorii sexuali să contacteze copii în mod intenționat, scrie Reuters. De asemenea, Meta a oprit cercetările interne privind efectele asupra sănătății mintale după ce a găsit dovezi cauzale că produsele
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău în acuză pe Ion Ceban și consilierii MAN de manipulare. Într-un mesaj public, fracțiunea PAS a declarat că astăzi MAN a transformat deliberat ședința Consiliului "într-un spectacol agresiv, cu scopul de a pune presiune pe consilieri și de a manipula opinia publică privind plata salariilor profesorilor și a funcționarilor
Pretinse alegeri în regiunea transnistreană: Locuitorii regiunii, invitați „să voteze anticipat” # Realitatea.md
În stânga Nistrului au loc pretinse alegeri pentru sovietul suprem. Cetățenii din regiunea separatistă care nu se vor prezenta la așa-numitul scrutin pe 30 noiembrie sunt invitați să voteze anticipat. Procesul va avea loc în secții special amenajate, până în ziua votului. Conform reporterului IPN de la Tiraspol, luni în oraș au mers la urne
VIDEO Vulcanul uitat de milenii din Etiopia izbucnește, nor uriaș de cenușă vizibil din spațiu # Realitatea.md
Fenomen rar, vulcanul Hayli Gubbi din Etiopia a erupt duminică, marcând prima erupție cunoscută după aproape 10.000 de ani de inactivitate. Erupția a fost surprinsă de satelit și confirmată de Centrul de Consultanță pentru Cenușă Vulcanică din Toulouse (VAAC), scrie The Economic Times. Coloanele de cenușă generate de erupție s-au ridicat între 10 și 15
Entitatea responsabilă (Moldovagaz n.a) de aprovizionarea regiunii transnistrene a constituit stocuri strategice de gaze în volum de 57 102 mii m³ (echivalentul a 602 889 MWh), potrivit datelor prezentate în raportul ANRE privind pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026, transmite BANI.MD. Calculele arată că aceste rezerve ar asigura consumul regiunii pentru o perioadă relativ scurtă. La
Shakira, virală pe TikTok, că vorbește în limba română. Cum a învățat să spună „Te iubesc” și „Mulțumesc” # Realitatea.md
Considerată drept una dintre cele mai talentate și iubite artiste din întreaga lume, Shakira este virală pe TikTok în această perioadă datorită faptului că a învățat limba română. Frumoasa cântăreață a fost prezentă în Los Angeles la premiera mondială a filmului „Zootopia 2", iar alături de Shakira apare și o româncă foarte cunoscută – Andra Goga,
VIDEO Alertă la Köln: Doi pasageri români escaladează securitatea aeroportului pentru un zbor ratat # Realitatea.md
Doi cetățeni români au provocat un incident grav de securitate pe aeroportul Köln/Bonn din Germania, după ce au alergat pe pistă încercând să prindă un zbor Wizz Air spre București, pe care îl pierduseră. Incidentul a avut loc vineri seara, iar cei doi au ajuns neautorizați pe platforma aeroportului după ce au acționat alarma de
Ministrul Culturii, în inspecție la Muzeul Victimelor Deportărilor: Am stabilit pașii pe care urmează să-i facem # Realitatea.md
Cristian Jardan a inspectat șantierul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice. Ministrul Culturii anunță că în proiect s-au investit deja 15 milioane de lei. Au fost realizare lucrări de consolidare a edificiului, s-a reparat capital acoperișul, au fost schimbate geamurile și reabilitat complet subsolul. Oficialul precizează că împreună cu angajații instituției a stabilit un plan
Macron pregătește serviciul militar voluntar în Franța, ca răspuns la amenințările Rusiei # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să anunțe în zilele următoare introducerea serviciului militar voluntar în Franța, potrivit MediaFax.ro. Decizia vine în contextul intensificării luptelor din Ucraina și a amenințărilor pentru statele membre ale Uniunii Europene. Macron a subliniat, sâmbătă, în marja summitului G20 din Africa de Sud, că Franța trebuie să rămână o țară
Vasile Bolea va cânta pe TikTok din Haval, nu din Chevrolet?! Două apartamente și un teren, obținute după 2020 # Realitatea.md
Vasile Bolea a ajuns în Parlament în 2021, fiind membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, iar ulterior s-a asociat cu Ilan Șor. Fostul parlamentar a declarat la eliberarea din funcție că anul trecut familia sa și-a cumpărat un automobil de marca Haval din 2024, cu 20.000 de euro. Soția lui Bolea deține și un
Baloane din Belarus perturbă traficul aerian la Vilnius: aeroportul și-a reluat activitatea luni dimineață # Realitatea.md
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a reluat activitatea luni dimineață, după ce fusese închis temporar de două ori în cursul nopții. Închiderea aeroportului a fost cauzată de prezența unor baloane care au determinat devierea mai multor zboruri, potrivit MediaFax.ro. Autoritățile aeroportuare au publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care au explicat că închiderea a
Ministrul Mediului dă asigurări: Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente, iar prețurile nu vor fi majorate # Realitatea.md
Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente pentru toți cetățenii, iar riscul unui deficit în această iarnă este exclus. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la RLIVE TV. „Pot să vă spun cu certitudine că nu există niciun risc de diminuare a stocurilor de lemn.
Igor Grosu, la Summitul Platformei Crimeea: Voi protejați nu doar Ucraina, dar și Moldova, și Europa # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat la Summitul Parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea că Moldova sprijină Ucraina și lupta acesteia pentru libertate și pace. El a mulțumit poporului ucrainean pentru curaj și a spus că rezistența Ucrainei protejează și Moldova, nu doar Europa. Igor Grosu a menționat că Moldova a trecut recent prin alegeri parlamentare
Criză pentru refugiații ucraineni din SUA: mii de persoane ar putea pierde dreptul legal de ședere # Realitatea.md
Mii de ucraineni din Statele Unite riscă să își piardă statutul legal din cauza întârzierilor în procesarea prelungirilor programului Uniting for Ukraine, potrivit Reuters. Programul special de migrație, lansat de administrația americană în aprilie 2022, permitea inițial intrarea în SUA a aproximativ 260.000 de ucraineni pentru o perioadă de doi ani. Întârzierile în procesarea programului
Guvernul Republicii Moldova derulează un program național amplu de extindere și reabilitare a pădurilor, care prevede împădurirea a 145.000 de hectare până în anul 2032. Declarațiile au fost făcute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la RLIVE TV. Potrivit ministrului, obiectivul este unul „extrem de ambițios", dar absolut necesar
Alertă în educație: 91 de instituții din Chișinău riscă să rămână fără salarii și primele anuale în decembrie # Realitatea.md
O criză financiară planează asupra sistemului educațional municipal, după ce 91 de instituții din Chișinău riscă să nu poată achita salariile pentru luna decembrie și nici primele anuale pentru angajați. Avertizarea a fost făcută de șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie. Potrivit lui Pavaloi, mai mulți
Cu zeci de milioane de vizualizări la fie
Peste 20 de mii de moldoveni au reclamat facturi greșite la gaz. Ministerul Energiei cere corectarea lor # Realitatea.md
Peste 20 de mii de consumatori au reclamat facturi greșite la gaz pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. În urma acestor sesizări, Ministerul Energiei a convocat o ședință cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-Gaz, Energocom și operatorii regionali de distribuție, pentru a cere explicații și corectarea situației. Oamenii s-au plâns că facturile au fost calculate pe […] Articolul Peste 20 de mii de moldoveni au reclamat facturi greșite la gaz. Ministerul Energiei cere corectarea lor apare prima dată în Realitatea.md.
Cadouri cu multe zerouri pentru Tauber! Declară că a primit 28.500 de euro la aniversare și 17.000 de euro de 8 martie # Realitatea.md
Marina Tauber declară, la eliberarea din funcția de deputată, că a primit zeci de mii de euro drept cadou. Banii i-au fost acordați la ziua de naștere și de 8 martie. Conform declarației inițiale pentru anul 2025, leafa de deputată a Marinei Tauber a constituit 29.187 de lei, indemnizațiile – 8750 de lei, iar compensațiile […] Articolul Cadouri cu multe zerouri pentru Tauber! Declară că a primit 28.500 de euro la aniversare și 17.000 de euro de 8 martie apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Studenți ai unui colegiu din Capitală, prinși în timp ce căutau droguri sub copaci la Orhei # Realitatea.md
O fată și doi băieți, dintre care doi minori, studenți la un colegiu din Chișinău, au fost prinși de polițiștii din Orhei în momentul în care ridicau un pachet cu droguri ascuns sub un copac. În pachet au fost găsite alte 30 de pachețele cu mefedronă, drog interzis. Substanțele au fost ridicate pentru expertiză. […] Articolul VIDEO Studenți ai unui colegiu din Capitală, prinși în timp ce căutau droguri sub copaci la Orhei apare prima dată în Realitatea.md.
Feeria sărbătorilor! Primăria Chișinău cumpără peste 30.000 de cadouri de Crăciun, pentru copiii din grădinițe # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău va achiziționa în acest an 30.874 de cadouri pentru toți copiii înmatriculați în instituțiile educaționale preșcolare din capitală. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței serviciilor municipale din 24 noiembrie. Potrivit lui Pavaloi, procedurile de achiziție au fost deja […] Articolul Feeria sărbătorilor! Primăria Chișinău cumpără peste 30.000 de cadouri de Crăciun, pentru copiii din grădinițe apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovean urmărit de Interpol, reținut la frontiera Sculeni în timp ce încerca să iasă din România # Realitatea.md
Poliţiştii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat și predat autorităților un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 59 de ani, care figura în bazele de date Interpol. Incidentul a avut loc pe 23 noiembrie, în jurul orei 16:40, când bărbatul s-a prezentat la controlul de frontieră pe […] Articolul Moldovean urmărit de Interpol, reținut la frontiera Sculeni în timp ce încerca să iasă din România apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atac sinucigaș la sediul unei forțe paramilitare din Pakistan: trei morți și cinci răniți # Realitatea.md
Trei atacatori sinucigași au vizat luni dimineață, 24 noiembrie, sediul unei forțe paramilitare din Peshawar, Pakistan. În urma atacului, trei membri ai personalului de securitate au fost uciși, iar alte cinci persoane au fost rănite, potrivit BBC. Autoritățile pakistaneze au anunțat că atacatorii au pătruns în sediu după ce au deschis focul asupra punctului de […] Articolul VIDEO Atac sinucigaș la sediul unei forțe paramilitare din Pakistan: trei morți și cinci răniți apare prima dată în Realitatea.md.
În urma unui nou curriculum, aproape jumătate dintre elevi cunosc mai bine limba găgăuză # Realitatea.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları”, adică „Limba găgăuză și lectura literară” pentru clasele I–IV, au fost analizate în cadrul unei ședințe organizate la Comrat. La discuții au participat peste 50 de cadre didactice care predau limba găgăuză în clasele primare, reprezentanți ai Direcției Generale Educație din UTA Găgăuzia și […] Articolul În urma unui nou curriculum, aproape jumătate dintre elevi cunosc mai bine limba găgăuză apare prima dată în Realitatea.md.
Pericolul drogurilor ajunge în școli: Profesorii, chemați să raporteze orice urmă suspectă # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției a transmis un demers către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) Chișinău, solicitând intensificarea orelor educative privind riscurile consumului de droguri și implicarea activă a profesorilor în raportarea eventualelor cazuri în care traficanții ar plasa substanțe narcotice pe teritoriul școlilor. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al DGETS, Andrei […] Articolul Pericolul drogurilor ajunge în școli: Profesorii, chemați să raporteze orice urmă suspectă apare prima dată în Realitatea.md.
În 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. Au existat peste 1000 de ordonanțe de protecție # Realitatea.md
În anul 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. În total, au fost înregistrate 1741 de contravenții și 967 de infracțiuni de acest gen. Victime ale infracțiunilor au fost 1575 de persoane, iar ale contravențiilor – 1741 de persoane. Cele mai multe dintre ele sunt femei și copii. În 2024, numărul ordonanțelor […] Articolul În 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. Au existat peste 1000 de ordonanțe de protecție apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Prima extragere din concursul filmului „Puterea Dragostei”: 10.000 de lei au fost câștigați în direct! # Realitatea.md
Echipa thrillerului romantic „Puterea Dragostei” a organizat în direct prima extragere din marele concurs dedicat cinefililor. Evenimentul, transmis live pe rețelele de socializare ale producției, a atras mulți participanți din întreaga țară, dornici să afle cine este primul norocos al campaniei. Concursul a invitat publicul să cumpere două bilete la „Puterea Dragostei” și să trimită […] Articolul VIDEO Prima extragere din concursul filmului „Puterea Dragostei”: 10.000 de lei au fost câștigați în direct! apare prima dată în Realitatea.md.
Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20 # Realitatea.md
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au creat o versiune actualizată și perfecționată a planului de pace destinat încheierii războiului cu Rusia. Documentul reprezintă o modificare a unui plan anterior elaborat de administrația Trump, ajustat în concordanță cu cerințele liderilor de la Kiev, care considerau varianta inițială prea favorabilă Moscovei, potrivit Digi24.ro, citând Reuters. […] Articolul Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20 apare prima dată în Realitatea.md.
Aeroportul Chișinău a început duminică, 23 noiembrie, alimentarea avioanelor cu kerosen. Informația a fost confirmată pentru IPN de Victoria Nanu, șefa serviciului marketing și relații internaționale din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Vineri și sâmbătă, 21 și 22 noiembrie, au fost ultimele două zile în care compania rusă Lukoil Moldova a asigurat stocurile de […] Articolul Aeroportul Chișinău a început duminică alimentarea avioanelor cu kerosen apare prima dată în Realitatea.md.
Ateneul Român de la București a găzduit Gala Generozității, dedicată copiilor vulnerabili din Moldova # Realitatea.md
Gala Generozității, eveniment emblematic al organizației CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, s-a desfășurat pentru prima dată pe scena Ateneului Român, sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Evenimentul a reunit susținători ai cauzei copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Gala a fost prezentată de Ilinca Avram, reprezentanta misiunii CCF Moldova, iar unul dintre cele mai emoționante momente a […] Articolul Ateneul Român de la București a găzduit Gala Generozității, dedicată copiilor vulnerabili din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Scandal la CMC: Angajați ai Primăriei, nemulțumiți de leafă, cer aprobarea bugetului. Reacții de la Ceban și Popa # Realitatea.md
Mai mulți angajați din instituțiile subordonate Primăriei Capitalei au venit la ședința Consiliul Municipal Chișinău (CMC), pentru a cere aprobarea bugetului. Funcționarii s-au plâns de la tribună că lefurile lor sunt prea mici. Discuțiile au degenerat între fracțiunile din Consiliul Municipal Chișinău. Zinaida Popa i-a numit consilierii MAN „cățeluși ai primarului general”. Funcționara a încercat […] Articolul VIDEO Scandal la CMC: Angajați ai Primăriei, nemulțumiți de leafă, cer aprobarea bugetului. Reacții de la Ceban și Popa apare prima dată în Realitatea.md.
Au fost sudate și blocate intrările în clădirea fostului Hotel Național din centrul Capitalei. Echipele Preturii Centru, împreună cu specialiști tehnici, au montat gratii metalice și au închis mai multe căi de acces folosite anterior de persoane fără adăpost sau consumatori de substanțe. Totodată, în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”, compania „QGroup” a oferit gratuit […] Articolul Hotelul Național, sub lacăt. Au fost sudate și blocate intrările în clădire apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atac masiv cu drone asupra Harikovului: patru morți și 13 răniți în urma loviturilor nocturne # Realitatea.md
Armata rusă a lansat noaptea trecută un nou atac masiv cu drone asupra orașului Harikov din Ucraina, al doilea ca mărime din țară. Potrivit Ukrinform, atacul a provocat noi victime și distrugeri în zone rezidențiale. Conform informațiilor difuzate de presa ucraineană, în urma bombardamentelor au murit patru persoane. Alte 13 persoane au fost rănite în […] Articolul VIDEO Atac masiv cu drone asupra Harikovului: patru morți și 13 răniți în urma loviturilor nocturne apare prima dată în Realitatea.md.
Un contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova a pornit astăzi spre București pentru a participa la parada militară dedicată Zilei Naționale a României, care va avea loc pe 1 decembrie. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul port-drapel al Companiei Garda de […] Articolul Militarii moldoveni au plecat la București pentru parada de 1 Decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, opt mandate noi de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale. Noii deputați sunt Oglinda Ana, Rusu Vladimir, Porțevschi Vasile, Canațui Oleg și Bandalac Efimia din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Cuiumju Constantin și Margarint Nicolae din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, precum și Cutasevici […] Articolul Curtea Constituțională a aprobat intrarea a opt noi deputați în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
„Electing Ms Santa” câștigă Premiul Special al Juriului la PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival # Realitatea.md
Filmul documentar „Electing Ms Santa”, regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională […] Articolul „Electing Ms Santa” câștigă Premiul Special al Juriului la PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival apare prima dată în Realitatea.md.
OPINIE Consecințele pentru Moldova a planului de pace propus de Trump. Ar putea genera riscuri majore de securitate # Realitatea.md
Planul de pace propus de administrația Trump pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean configurează o restructurare profundă a arhitecturii de securitate în Europa de Est. Aranjamentul propus, este bazat pe recunoașterea de facto a unor câștiguri teritoriale ruse, neutralizarea geopolitică a Ucrainei și ridicarea graduală a sancțiunilor împotriva Moscovei si oferă o soluție tranzacțională pe termen scurt, […] Articolul OPINIE Consecințele pentru Moldova a planului de pace propus de Trump. Ar putea genera riscuri majore de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
Licitație cu probleme: Moldova riscă să plătească cu 36 de mln € mai mult pentru centralele de energie # Realitatea.md
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, Ministerul Energiei confirmă oficial […] Articolul Licitație cu probleme: Moldova riscă să plătească cu 36 de mln € mai mult pentru centralele de energie apare prima dată în Realitatea.md.
Ceai negru din frunze, în cantitate de 1.120 kg, a fost distrus de ANSA, după ce testele de laborator au arătat un nivel prea mare de pesticid „Dinotefuran”, interzis de legislația alimentară. Inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat la importator, iar lotul a fost izolat și păstrat în condiții care nu permit accesul sau […] Articolul Peste o tonă de ceai negru de import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în Realitatea.md.
Chișinăul reia importul de curent de la Curiurgan? MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE, transmite BANI.MD. Conform reglementărilor ANRE, Moldelectrica selectează sursele de […] Articolul Chișinăul reia importul de curent de la Curiurgan? MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor apare prima dată în Realitatea.md.
O casă din Dondușeni, mistuită de flăcări. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte să explodeze # Realitatea.md
Un incendiu puternic s-a produs, în noaptea de duminică spre luni, într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Pompierii au reușit să prevină o explozie majoră, după ce au evacuat patru butelii cu gaz lichefiat din interiorul locuinței cuprinse de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:11, iar la […] Articolul O casă din Dondușeni, mistuită de flăcări. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte să explodeze apare prima dată în Realitatea.md.
