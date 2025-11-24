Macron pregătește serviciul militar voluntar în Franța, ca răspuns la amenințările Rusiei
Realitatea.md, 24 noiembrie 2025 13:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să anunțe în zilele următoare introducerea serviciului militar voluntar în Franța, potrivit MediaFax.ro. Decizia vine în contextul intensificării luptelor din Ucraina și a amenințărilor pentru statele membre ale Uniunii Europene. Macron a subliniat, sâmbătă, în marja summitului G20 din Africa de Sud, că Franța trebuie să rămână o țară
• • •
13:30
Macron pregătește serviciul militar voluntar în Franța, ca răspuns la amenințările Rusiei
13:20
Vasile Bolea va cânta pe TikTok din Haval, nu din Chevrolet?! Două apartamente și un teren, obținute după 2020 # Realitatea.md
Vasile Bolea a ajuns în Parlament în 2021, fiind membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, iar ulterior s-a asociat cu Ilan Șor. Fostul parlamentar a declarat la eliberarea din funcție că anul trecut familia sa și-a cumpărat un automobil de marca Haval din 2024, cu 20.000 de euro. Soția lui Bolea deține și un
13:20
Baloane din Belarus perturbă traficul aerian la Vilnius: aeroportul și-a reluat activitatea luni dimineață # Realitatea.md
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a reluat activitatea luni dimineață, după ce fusese închis temporar de două ori în cursul nopții. Închiderea aeroportului a fost cauzată de prezența unor baloane care au determinat devierea mai multor zboruri, potrivit MediaFax.ro. Autoritățile aeroportuare au publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care au explicat că închiderea a
13:20
Ministrul Mediului dă asigurări: Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente, iar prețurile nu vor fi majorate # Realitatea.md
Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente pentru toți cetățenii, iar riscul unui deficit în această iarnă este exclus. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la RLIVE TV. „Pot să vă spun cu certitudine că nu există niciun risc de diminuare a stocurilor de lemn.
13:20
Igor Grosu, la Summitul Platformei Crimeea: Voi protejați nu doar Ucraina, dar și Moldova, și Europa # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat la Summitul Parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea că Moldova sprijină Ucraina și lupta acesteia pentru libertate și pace. El a mulțumit poporului ucrainean pentru curaj și a spus că rezistența Ucrainei protejează și Moldova, nu doar Europa. Igor Grosu a menționat că Moldova a trecut recent prin alegeri parlamentare
Acum o oră
13:10
Criză pentru refugiații ucraineni din SUA: mii de persoane ar putea pierde dreptul legal de ședere # Realitatea.md
Mii de ucraineni din Statele Unite riscă să își piardă statutul legal din cauza întârzierilor în procesarea prelungirilor programului Uniting for Ukraine, potrivit Reuters. Programul special de migrație, lansat de administrația americană în aprilie 2022, permitea inițial intrarea în SUA a aproximativ 260.000 de ucraineni pentru o perioadă de doi ani. Întârzierile în procesarea programului
13:10
Guvernul Republicii Moldova derulează un program național amplu de extindere și reabilitare a pădurilor, care prevede împădurirea a 145.000 de hectare până în anul 2032. Declarațiile au fost făcute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la RLIVE TV. Potrivit ministrului, obiectivul este unul „extrem de ambițios", dar absolut necesar
13:00
Alertă în educație: 91 de instituții din Chișinău riscă să rămână fără salarii și primele anuale în decembrie # Realitatea.md
O criză financiară planează asupra sistemului educațional municipal, după ce 91 de instituții din Chișinău riscă să nu poată achita salariile pentru luna decembrie și nici primele anuale pentru angajați. Avertizarea a fost făcută de șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie. Potrivit lui Pavaloi, mai mulți
13:00
Cu zeci de milioane de vizualizări la fiecare hit, concerte sold out pe tot globul și o colecție impresionantă de discuri de platină, superstarul Jason Derulo a ajuns în lumina blitzurilor unei fotografe talentate din Moldova. Celebritatea s-a lăsat pe mâna Anastasiei Bulavinov, scrie Cancan.md. Fotografa a postat un filmuleț din culisele ședinței foto în
13:00
Peste 20 de mii de moldoveni au reclamat facturi greșite la gaz. Ministerul Energiei cere corectarea lor # Realitatea.md
Peste 20 de mii de consumatori au reclamat facturi greșite la gaz pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. În urma acestor sesizări, Ministerul Energiei a convocat o ședință cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-Gaz, Energocom și operatorii regionali de distribuție, pentru a cere explicații și corectarea situației. Oamenii s-au plâns că facturile au fost calculate pe
12:50
Cadouri cu multe zerouri pentru Tauber! Declară că a primit 28.500 de euro la aniversare și 17.000 de euro de 8 martie # Realitatea.md
Marina Tauber declară, la eliberarea din funcția de deputată, că a primit zeci de mii de euro drept cadou. Banii i-au fost acordați la ziua de naștere și de 8 martie. Conform declarației inițiale pentru anul 2025, leafa de deputată a Marinei Tauber a constituit 29.187 de lei, indemnizațiile – 8750 de lei, iar compensațiile
Acum 2 ore
12:40
VIDEO Studenți ai unui colegiu din Capitală, prinși în timp ce căutau droguri sub copaci la Orhei # Realitatea.md
O fată și doi băieți, dintre care doi minori, studenți la un colegiu din Chișinău, au fost prinși de polițiștii din Orhei în momentul în care ridicau un pachet cu droguri ascuns sub un copac. În pachet au fost găsite alte 30 de pachețele cu mefedronă, drog interzis. Substanțele au fost ridicate pentru expertiză.
12:40
Feeria sărbătorilor! Primăria Chișinău cumpără peste 30.000 de cadouri de Crăciun, pentru copiii din grădinițe # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău va achiziționa în acest an 30.874 de cadouri pentru toți copiii înmatriculați în instituțiile educaționale preșcolare din capitală. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței serviciilor municipale din 24 noiembrie. Potrivit lui Pavaloi, procedurile de achiziție au fost deja
12:30
Moldovean urmărit de Interpol, reținut la frontiera Sculeni în timp ce încerca să iasă din România # Realitatea.md
Poliţiştii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat și predat autorităților un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 59 de ani, care figura în bazele de date Interpol. Incidentul a avut loc pe 23 noiembrie, în jurul orei 16:40, când bărbatul s-a prezentat la controlul de frontieră pe
12:30
VIDEO Atac sinucigaș la sediul unei forțe paramilitare din Pakistan: trei morți și cinci răniți # Realitatea.md
Trei atacatori sinucigași au vizat luni dimineață, 24 noiembrie, sediul unei forțe paramilitare din Peshawar, Pakistan. În urma atacului, trei membri ai personalului de securitate au fost uciși, iar alte cinci persoane au fost rănite, potrivit BBC. Autoritățile pakistaneze au anunțat că atacatorii au pătruns în sediu după ce au deschis focul asupra punctului de
12:30
În urma unui nou curriculum, aproape jumătate dintre elevi cunosc mai bine limba găgăuză # Realitatea.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları", adică „Limba găgăuză și lectura literară" pentru clasele I–IV, au fost analizate în cadrul unei ședințe organizate la Comrat. La discuții au participat peste 50 de cadre didactice care predau limba găgăuză în clasele primare, reprezentanți ai Direcției Generale Educație din UTA Găgăuzia și
12:20
Pericolul drogurilor ajunge în școli: Profesorii, chemați să raporteze orice urmă suspectă # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției a transmis un demers către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) Chișinău, solicitând intensificarea orelor educative privind riscurile consumului de droguri și implicarea activă a profesorilor în raportarea eventualelor cazuri în care traficanții ar plasa substanțe narcotice pe teritoriul școlilor. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al DGETS, Andrei
12:20
În 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. Au existat peste 1000 de ordonanțe de protecție # Realitatea.md
În anul 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. În total, au fost înregistrate 1741 de contravenții și 967 de infracțiuni de acest gen. Victime ale infracțiunilor au fost 1575 de persoane, iar ale contravențiilor – 1741 de persoane. Cele mai multe dintre ele sunt femei și copii. În 2024, numărul ordonanțelor
12:10
VIDEO Prima extragere din concursul filmului „Puterea Dragostei”: 10.000 de lei au fost câștigați în direct! # Realitatea.md
Echipa thrillerului romantic „Puterea Dragostei" a organizat în direct prima extragere din marele concurs dedicat cinefililor. Evenimentul, transmis live pe rețelele de socializare ale producției, a atras mulți participanți din întreaga țară, dornici să afle cine este primul norocos al campaniei. Concursul a invitat publicul să cumpere două bilete la „Puterea Dragostei" și să trimită
12:10
Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20 # Realitatea.md
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au creat o versiune actualizată și perfecționată a planului de pace destinat încheierii războiului cu Rusia. Documentul reprezintă o modificare a unui plan anterior elaborat de administrația Trump, ajustat în concordanță cu cerințele liderilor de la Kiev, care considerau varianta inițială prea favorabilă Moscovei, potrivit Digi24.ro, citând Reuters.
12:10
Aeroportul Chișinău a început duminică, 23 noiembrie, alimentarea avioanelor cu kerosen. Informația a fost confirmată pentru IPN de Victoria Nanu, șefa serviciului marketing și relații internaționale din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga". Vineri și sâmbătă, 21 și 22 noiembrie, au fost ultimele două zile în care compania rusă Lukoil Moldova a asigurat stocurile de
12:00
Ateneul Român de la București a găzduit Gala Generozității, dedicată copiilor vulnerabili din Moldova # Realitatea.md
Gala Generozității, eveniment emblematic al organizației CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, s-a desfășurat pentru prima dată pe scena Ateneului Român, sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Evenimentul a reunit susținători ai cauzei copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Gala a fost prezentată de Ilinca Avram, reprezentanta misiunii CCF Moldova, iar unul dintre cele mai emoționante momente a
11:50
VIDEO Scandal la CMC: Angajați ai Primăriei, nemulțumiți de leafă, cer aprobarea bugetului. Reacții de la Ceban și Popa # Realitatea.md
Mai mulți angajați din instituțiile subordonate Primăriei Capitalei au venit la ședința Consiliul Municipal Chișinău (CMC), pentru a cere aprobarea bugetului. Funcționarii s-au plâns de la tribună că lefurile lor sunt prea mici. Discuțiile au degenerat între fracțiunile din Consiliul Municipal Chișinău. Zinaida Popa i-a numit consilierii MAN „cățeluși ai primarului general". Funcționara a încercat
Acum 4 ore
11:30
Au fost sudate și blocate intrările în clădirea fostului Hotel Național din centrul Capitalei. Echipele Preturii Centru, împreună cu specialiști tehnici, au montat gratii metalice și au închis mai multe căi de acces folosite anterior de persoane fără adăpost sau consumatori de substanțe. Totodată, în cadrul proiectului „Orașul meu protejat", compania „QGroup" a oferit gratuit
11:30
VIDEO Atac masiv cu drone asupra Harikovului: patru morți și 13 răniți în urma loviturilor nocturne # Realitatea.md
Armata rusă a lansat noaptea trecută un nou atac masiv cu drone asupra orașului Harikov din Ucraina, al doilea ca mărime din țară. Potrivit Ukrinform, atacul a provocat noi victime și distrugeri în zone rezidențiale. Conform informațiilor difuzate de presa ucraineană, în urma bombardamentelor au murit patru persoane. Alte 13 persoane au fost rănite în
11:20
Un contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova a pornit astăzi spre București pentru a participa la parada militară dedicată Zilei Naționale a României, care va avea loc pe 1 decembrie. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre", precum și din Grupul port-drapel al Companiei Garda de
11:10
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, opt mandate noi de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale. Noii deputați sunt Oglinda Ana, Rusu Vladimir, Porțevschi Vasile, Canațui Oleg și Bandalac Efimia din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Cuiumju Constantin și Margarint Nicolae din partea Partidului Politic „Partidul Nostru", precum și Cutasevici
10:50
„Electing Ms Santa” câștigă Premiul Special al Juriului la PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival # Realitatea.md
Filmul documentar „Electing Ms Santa", regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională
10:50
OPINIE Consecințele pentru Moldova a planului de pace propus de Trump. Ar putea genera riscuri majore de securitate # Realitatea.md
Planul de pace propus de administrația Trump pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean configurează o restructurare profundă a arhitecturii de securitate în Europa de Est. Aranjamentul propus, este bazat pe rec
10:50
Licitație cu probleme: Moldova riscă să plătească cu 36 de mln € mai mult pentru centralele de energie # Realitatea.md
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, Ministerul Energiei confirmă oficial […] Articolul Licitație cu probleme: Moldova riscă să plătească cu 36 de mln € mai mult pentru centralele de energie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Ceai negru din frunze, în cantitate de 1.120 kg, a fost distrus de ANSA, după ce testele de laborator au arătat un nivel prea mare de pesticid „Dinotefuran”, interzis de legislația alimentară. Inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat la importator, iar lotul a fost izolat și păstrat în condiții care nu permit accesul sau […] Articolul Peste o tonă de ceai negru de import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Chișinăul reia importul de curent de la Curiurgan? MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE, transmite BANI.MD. Conform reglementărilor ANRE, Moldelectrica selectează sursele de […] Articolul Chișinăul reia importul de curent de la Curiurgan? MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
O casă din Dondușeni, mistuită de flăcări. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte să explodeze # Realitatea.md
Un incendiu puternic s-a produs, în noaptea de duminică spre luni, într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Pompierii au reușit să prevină o explozie majoră, după ce au evacuat patru butelii cu gaz lichefiat din interiorul locuinței cuprinse de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:11, iar la […] Articolul O casă din Dondușeni, mistuită de flăcări. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte să explodeze apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un decret al președintei, modificat. Larisa Miculeț va fi responsabilă pentru relațiile cu diaspora # Realitatea.md
Decretul privind numirea Larisei Miculeț în funcție de consilieră prezidențială a fost modificat. Inițial, în document era indicat că oficiala va fi responsabilă pentru „relațiile cu cetățenii”. În octombrie 2025, din funcție a demisionat Elena Druță, consilieră pentru relații cu diaspora. Drept urmare, Larisa Miculeț i-a preluat atribuțiile. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Un decret al președintei, modificat. Larisa Miculeț va fi responsabilă pentru relațiile cu diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
După mai mulți ani de degradare, în anul 2022, Primăria Chișinău a inițiat un amplu proces de reparație a Teatrului Verde, acesta fiind redeschis publicului în 2023. De atunci, Teatrul a găzduit multiple spectacole și concerte, oferind locuitorilor și oaspeților capitalei evenimente cu artiști de renume național și internațional. Acesta a fost construit în anul […] Articolul Teatrul Verde – unul dintre cele mai mari amfiteatre în aer liber din Europa apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ex-consiliera lui Donald Trump pe probleme rusești: SUA nu se mai consideră parte a NATO # Realitatea.md
Statele Unite par să se distanțeze de rolul lor tradițional în cadrul NATO, a declarat Fiona Hill, fostă consilieră a lui Donald Trump pe probleme rusești și expertă a Institutului Brookings, într-un interviu pentru Le Monde. Comentariile sale vin în contextul discuțiilor legate de un nou plan de pace promovat de administrația Trump, despre care […] Articolul Ex-consiliera lui Donald Trump pe probleme rusești: SUA nu se mai consideră parte a NATO apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Stocurile de gaze sunt pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația # Realitatea.md
Furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025-2026, conform noilor prevederi ale Legii gazelor naturale. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, toți furnizorii, cu excepția unuia, și-au îndeplinit integral obligațiile legale. Pentru operatorul care nu a reușit să constituie cantitatea necesară, Agenția a inițiat procedurile prevăzute […] Articolul Stocurile de gaze sunt pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Consens Național: Istoriile oamenilor din organizații non-guvernamentale, care pun umărul # Realitatea.md
Statisticile arată că Republica Moldova există peste 10.000 de organizații neguvernamentale. Un cetățean inițiat abia de ajunge să cunoască vreo zece. Este o cifră infimă din tot spectrul societății civile cu care un om de rând a contactat direct, despre care a aflat de la televizor sau alături de care a pus umărul la soluționarea […] Articolul Consens Național: Istoriile oamenilor din organizații non-guvernamentale, care pun umărul apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Acum 6 ore
09:30
Un proiect de lege privind parcările va fi înregistrat în Parlament. Ceban: Acest segment trebuie să fie reglementat # Realitatea.md
Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto va fi înregistrat în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie. „Acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, […] Articolul Un proiect de lege privind parcările va fi înregistrat în Parlament. Ceban: Acest segment trebuie să fie reglementat apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Țara vecină se reunește pentru a stabili planurile de apărare și a evalua riscurile strategice pentru securitate # Realitatea.md
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte luni, 24 noiembrie curent, pentru a discuta principalele planuri de apărare ale României şi proiectele de securitate pe care ţara le propune Comisiei Europene, într-un context regional marcat de provocări și vulnerabilități strategice. De asemenea, membrii CSAT vor analiza şi proiectele pe care România intenţionează să le […] Articolul Țara vecină se reunește pentru a stabili planurile de apărare și a evalua riscurile strategice pentru securitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Grevă națională în Belgia: Transporturile blocate și creșele închise timp de trei zile # Realitatea.md
Trenuri suspendate, zboruri anulate și grădinițe închise: Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă începând de luni, ca reacție la reformele propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanțelor publice, pe care sindicatele le califică drept un dezastru social. Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. […] Articolul Grevă națională în Belgia: Transporturile blocate și creșele închise timp de trei zile apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit astăzi, 24 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar. Conform datelor publicate de BNM: Un euro are valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 23 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, […] Articolul Curs valutar 24 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Fiecare zodie primește un impuls diferit astăzi, însă mesajul universal este același: nu mai poți ignora ceea ce îți dorești cu adevărat. Indiferent dacă ai nevoie de liniște, claritate sau curaj pentru schimbări, universul îți oferă contextul potrivit pentru a te reconecta cu sensul tău personal. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Începi un proiect ambițios […] Articolul Horoscop 24 Noiembrie 2025: Descoperă ce surprize aduce ziua pentru zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon – ridicate # Realitatea.md
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale al țării vecine (MApN). Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale […] Articolul Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon – ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar putea vizita Statele Unite săptămâna aceasta pentru a contribui la soluționarea conflictului ruso-ucrainean. Această posibilitate este discutată de autoritățile ucrainene și americane. Vizita lui Zelenski va depinde de rezultatul negocierilor de pace cu reprezentanții Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite, care au avut loc la Geneva pe 23 noiembrie, informează […] Articolul Zelenski pregătește o vizită în SUA pentru discuții asupra unui acord de pace apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina s-au întâlnit la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina: Negocierile de la Geneva continuă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:30
O tânără moldoveancă, găsită moartă într-o pădure din Italia. Mama ei cere ajutor pentru a putea face față tragediei # Realitatea.md
Axenia Manoli, o femeie originară din Republica Moldova în vârstă de 31 de ani, mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă vineri, 14 noiembrie 2025, într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, în apropiere de Roma. Cu o zi înainte, după ce își dusese copiii la școală, tânăra […] Articolul O tânără moldoveancă, găsită moartă într-o pădure din Italia. Mama ei cere ajutor pentru a putea face față tragediei apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Discuții decisive la Geneva privind războiul: Ucraina ar trebui să cedeze teritorii în noul plan SUA–Rusia # Realitatea.md
Înalți oficiali din SUA și Ucraina, împreună cu consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii și Germaniei, s-au reunit duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al administrației Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmează să sosească și ei […] Articolul Discuții decisive la Geneva privind războiul: Ucraina ar trebui să cedeze teritorii în noul plan SUA–Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
La începutul acestei săptămâni, vremea rămâne predominant mohorâtă pe teritoriul Republicii Moldova, fiind caracterizată de cer variabil spre noros și temperaturi moderate pentru această perioadă. Potrivit prognozelor meteorologilor se vor înregistra și intervale cu mai mult soare, însă valorile termice vor continua să fie scăzute. Temperaturile aerului se vor încadra între +1 și +5 grade […] Articolul Temperaturi între +1 și +5°C și cer predominant noros: Cum va fi vremea astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
