Elevii unei școli profesionale din capitală au gătit pizza împreună cu un bucătar italian
Moldova1, 24 noiembrie 2025 21:30
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu câștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass. Cel mai complicat este frământatul aluatului, spun adolescenții care visează și ei să devină bucătari.
• • •
Acum o oră
21:30
21:20
Ministrul Energiei, la Moldova 1: De luna viitoare, cetățenii vor primi facturi rectificate pentru consumul de gaze # Moldova1
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor primi recepționa, în luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, ministrul anunță că tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate la începutul anului viitor. „Sunt mai mulți factori”, a declarat Junghietu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
Acum 4 ore
20:00
Copii din Ucraina și R. Moldova, reuniți la Teatrul „Licurici”: au privit împreună un spectacol de păpuși și s-au implicat în activități creative # Moldova1
Peste 300 de copii, inclusiv ai refugiaților ucraineni, au participat la o activitate de coeziune socială, desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”. Scopul urmărit de organizatorii evenimentului a fost promovarea incluziunii și interacțiunii dintre copiii refugiați și cei din țara noastră într-un mediu sigur, accesibil și prietenos.
19:50
Roman Cojuhari: Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești # Moldova1
Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit lui, în spațiul public s-a creat o confuzie. El a subliniat că discuțiile apărute în presă se referă exclusiv la partea Portul Internațional Liber Giurgiulești, care este privat.
19:20
Ministerul Muncii anunță măsuri pentru reducerea accidentelor de muncă în domeniile periculoase # Moldova1
În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 515 accidente de muncă, dintre care 56 soldate cu decese, arată datele oficiale. Accidentele de muncă sunt provocate cel mai des de căderi de la înălțime, striviri, loviri de echipamente, prăbușiri de obiecte, arsuri chimice și termice, dar și electrocutări, a declarat șeful adjunct al Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Igor Ciloci, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:40
Peste 40% dintre angajații nedidactici din educație trăiesc sub pragul sărăciei: sindicatele cer ajustarea salariilor # Moldova1
Criza din educație devine tot mai evidentă: deși salariile au crescut în ultimii ani, acestea rămân sub media din economie, iar 41% dintre angajații nedidactici sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. Reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației, invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, au subliniat rolul cooperării în identificarea soluțiilor coordonate la problemele alimentate de salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea cadrelor didactice.
18:40
Derby-ul orașului Milano, așa-numitul „Il Derby della Madonnina”, a fost decis prin golul lui Christian Pulisic de la AC Milan, după un meci dominat însă de Internazionale. „Nerazzurri” au suferit astfel o nouă dezamăgire în Serie A. Echipa antrenorului român Cristian Chivu a pierdut cu 0:1 în fața rivalei locale AC Milan, într-un meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii italiene de fotbal.
18:40
Directorul APP, Roman Cojuhari: „Compania Lukoil Moldova a fost obligată să vândă activele de la Aeroportul Chișinău” # Moldova1
Compania Lukoil Moldova a fost obligată de Consiliul pentru aprobarea investițiilor de importanță strategică să vândă infrastructura pentru depozitarea și distribuirea kerosenului de la Aeroportul Internațional Chișinău. Iar riscul ca aerogara să rămână fără kerosen pentru aeronave „a fost complet eliminat”, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Aeroportul funcționează la capacitate maximă și poate asigura alimentarea tuturor aeronavelor „fără niciun risc” în perioada următoare, a mai precizat Cojuhari.
18:30
Nicușor Dan: Negocierile privind planul de pace trebuie să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova # Moldova1
Negocierile actuale privind planul de pace pentru Ucraina „trebuie să țină cont că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”. Mesajul a fost transmis, pe 24 noiembrie, de președintele României, Nicușor Dan, după ce a participat, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, care au discutat planul de pace pentru Ucraina.
Acum 6 ore
17:50
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Fără contrapropunerea Europei, Rusia câștiga prin planul SUA # Moldova1
Planul inițial al Statelor Unite pentru pacea din Ucraina ignoră realitățile de pe front și favorizează pretențiile Rusiei, în timp ce europenii propun o poziție mai echilibrată. Negocierile de pace trebuie să avanseze cu implicarea tuturor subiecților internaționali, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, în contextul elaborării, la Geneva, a unui „document-cadru” actualizat.
17:30
Raport ANRE: motorina-standard domină piața petrolieră din R. Moldova, România rămâne principalul furnizor # Moldova1
Republica Moldova a importat, în primele nouă luni din 2025, peste 737 de mii de tone de carburanți, cantitate care a fost aproape în totalitate consumată, potrivit unui raport publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina rămâne produsul dominant, reprezentând peste 73% din toate importurile, iar România continuă să fie principalul furnizor pentru benzină, motorină și gaz lichefiat.
17:20
Primul martor în dosarul lui Andronachi, audiat: fostul deputat, acuzat de spălare de bani, a lipsit de la ședință # Moldova1
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat la ședința de judecată care a avut loc pe 24 noiembrie. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.
17:00
Culturi subtropicale, crescute în sudul R. Moldova: Canada oferă 2.6 milioane de dolari pentru a cultiva smochine, fistic, rodii, kaki sau măsline la Giurgiulești # Moldova1
În 12 localități din sudul R. Moldova - de la Giurgiulești, raionul Cahul, la Etulia, UTA Găgăuzia - vor fi testate mai multe culturi considerate până nu demult exotice pentru regiunea noastră: smochinul, fisticul, rodia, kakiul și chiar măslinul. Proiectul, în valoare de 2.6 milioane de euro și cu o durată de patru ani, va fi susținut de Guvernul Canadei prin intermediul PNUD Moldova.
17:00
Un cenotaf pentru Robert Badinter, originar din Basarabia, inaugurat la Paris. MAE: „Un gest de recunoaștere națională” # Moldova1
Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat în amintirea fostului ministru al Justiției din Franța și președinte al Curții Constituționale, Robert Badinter, cu origini din Basarabia, un cenotaf, adică un monument funerar la Panthéon, unde sunt onorate cele mai mari personalități din Franța.
16:40
Încă o ședință de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost amânată. De această dată, instanța a decis să reprogrameze momentul ultimului cuvânt după ce inculpatul a transmis, prin avocat, că dorește să se adreseze personal magistraților.
16:30
Moldelectrica infirmă reluarea achizițiilor de energie de la Cuciurgan: „Operatorii precalificați nu sunt furnizori selectați” # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” infirmă că ar intenționa reluarea importului de energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) din regiunea transnistreană. Întreprinderea precizează într-un comunicat de presă că lista operatorilor economici precalificați nu reprezintă o listă a furnizorilor selectați.
16:20
Dosarul „kuliok”, în care Igor Dodon este cercetat pentru corupere pasivă, reluat de la zero. Dumbravan: „Cauza este schimbarea completului de judecată” # Moldova1
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, va fi reexaminat. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar prima ședință va avea loc pe 25 noiembrie la Curtea de Apel Centru.
16:20
Acum 8 ore
16:10
„Tinerii își luau Mercedes, eu investeam în oierit”: Povestea unui proprietar care crește oi din Spania la Cimișlia # Moldova1
La 20 de ani, când alți tineri își cumpărau mașini, el a decis să investească în agricultură. Astăzi, la 31 de ani, conduce o afacere prosperă și este convins că alegerea făcută acum zece ani a fost una inspirată. Este vorba despre Constantin Roșca, proprietarul unei stâne de oi din apropierea orașului Cimișlia.
16:00
UE confirmă avansul discuțiilor SUA - Ucraina privind planul de pace: Costa și von der Leyen cer o pace „justă și durabilă” # Moldova1
Negocierile de pace pentru Ucraina capătă un nou impuls la Geneva, unde discuțiile dintre Statele Unite, Ucraina și reprezentanții Uniunii Europene au continuat și luni, 24 noiembrie, marcând un progres semnificativ, potrivit declarațiilor oficialilor europeni. Potrivit președintelui Consiliului European, Antonio Costa, întâlnirea de duminică „a marcat un progres semnificativ”, iar tonul general al discuțiilor indică o evoluție pozitivă.
15:50
15:40
Control digital la frontiera R. Moldova cu România: sistemul EES, implementat în alte două puncte de trecere # Moldova1
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional, începând cu 24 noiembrie, și la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești - Galați și Cahul - Oancea. La această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea automată a datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor din statele non-UE, informațiile fiind introduse direct în bazele de date europene, anunță autoritățile.
15:10
Zeci de mii de consumatori au primit facturi exagerate pentru consumul de gaze: procesul de transmitere a datelor, „sabotat” # Moldova1
Un număr foarte mare de consumatori – „între 20 și 30 de mii” - au reclamat date exagerate incluse în facturile privind consumul gazelor naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Ministerul Energiei solicită „corectarea” acestora până la sfârșitul săptămânii curente.
14:50
Primarii cer accelerarea reformei administrativ-teritoriale și o colaborare mai strânsă cu Guvernul: „Omul trebuie să fie în centrul atenției” # Moldova1
Primarii din mai multe localități au cerut Guvernului și Parlamentului să accelereze reforma administrativ-teritorială, să consolideze autonomia locală și să asigure o descentralizare financiară reală, astfel încât administrațiile locale să poată răspunde mai eficient nevoilor comunităților.
14:40
Tot mai mulți tineri inițiază afaceri în agricultură, subliniază Andrian Digolean, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit oficialului, în ciuda provocărilor cu care se confruntă domeniul, Republica Moldova rămâne o țară cu climă favorabilă și sol fertil, iar agricultura este un sector strategic pentru dezvoltarea economică și socială a țării.
Acum 12 ore
14:00
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu circa 40 la sută în 2025, dar prețurile la apartamente nu vor scădea, afirmă experții # Moldova1
Volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu aproape 40 la sută în nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Majorarea se datorează în special construcțiilor noi, întreținerii și reparațiilor celor curente, precum și celor capitale, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Principalele provocări rămân însă lipsa forței de muncă în sector, unde se înregistrează un deficit de 50 la sută din personalul necesar, și costurile mari pentru materialele de construcție, susțin experții.
13:50
Spicherul Grosu, la Summitul Platformei Crimeea: „Poporul ucrainean protejează nu doar Ucraina, ci și R. Moldova, și Europa” # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea fermă cu Ucraina și sprijinul pentru eforturile internaționale de condamnare a agresiunii ruse și de ocupare a Crimeii. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat luni, 24 noiembrie, la Stockholm, Suedia.
13:40
Opt deputați noi din partea PAS, PN și „Alternativa”: Curtea Constituțională a validat mandatele # Moldova1
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea cinci deputați noi, cea a Partidului Nostru (PN) - doi, iar fracțiunea Blocului electoral „Alternativa” - unul. Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați din rândul candidaților supleanți, după demisiile din Legislativ, înregistrate în ultimele săptămâni.
13:40
Arsenal Londra a câștigat Derby-ul Londrei, jucat pe teren propriu cu Tottenham Hotspur, scor 4:1, meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii engleze de fotbal. „Tunarii” au deschis scorul în minutul 36, prin Leandro Trossard, după care a ieșit la rampă Eberechi Eze. Peste 5 minute el a dublat avantajul echipei-gazdă, stabilit și scorul la pauză, 2:0. Imediat după reluare, Eze a înscris a marcat din nou, pentru 3:0. Oaspeții au replicat prin golul brazilianului Richarlison din minutul 55, însă Eze și-a desăvârșit hat-trick-ul în minutul 76 și Arsenal - Tottenham Hotspur s-a terminat cu 4:1.
13:30
13:10
Notarii au început să înregistreze actele de moștenire într-un sistem digital: „Un pas ferm în digitalizarea justiției” # Moldova1
Notarii din R. Moldova înregistrează actele de moștenire în sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor, lansat de Ministerul Justiției. Potrivit ministrului Vladislav Cojuhari, sistemul, aliniat celor mai noi standarde de securitate cibernetică, simplifică substanțial munca notarilor. În același timp, cetățenii beneficiază de servicii mai rapide și mai calitative.
13:10
Lionel Messi și Inter Miami au acces în semifinalele play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a fost și de această dată imperial - cu un gol și 3 pase decisive, în victoria, scor 4-0, în fața grupării FC Cincinnati. Messi a înscris un gol cum vezi mai rar - cu o lovitură de cap.
12:50
Trei studenți de la un colegiu din Chișinău, prinși în timp ce distribuiau droguri în raionul Orhei # Moldova1
Trei tineri, studenți la un colegiu din municipiul Chișinău, sunt documentați de poliție, după ce au fost prinși când distribuiau substanțe interzise pe teritoriul raionului Orhei.
12:40
Toți copiii care frecventează grădinițele din Chișinău vor primi cutii cu dulciuri procurate din bugetul municipal. Cadourile vor fi repartizate micuților la matineele de Crăciun și Anul Nou care vor fi organizate în instituțiile preșcolare.
12:40
Ședință cu scandal în CMC: PAS a părăsit sala – „Nu susținem un proiect ilegal și rușinos” # Moldova1
O nouă tentativă de a promova modificări bugetare la Chișinău s-a încheiat cu scandal în ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 noiembrie. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care a acuzat presiuni și provocări, a părăsit sala, în timp ce consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), formațiunea primarului general Ion Ceban, scandau: „Rușine!”.
12:30
Au început înscrierile la concursul „Premiul național pentru tineret”, ediția 2025: premii de câte 35.000 de lei pentru zece categorii # Moldova1
Tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din R. Moldova sunt invitați să participe la concursul „Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
12:30
12:20
Cristiano Ronaldo face spectacol în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite. În etapa a 9-a, portughezul a marcat un gol antologic la ultima fază a meciului câștigat de Al-Nassr pe teren propriu în fața echipei Al-Khaleej, scor 4:1. Execuția din foarfecă a starului lustian este comparabilă cu cea pe care „CR 7” a izbutit-o în 2018, într-un meci din Liga Campionilor cu Juventus Torino.
12:20
UE sprijină reforma administrației locale din R. Moldova pentru a oferi cetățenilor servicii publice mai bune # Moldova1
Uniunea Europeană susține reforma administrației locale din Republica Moldova pentru a transforma instituțiile publice în unele mai transparente, eficiente și care să ofere servicii la înălțimea așteptărilor cetățenilor, susține ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko. La cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe 24 noiembrie, la Chișinău, diplomata europeană a subliniat că țara noastră a înregistrat progrese importante în procesul de extindere.
12:20
Militarii moldoveni participă și în acest an la parada de 1 Decembrie din București. Contingentul a plecat spre România # Moldova1
Un contingent de militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova a plecat luni, 24 decembrie la București pentru a participa, și în acest an, la parada militară organizată pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Participarea militarilor moldoveni a devenit o tradiție anuală, începută în 2014, cu excepția anilor marcați de restricțiile pandemice.
12:00
Profesorii, îndemnați să monitorizeze posibile activități legate de distribuirea substanțelor narcotice în preajma școlilor # Moldova1
Profesorii din Chișinău sunt îndemnați să intensifice orele educative cu elevi despre pericolul drogurilor, precum și să se implice activ în raportarea eventualelor cazuri de plasare de către traficanții de droguri a substanțelor interzise pe teritoriul școlilor. Solicitarea a fost transmisă de Inspectoratul General al Poliției către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală.
11:50
Cetățenii R. Moldova pot solicita încă un document în format electronic de la Agenția Servicii Publice (ASP). Este vorba despre certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică.
11:50
Europa propune o versiune alternativă a planului american de pace pentru Ucraina: fără cedări teritoriale obligatorii și fără blocarea aderării la NATO # Moldova1
Marea Britanie, Franța și Germania (E3) au pregătit o nouă versiune a planului de pace pentru Ucraina, care diferă semnificativ de draftul american elaborat de emisarul Steve Witkoff și oficialul rus Kirill Dmitriev. Documentul european, obținut de Reuters, păstrează formatul în 28 de puncte, dar schimbă elementele esențiale care provocaseră critici puternice la Kiev și în Europa.
11:40
Comitetul European al Regiunilor, ședință la Chișinău: „R. Moldova nu mai este în sala de așteptare a UE, ci se află la masa de decizii” # Moldova1
Relația dintre administrația centrală și autoritățile locale este esențială pentru a avansa în parcursul european, iar „primarii sunt temelia temeliilor din orice țară”, afirmă premierul Alexandru Munteanu. La ședința Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe 24 noiembrie, la Chișinău, premierul a evidențiat că integrarea europeană nu se produce doar în instituțiile centrale, ci „în fiecare sat și oraș”, prin servicii publice modernizate, infrastructură de calitate și comunități consolidate.
11:30
Problema parcărilor ajunge în Parlament: o inițiativă urmează să fie înregistrată în această săptămână # Moldova1
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto urmează să fie înregistrat în Parlament în această săptămână, a anunțat luni primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului „Alternativa”.
11:30
Echipa națională de tenis masculin a Italiei a cucerit pentru a 3-a oară la rând Cupa Davis. În finală, chiar la ei acasă, în orașul Bologna, italienii au învins reprezentativa Spaniei cu 2-0.
11:30
Rapid București a suferit a doua înfrângere în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 17-a, „alb-vișiniii” au pierdut cu 0:3 în deplasare în fața echipei CFR Cluj. Ardelenii au marcat toate golurile în repriza secundă. CFR-ul a deschis scorul în minutul 48 prin Andrei Cordea, după o combinație cu Luis Munteanu și kosovarul Meriton Korenița. Același Cordea a recidivat în minutul 71. Fotbalistul de 26 de ani a profitat de eroarea portarului Marian Aioani.
11:10
Opt noi deputați în Legislativ. Curtea Constituțională a validat mandatele supleanților PAS, PN și „Alternativa” # Moldova1
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt noi deputați, care vor completa componența Parlamentului după demisiile înregistrate în ultimele săptămâni. Cinci dintre noii parlamentari provin din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), doi reprezintă Partidul Nostru (PN), iar unul vine din partea Blocului electoral „Alternativa”, ai cărui reprezentanți nu s-au prezentat la ședință.
11:00
Accesul în clădirea fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului a fost blocat, în prezent fiind în desfășurare lucrări de instalare a camerelor de supraveghere pentru monitorizarea zonei. Potrivit primarul general al capitalei, Ion Ceban, „au fost sudate și blocate mai multe intrări”, precum și „montate gratii metalice”.
10:40
Stocurile strategice de gaze naturale pentru perioada rece 2025 - 2026, constituite în proporție de 99.96%, anunță ANRE # Moldova1
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale pentru perioada rece 2025 - 2026 în proporție de 99.96%, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
