Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu circa 40 la sută în 2025, dar prețurile la apartamente nu vor scădea, afirmă experții
Moldova1, 24 noiembrie 2025 14:00
Volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu aproape 40 la sută în nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Majorarea se datorează în special construcțiilor noi, întreținerii și reparațiilor celor curente, precum și celor capitale, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Principalele provocări rămân însă lipsa forței de muncă în sector, unde se înregistrează un deficit de 50 la sută din personalul necesar, și costurile mari pentru materialele de construcție, susțin experții.
• • •
Acum 15 minute
14:00
Acum 30 minute
13:50
Spicherul Grosu, la Summitul Platformei Crimeea: „Poporul ucrainean protejează nu doar Ucraina, ci și R. Moldova, și Europa” # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea fermă cu Ucraina și sprijinul pentru eforturile internaționale de condamnare a agresiunii ruse și de ocupare a Crimeii. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat luni, 24 noiembrie, la Stockholm, Suedia.
Acum o oră
13:40
Opt deputați noi din partea PAS, PN și „Alternativa”: Curtea Constituțională a validat mandatele # Moldova1
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea cinci deputați noi, cea a Partidului Nostru (PN) - doi, iar fracțiunea Blocului electoral „Alternativa” - unul. Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați din rândul candidaților supleanți, după demisiile din Legislativ, înregistrate în ultimele săptămâni.
13:40
Arsenal Londra a câștigat Derby-ul Londrei, jucat pe teren propriu cu Tottenham Hotspur, scor 4:1, meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii engleze de fotbal. „Tunarii” au deschis scorul în minutul 36, prin Leandro Trossard, după care a ieșit la rampă Eberechi Eze. Peste 5 minute el a dublat avantajul echipei-gazdă, stabilit și scorul la pauză, 2:0. Imediat după reluare, Eze a înscris a marcat din nou, pentru 3:0. Oaspeții au replicat prin golul brazilianului Richarlison din minutul 55, însă Eze și-a desăvârșit hat-trick-ul în minutul 76 și Arsenal - Tottenham Hotspur s-a terminat cu 4:1.
13:30
Peste 40% dintre angajații din educație trăiesc sub pragul sărăciei: sindicatele cer ajustarea salariilor # Moldova1
Criza din educație devine tot mai evidentă în condițiile în care 41% dintre angajații din sistem sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. În cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației au descris o realitate în care salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea sunt probleme sistemice.
Acum 2 ore
13:10
Notarii au început să înregistreze actele de moștenire într-un sistem digital: „Un pas ferm în digitalizarea justiției” # Moldova1
Notarii din R. Moldova înregistrează actele de moștenire în sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor, lansat de Ministerul Justiției. Potrivit ministrului Vladislav Cojuhari, sistemul, aliniat celor mai noi standarde de securitate cibernetică, simplifică substanțial munca notarilor. În același timp, cetățenii beneficiază de servicii mai rapide și mai calitative.
13:10
Lionel Messi și Inter Miami au acces în semifinalele play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a fost și de această dată imperial - cu un gol și 3 pase decisive, în victoria, scor 4-0, în fața grupării FC Cincinnati. Messi a înscris un gol cum vezi mai rar - cu o lovitură de cap.
12:50
Trei studenți de la un colegiu din Chișinău, prinși în timp ce distribuiau droguri în raionul Orhei # Moldova1
Trei tineri, studenți la un colegiu din municipiul Chișinău, sunt documentați de poliție, după ce au fost prinși când distribuiau substanțe interzise pe teritoriul raionului Orhei.
12:40
Bani din bugetul municipal: peste 30.000 de copii vor primi dulciuri la matineele de la sfârșit de an, organizate în grădinițe # Moldova1
Toți copiii care frecventează grădinițele din Chișinău vor primi cutii cu dulciuri procurate din bugetul municipal. Cadourile vor fi repartizate micuților la matineele de Crăciun și Anul Nou care vor fi organizate în instituțiile preșcolare.
12:40
Ședință cu scandal în CMC: PAS a părăsit sala – „Nu susținem un proiect ilegal și rușinos” # Moldova1
O nouă tentativă de a promova modificări bugetare la Chișinău s-a încheiat cu scandal în ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 noiembrie. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care a acuzat presiuni și provocări, a părăsit sala, în timp ce consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), formațiunea primarului general Ion Ceban, scandau: „Rușine!”.
12:30
Au început înscrierile la concursul „Premiul național pentru tineret”, ediția 2025: premii de câte 35.000 de lei pentru zece categorii # Moldova1
Tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din R. Moldova sunt invitați să participe la concursul „Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
12:30
12:20
Cristiano Ronaldo face spectacol în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite. În etapa a 9-a, portughezul a marcat un gol antologic la ultima fază a meciului câștigat de Al-Nassr pe teren propriu în fața echipei Al-Khaleej, scor 4:1. Execuția din foarfecă a starului lustian este comparabilă cu cea pe care „CR 7” a izbutit-o în 2018, într-un meci din Liga Campionilor cu Juventus Torino.
12:20
UE sprijină reforma administrației locale din R. Moldova pentru a oferi cetățenilor servicii publice mai bune # Moldova1
Uniunea Europeană susține reforma administrației locale din Republica Moldova pentru a transforma instituțiile publice în unele mai transparente, eficiente și care să ofere servicii la înălțimea așteptărilor cetățenilor, susține ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko. La cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe 24 noiembrie, la Chișinău, diplomata europeană a subliniat că țara noastră a înregistrat progrese importante în procesul de extindere.
12:20
Militarii moldoveni participă și în acest an la parada de 1 Decembrie din București. Contingentul a plecat spre România # Moldova1
Un contingent de militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova a plecat luni, 24 decembrie la București pentru a participa, și în acest an, la parada militară organizată pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Participarea militarilor moldoveni a devenit o tradiție anuală, începută în 2014, cu excepția anilor marcați de restricțiile pandemice.
Acum 4 ore
12:00
Profesorii, îndemnați să monitorizeze posibile activități legate de distribuirea substanțelor narcotice în preajma școlilor # Moldova1
Profesorii din Chișinău sunt îndemnați să intensifice orele educative cu elevi despre pericolul drogurilor, precum și să se implice activ în raportarea eventualelor cazuri de plasare de către traficanții de droguri a substanțelor interzise pe teritoriul școlilor. Solicitarea a fost transmisă de Inspectoratul General al Poliției către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală.
11:50
Cetățenii R. Moldova pot solicita încă un document în format electronic de la Agenția Servicii Publice (ASP). Este vorba despre certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică.
11:50
Europa propune o versiune alternativă a planului american de pace pentru Ucraina: fără cedări teritoriale obligatorii și fără blocarea aderării la NATO # Moldova1
Marea Britanie, Franța și Germania (E3) au pregătit o nouă versiune a planului de pace pentru Ucraina, care diferă semnificativ de draftul american elaborat de emisarul Steve Witkoff și oficialul rus Kirill Dmitriev. Documentul european, obținut de Reuters, păstrează formatul în 28 de puncte, dar schimbă elementele esențiale care provocaseră critici puternice la Kiev și în Europa.
11:40
Comitetul European al Regiunilor, ședință la Chișinău: „R. Moldova nu mai este în sala de așteptare a UE, ci se află la masa de decizii” # Moldova1
Relația dintre administrația centrală și autoritățile locale este esențială pentru a avansa în parcursul european, iar „primarii sunt temelia temeliilor din orice țară”, afirmă premierul Alexandru Munteanu. La ședința Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe 24 noiembrie, la Chișinău, premierul a evidențiat că integrarea europeană nu se produce doar în instituțiile centrale, ci „în fiecare sat și oraș”, prin servicii publice modernizate, infrastructură de calitate și comunități consolidate.
11:30
Problema parcărilor ajunge în Parlament: o inițiativă urmează să fie înregistrată în această săptămână # Moldova1
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto urmează să fie înregistrat în Parlament în această săptămână, a anunțat luni primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului „Alternativa”.
11:30
Echipa națională de tenis masculin a Italiei a cucerit pentru a 3-a oară la rând Cupa Davis. În finală, chiar la ei acasă, în orașul Bologna, italienii au învins reprezentativa Spaniei cu 2-0.
11:30
Rapid București a suferit a doua înfrângere în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 17-a, „alb-vișiniii” au pierdut cu 0:3 în deplasare în fața echipei CFR Cluj. Ardelenii au marcat toate golurile în repriza secundă. CFR-ul a deschis scorul în minutul 48 prin Andrei Cordea, după o combinație cu Luis Munteanu și kosovarul Meriton Korenița. Același Cordea a recidivat în minutul 71. Fotbalistul de 26 de ani a profitat de eroarea portarului Marian Aioani.
11:10
Opt noi deputați în Legislativ. Curtea Constituțională a validat mandatele supleanților PAS, PN și „Alternativa” # Moldova1
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt noi deputați, care vor completa componența Parlamentului după demisiile înregistrate în ultimele săptămâni. Cinci dintre noii parlamentari provin din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), doi reprezintă Partidul Nostru (PN), iar unul vine din partea Blocului electoral „Alternativa”, ai cărui reprezentanți nu s-au prezentat la ședință.
11:00
Accesul în clădirea fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului a fost blocat, în prezent fiind în desfășurare lucrări de instalare a camerelor de supraveghere pentru monitorizarea zonei. Potrivit primarul general al capitalei, Ion Ceban, „au fost sudate și blocate mai multe intrări”, precum și „montate gratii metalice”.
10:40
Stocurile strategice de gaze naturale pentru perioada rece 2025 - 2026, constituite în proporție de 99.96%, anunță ANRE # Moldova1
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale pentru perioada rece 2025 - 2026 în proporție de 99.96%, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
10:20
Trei zile de grevă națională în Belgia: perturbări majore în transportul feroviar și aerian # Moldova1
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia a începu luni, pe 24 niembrie, fiind așteptate perturbări majore în transportul feroviar și aerian, precum și în serviciile publice.
Acum 6 ore
09:50
ANSA a nimicit 1.1 tone de ceai negru: conținea cantități ridicate de reziduuri de pesticid # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit un lot de 1.120 kg de ceai negru după ce a constatat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”.
09:50
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va propune Guvernului aprobarea salariului minim pe țară în anul 2026 în cuantum de 6.300 de lei. Decizia a fost luată la ultima ședință a grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim pe țară, iar Guvernul susține că această sumă a fost „stabilită cu partenerii sociali”. Sindicatele, însă, nu sunt de acord și cer un salariu minim de 8.050 de lei.
09:30
Rusia condamnă la șapte ani de închisoare o femeie care a promis să invite armata ucraineană la un ceai # Moldova1
O însoțitoare de bord din Rusia, care a promis că va „invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată, pe 23 noiembrie, la șapte ani de închisoare pentru răspândirea de informații false despre forțele armate ruse, potrivit EFE.
08:30
Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza unor baloane suspecte. Traficul aerian a fost redirecționat # Moldova1
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a suspendat temporar duminică operațiunile după ce mai multe baloane au fost detectate deplasându-se spre spațiul său aerian, determinând redirecționarea unor zboruri către alte orașe, transmite Reuters.
08:20
Atac masiv cu drone asupra orașului Harkov. Patru oameni au murit iar cel puțin 13 sunt răniți # Moldova1
Patru civili au fost uciși și cel puțin 13 persoane au fost rănite, între care doi copii, în urma unui atac masiv cu drone lansat asupra orașului Harkov în seara zilei de 23 noiembrie. Dronele au lovit districtele Șevcenkivski și Saltivski, provocând distrugeri semnificative și declanșând mai multe incendii. Trei blocuri de locuințe și un obiect de infrastructură au ars, iar echipele Serviciului pentru Situații de Urgență au intervenit cu pirotehniști și psihologi pentru a sprijini populația afectată.
Acum 8 ore
07:50
Casa de Cultură din Congazcic prinde viață: lucrările de amenajare avansează cu sprijinul programului „Satul European” # Moldova1
În satul Congazcic are loc amenajarea teritoriului din jurul Casei de Cultură. Lucrările sunt finanțate prin programul „Satul European". Oamenii se arată mulțumiți că, în sfârșit, acest obiectiv esențial pentru comunitate capătă o nouă față, iar autoritățile speră să găsească fonduri și pentru etapa următoare - reparația fațadei și creșterea eficienței energetice a clădirii.
07:40
SUA și Ucraina au pregătit un nou „document-cadru” pentru pace, după negocierile de la Geneva. Planul inițial al administrației Trump, revizuit # Moldova1
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au finalizat un „document-cadru actualizat” privind un posibil acord de pace, în urma negocierilor de duminică de la Geneva. Anunțul a fost făcut în declarații sincronizate publicate pe site-urile Casei Albe și Președinției Ucrainei, însă conținutul documentului nu a fost deocamdată dezvăluit. Potrivit comunicatului comun, discuțiile au fost „productive”, iar părțile au convenit că orice viitor acord trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să ofere „o pace durabilă și echitabilă”. Washingtonul și Kievul vor continua „munca intensivă” în următoarele zile și vor coordona pozițiile cu partenerii europeni.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Fără guvern, Bruxelles, „capitala Europei”, e pe cale de a depăși un record mondial # Moldova1
Pentru cei din afara Belgiei, poate părea o surpriză că Bruxelles are un statut egal cu cel al Flandrei și Valoniei. Este a treia regiune a Belgiei, cu drepturi egale cu celelalte două. Și, adăpostind principalele instituții europene și euroatlantice, NATO, Regiunea Bruxelles are un guvern propriu, un parlament și o conducere autonomă aparte, în egală măsură cu Valonia și Flandra. Cel puțin în teorie, căci de la ultimele alegeri din iunie 2024 încoace, capitala Europei este lipsită de un guvern local și se auto-administrează pe pilot automat.
07:00
Odată cu sfârșitul toamnei, cererea pentru puieți crește în piețele din Republica Moldova, perioada fiind ideală pentru plantări. Cumpărătorii caută mai ales puieți de afin, măr și vișin. Vânzătorii spun că oamenii preferă soiuri productive și rezistente. Mulți spun că prețurile sunt accesibile.
Acum 24 ore
23:10
Negocierile de la Geneva asupra planului de pace pentru Ucraina propus de SUA vor continua luni # Moldova1
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina s-au întâlnit la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale țării sale, în fața atacurilor continue efectuate de armata rusă.
22:40
22:00
La sfârșit de noiembrie, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în plină desfășurare. Tot mai mulți oameni au pornit în căutarea pomului de Crăciun. Mulți spun că îi preferă pe cei artificiali, pentru rezistența lor. Prețul unuia depășește chiar și suma de zece mii de lei.
21:30
Tot mai puțini oameni cresc vaci în gospodăriile lor. La începutul acestui an, în Republica Moldova erau înregistrate aproximativ 70 de mii de bovine în sectorul casnic, în scădere cu 95% față de anul precedent, potrivit datelor statistice. În multe sate, grajdurile au rămas goale, iar laptele de casă devine o raritate.
20:40
Festivalul de film Documentar Moldox marchează 10 ani printr-o expoziție aniversară la Cărturești # Moldova1
Moldox Festival marchează un deceniu de existență printr-o expoziție aniversară găzduită de Librăria Cărturești Muzeu, intitulată „10 ani de Moldox în 10 afișe”. Evenimentul oferă publicului o privire amplă asupra felului în care festivalul și-a construit identitatea vizuală în cei zece ani de activitate, prin afișele care au însoțit fiecare ediție.Fiecare poster expus spune povestea unei teme, a unei direcții artistice, a unui context social și a unui grup de creatori care au contribuit la dezvoltarea Moldox de la an la an.
20:30
Ambasadorul Letoniei la Moldova 1: „Putem veni cu recomandări privind parcursul european al R. Moldova” # Moldova1
Relațiile dintre Republica Moldova și Letonia se consolidează tot mai mult, atât pe plan diplomatic, cât și în domeniul economic. Ambasadorul leton în R. Moldova, Edgars Bondars, a subliniat, într-un interviu pentru emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, că Letonia poate oferi expertiza sa în parcursul european al țării noastre. Este importantă o abordare personalizată a cooperării bilaterale, care să răspundă nevoilor și oportunităților specifice ale Republicii Moldova, a subliniat oficialul.
19:50
Sportivul american Jordan Stolz, o adevărată revelație a patinajului viteză, se pregătește să facă ravagii la Jocurile Olimpice de iarnă, care se vor desfășura la Milano și Cortina d'Ampezzo. Evenimentul multi-sportiv internațional va fi transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1, în perioada 6 - 22 februarie.
19:40
Lisabona a aprins magia sărbătorilor. Mii de oameni au umplut Piața Comércio la inaugurarea luminilor de Crăciun # Moldova1
Lisabona a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, iar spectacolul oferit în centrul orașului a fost pe măsura așteptărilor. Mii de localnici și turiști s-au strâns în Piața Comércio, pe malul râului Tejo, pentru a vedea momentul mult-așteptat al aprinderii luminilor de Crăciun. Sub cerul înalt al capitalei portugheze, un show de lumini și artificii a dat startul unei luni pline de magie.
19:00
Zimbru Chișinău has secured their third victory over their arch-rivals. In the headline match of Matchday 20 in the Moldovan top flight, Belarusian coach Oleg Kubarev’s men defeated Sheriff Tiraspol 1-0 away from home.
18:30
Măsuri stringente în șase sate din raionul Ialoveni, după un caz de pestă porcină. Locuitori: „N-am auzit să fie așa boală” # Moldova1
O zonă de supraveghere, pe o rază de zece kilometri, a fost instituită în jurul a șase localități din raionul Ialoveni. Se întâmplă după confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreții din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost necesară pentru a preveni extinderea bolii și a intensifica controlul sanitar-veterinar în regiune. Mulți locuitori spun că nu au fost informați despre situație și că autoritățile ar trebui să intervină mai ferm.
18:20
18:10
Antreprenorii care au transformat agricultura într-o afacere de succes, premiați pentru rezultatele obținute # Moldova1
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată duminică, 23 noiembrie, agricultorii care duc mai departe tradiția și munca pământului au fost omagiați pentru rezultatele lor din acest an. Printre cei nominalizați se regăsesc familii și antreprenori care au transformat agricultura locală într-o poveste de perseverență și dezvoltare, de la afaceri de familie care au ajuns pe piețele internaționale, până la producători ce reușesc să exporte cu succes datorită tehnologiilor moderne.
17:30
Zimbru Chișinău a repurtat a treia victorie în fața marii rivale. În capul de afiș al etapei a 20-a din cadrul campionatul primei divizii moldovenești de fotbal, discipolii belarusului Oleg Kubarev au învins cu 1:0 în deplasare pe Sheriff Tiraspol.
17:20
O comunitate care coase punți culturale// Șezătoare Bruxelles celebrează șase ani de activitate și cele peste 60 de cămăși cu care suntem reprezentați în UE # Moldova1
În luna noiembrie, comunitatea Șezătoare Bruxelles marchează șase ani de activitate, celebrând renașterea unei tradiții care unește Republica Moldova, România și Europa prin fir și migală. Pornită din inițiativa unui grup de femei din țara noastră, stabilite în capitala Belgiei, șezătoarea a crescut treptat atât ca număr de participante active, cât și de cămăși tradiționale muncite manual cu răbdare și pasiune. Fiecare dintre cele peste 60 de ii spune o poveste despre identitate, rădăcini și continuitatea culturii noastre, chiar și peste hotarele țării, spun meșteșugărițele comunității Șezătoare Bruxelles.
16:50
O tânără de 21 de ani a decedat în accident la Ungheni. Conducea fără permis de conducere # Moldova1
O tânără de 21 de ani a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc între localitățile Blândești și Sculeni. Aceasta se deplasa în direcția municipiului Ungheni, fără a deține permis de conducere.
