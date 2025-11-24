Raport ANRE: motorina-standard domină piața petrolieră din R. Moldova, România rămâne principalul furnizor

07:20

Pentru cei din afara Belgiei, poate părea o surpriză că Bruxelles are un statut egal cu cel al Flandrei și Valoniei. Este a treia regiune a Belgiei, cu drepturi egale cu celelalte două. Și, adăpostind principalele instituții europene și euroatlantice, NATO, Regiunea Bruxelles are un guvern propriu, un parlament și o conducere autonomă aparte, în egală măsură cu Valonia și Flandra. Cel puțin în teorie, căci de la ultimele alegeri din iunie 2024 încoace, capitala Europei este lipsită de un guvern local și se auto-administrează pe pilot automat.