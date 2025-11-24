Directorul APP, Roman Cojuhari: „Compania Lukoil Moldova a fost obligată să vândă activele de la Aeroportul Chișinău”

09:50

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va propune Guvernului aprobarea salariului minim pe țară în anul 2026 în cuantum de 6.300 de lei. Decizia a fost luată la ultima ședință a grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim pe țară, iar Guvernul susține că această sumă a fost „stabilită cu partenerii sociali”. Sindicatele, însă, nu sunt de acord și cer un salariu minim de 8.050 de lei.