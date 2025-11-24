Copii din Ucraina și R. Moldova, reuniți la Teatrul „Licurici”: au privit împreună un spectacol de păpuși și s-au implicat în activități creative

19:20

În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 515 accidente de muncă, dintre care 56 soldate cu decese, arată datele oficiale. Accidentele de muncă sunt provocate cel mai des de căderi de la înălțime, striviri, loviri de echipamente, prăbușiri de obiecte, arsuri chimice și termice, dar și electrocutări, a declarat șeful adjunct al Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Igor Ciloci, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.