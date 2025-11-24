Control digital la frontiera R. Moldova cu România: sistemul EES, implementat în alte două puncte de trecere

20:40

Moldox Festival marchează un deceniu de existență printr-o expoziție aniversară găzduită de Librăria Cărturești Muzeu, intitulată „10 ani de Moldox în 10 afișe”. Evenimentul oferă publicului o privire amplă asupra felului în care festivalul și-a construit identitatea vizuală în cei zece ani de activitate, prin afișele care au însoțit fiecare ediție.Fiecare poster expus spune povestea unei teme, a unei direcții artistice, a unui context social și a unui grup de creatori care au contribuit la dezvoltarea Moldox de la an la an.