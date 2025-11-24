R. Moldova are șapte medalii la Cupa Europei de judo
Radio Chisinau, 24 noiembrie 2025 11:50
Judocanii moldoveni au câștigat șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori. Sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur, una de argint și cinci de bronz.
Acum 10 minute
11:55
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naționale a României.
Acum 15 minute
11:50
Acum 30 minute
11:35
Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare.
Acum o oră
11:30
Istoria unei cântărețe, actrițe, autoare de cântece, considerată a fi cea mai populară cântăreață italiană de muzică ușoară.
11:20
Curtea Constituțională (CC) a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost pronunțată în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC).
11:05
În luna octombrie, cererea netă de valută a agenților economici a depășit oferta provenită de la persoanele fizice, gradul de acoperire coborând la 82%, față de 83,6% în septembrie, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN.
Acum 2 ore
10:50
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025). Sunt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova.
10:35
Intervenție de urgență: Pompierii au prevenit o explozie în Dondușeni după evacuarea a patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări # Radio Chisinau
Pompierii din nordul R. Moldova au prevenit o explozie evacuând din interiorul unei locuințe patru butelii de gaz
10:25
Republica Moldova își asigură rezervele de gaze pentru iarnă. ANRE confirmă constituirea aproape integrală a stocurilor strategice # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.
10:10
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 924 de milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
În perioada 17 - 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei.
Acum 4 ore
09:55
Banca Națională a Moldovei a stabilit astăzi, 24 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar.
09:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a întreprins o vizită de lucru la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde a discutat cu angajații instituției și a inspectat șantierul de restaurare al blocului „B” – viitorul sediu al Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice.
09:25
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește la București. Pe ordinea de zi se află noua strategie de apărare, care reafirmă angajamentele României față de R. Moldova # Radio Chisinau
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește astăzi, la prânz, la Palatul Cotroceni. Printre subiectele aflate pe ordina de zi se numără strategia națională de apărare a țării pentru următorii cinci ani, document care prevede, între altele, că serviciile de informații vor avea un rol important, însă clar delimitat în lupta împotriva corupției. Ulterior, noua strategie de apărare va fi dezbătută și votată miercuri, în plenul Parlamentului.
09:05
„Neutralitatea nu garantează securitatea, mai ales în circumstanțele noastre” (Revista presei) # Radio Chisinau
Ziarele continuă să relatează despre incidentul de la vama Leușeni-Albița, care ar putea fi o provocare și denotă o breșă în securitate și vulnerabilități din partea instituțiilor statului. Presa reține și declarația ministrului de externe cu referire la situația de securitate care spune că neutralitatea nu ne mai apără în actuale condiții și este nevoie de o discuție în societate la acest subiect.
08:55
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: Câți cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 68.977 de traversări. Totodată, 28 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
08:35
Republica Moldova face pași importanți pentru modernizarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, noile reglementări stabilesc modul de organizare a pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unei industrii piscicole competitive.
08:20
METEO | Vreme fără precipitații. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 24 noiembrie, în Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o ușoară încălzire a vremii, cu maxime termice mai ridicate față de zilele precedente.
08:05
SUA și Ucraina finalizează un nou „document-cadru” pentru pace, după negocierile de la Geneva # Radio Chisinau
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au finalizat un „document-cadru actualizat” privind un posibil acord de pace, în urma negocierilor de duminică de la Geneva. Anunțul a fost făcut în declarații sincronizate publicate pe site-urile Casei Albe și Președinției Ucrainei, însă conținutul documentului nu a fost deocamdată dezvăluit.
Acum 24 ore
17:50
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public # Radio Chisinau
Concursul Eurovision schimbă regulile privind votul și promovarea, în urma controverselor legate de rezultatul obținut de Israel la ediția din acest an, anunță BBC. Unele țări și-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a ocupat primul loc în votul publicului la concursul din luna mai, terminând pe locul al doilea în clasamentul general, după luarea în considerare a voturilor juriului.
17:25
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile.
17:05
Un nou pachet de debirocratizare în educație va fi prezentat de MEC până la finalul lunii decembrie # Radio Chisinau
Un nou pachet de debirocratizare în domeniul educației va fi prezentat de autorități până la finalul lunii decembrie. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a îndemnat lucrătorii din sistem să vină cu propuneri, transmite MOLDPRES.
16:40
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să returneze toți copiii răpiți # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică o poziție fermă privind condițiile pe care Uniunea Europeană le consideră esențiale pentru orice acord de pace în Ucraina. Declarația vine în contextul discuțiilor de la Geneva, unde oficiali europeni, americani și ucraineni analizează propunerile prezentate de administrația americană.
16:15
„Lucrează cu grijă!” Salariații, încurajați să raporteze încălcările normelor de siguranță # Radio Chisinau
Siguranța trebuie să rămână o prioritate la orice loc de muncă, reiterează autoritățile în contextul unei noi campanii de sensibilizare, cu genericul „Lucrează cu grijă! Cineva drag te așteaptă acasă”. Salariații sunt încurajați să semnalizeze orice încălcare a normelor de securitate, transmite IPN.
15:50
„Agricultorii ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume”. Mesajul lui Alexandru Munteanu de ziua lucrătorului din agricultură # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de felicitare adresat fermierilor din toată țara. Pri-ministrul a subliniat rolul esențial al agricultorilor pentru economia Republicii Moldova și pentru că „ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume”.
15:20
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene # Radio Chisinau
Delegațiile trimise de SUA, Europa și Ucraina s-au adunat duminică la Geneva pentru a discuta proiectul planului de încheiere a războiului propus de americani după ce Kievul și aliații săi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce au considerat a fi concesii majore față de țara agresoare, Rusia.
15:05
VIDEO | Furt de proporții la un schimb valutar din Florești. O parte din suma furată a fost găsită în stradă # Radio Chisinau
Un furt de proporții s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 03:00, într-un schimb valutar din orașul Florești. Apelul a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de securitatea sediului.
14:45
Republica Moldova va crea, până în anul 2028, o Agenție Erasmus la Chișinău. Acest lucru va permite oferirea de noi oportunități pentru universitățile și studenții din țara noastră. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, informează MOLDPRES.
14:10
Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Geneva # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că, „în paralel cu calea diplomatică” a discuțiilor de astăzi de la Geneva, „trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea” împotriva „atacurilor josnice ale Rusiei”.
13:45
În 2024, producția mondială de vin a atins un minim recent de 22,6 miliarde de litri, în scădere cu aproape 5% față de nivelurile din 2023, potrivit unui clasament realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor de la Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).
13:15
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România # Radio Chisinau
Gigantul investițional International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat Trezoreria Statelor Unite că este interesat să cumpere activele străine ale grupului petrolier rus Lukoil aflat sub sancțiuni americane, a declarat compania pentru Reuters. Rafinăria Lukoil din România, Petrotel, a intrat de vineri sub sancțiunile SUA.
12:50
VIDEO | Ludmila Catlabuga, mesaj de ziua lucrătorului din agricultură: „Munca voastră se simte în fiecare casă” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a transmis un mesaj de recunoștință fermierilor din toată țara.
12:20
Slovenii decid duminică dacă aprobă sinuciderea asistată, deși au mai făcut-o o dată printr-un referendum de anul trecut # Radio Chisinau
Slovenii decid duminică, în cadrul unui referendum organizat după o inițiativă cetățenească, dacă legea adoptată în iulie de Parlamentul lor pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, transmite France Presse.
12:05
Un microbuz cu 18 cetățeni ai R. Moldova a luat foc în România: pasagerii s-au evacuat în siguranță # Radio Chisinau
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul s-a produs pe porțiunea dintre localitățile Huruiești și Homocea, transmite IPN citând Jurnalul de Argeș.
Ieri
11:35
Campania de împădurire continuă: 10 hectare de pădure au fost plantate la Negureni (FOTO) # Radio Chisinau
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii a continuat în acest weekend la Negureni, raionul Telenești. Ieri, 22 noiembrie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu actorul Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori, au plantat o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare.
11:00
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu e cea finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul” # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmațiile sale având loc în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuții, însă necesită „eforturi suplimentare”, relatează Reuters.
10:40
Frontiera de stat, traversată de peste 61 de mii de ori. Zeci de străini au primit interdicție de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61 319 traversări.
10:15
VIDEO | Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală # Radio Chisinau
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.
09:55
Igor Grosu va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, organizat la Stockholm # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va participa luni, 24 noiembrie, la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul va fi găzduit de Riksdagul Suediei.
09:30
Guvernatoarea BNM, la Viena: „Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată” # Radio Chisinau
Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată, pe măsură ce deschide ușa către liberalizarea capitalului și libera circulație a serviciilor financiare. Declarația a fost făcută de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena, informează MOLDPRES.
09:05
Rubio și Witkoff merg duminică la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul # Radio Chisinau
Secretarul de Stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt așteptați să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP, relatează Agerpres. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat componența delegației țării sale, informează Ukrainskaia Pravda.
22 noiembrie 2025
18:05
Reacție comună a liderilor europeni la planul de pace în Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare # Radio Chisinau
Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20 de la Johannesburg, informează AFP.
17:45
Locuitorii regiunii transnistrene, scutiți de penalități pentru restanțe la plata utilităților # Radio Chisinau
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților. Măsura se aplică pe perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie 2025 și martie 2026, transmite IPN.
17:20
Comisia pentru securitate națională va audia MAI, SIS și Serviciul Vamal în cazul contrabandei cu muniții depistat la Leușeni-Albița # Radio Chisinau
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza audieri privind cazul transportului cu muniții militare depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, relatează Ziarul de Gardă.
17:00
Republica Moldova și România lansează proiectul transfrontalier MigraMI pentru gestionarea migrației # Radio Chisinau
Republica Moldova și România au lansat proiectul MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative, finanțat prin Programul Interreg România – Republica Moldova 2021–2027. Evenimentul a avut loc la Iași și a marcat deschiderea oficială și primul Comitet Director al inițiativei.
16:40
Întâlnire între Macron, Merz și Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée.
16:15
Parlamentul va vota în următoarea ședință denunțarea acordului cultural cu Federația Rusă # Radio Chisinau
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru ședințele plenare programate în perioada 27–28 noiembrie 2025. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se regăsește denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.
15:50
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu muniții, plasați în arest pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la vama Albița, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS.
15:35
Furtuni puternice și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula turistică Corfu, grav afectată # Radio Chisinau
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat pagube în numeroase localități din nord-vestul Greciei, transmite sâmbătă agenția DPA.
15:15
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția.
14:55
Podul din comuna Plop, închis după lucrări care au afectat structura de rezistență (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță închiderea podului peste râul Cubolta, aflat pe traseul G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, în comuna Plop, raionul Dondușeni. Decizia vine după ce Primăria a inițiat lucrări de curățare a albiei râului, intervenții în urma cărora structura de rezistență a fost afectată.
