Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Geneva

Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor noi reguli, care prevăd că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Instrucțiunea privind aplicarea noii Metodologii de finanțare în bază de cost standard a instituțiilor de învățământ preșcolar a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.