Ministrul Culturii a vizitat șantierul viitorului Muzeu al Victimelor Deportărilor

09:25

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește astăzi, la prânz, la Palatul Cotroceni. Printre subiectele aflate pe ordina de zi se numără strategia națională de apărare a țării pentru următorii cinci ani, document care prevede, între altele, că serviciile de informații vor avea un rol important, însă clar delimitat în lupta împotriva corupției. Ulterior, noua strategie de apărare va fi dezbătută și votată miercuri, în plenul Parlamentului.