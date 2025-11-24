SUA și Ucraina finalizează un nou „document-cadru” pentru pace, după negocierile de la Geneva

09:05

Secretarul de Stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt așteptați să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP, relatează Agerpres. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat componența delegației țării sale, informează Ukrainskaia Pravda.