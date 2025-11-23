Pe ce loc se află Republica Moldova în clasamentul țărilor care produc vin
Radio Chisinau, 23 noiembrie 2025 13:45
În 2024, producția mondială de vin a atins un minim recent de 22,6 miliarde de litri, în scădere cu aproape 5% față de nivelurile din 2023, potrivit unui clasament realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor de la Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).
Acum 15 minute
13:45
Acum o oră
13:15
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România # Radio Chisinau
Gigantul investițional International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat Trezoreria Statelor Unite că este interesat să cumpere activele străine ale grupului petrolier rus Lukoil aflat sub sancțiuni americane, a declarat compania pentru Reuters. Rafinăria Lukoil din România, Petrotel, a intrat de vineri sub sancțiunile SUA.
Acum 2 ore
12:50
VIDEO | Ludmila Catlabuga, mesaj de ziua lucrătorului din agricultură: „Munca voastră se simte în fiecare casă” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a transmis un mesaj de recunoștință fermierilor din toată țara.
12:20
Slovenii decid duminică dacă aprobă sinuciderea asistată, deși au mai făcut-o o dată printr-un referendum de anul trecut # Radio Chisinau
Slovenii decid duminică, în cadrul unui referendum organizat după o inițiativă cetățenească, dacă legea adoptată în iulie de Parlamentul lor pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, transmite France Presse.
12:05
Un microbuz cu 18 cetățeni ai R. Moldova a luat foc în România: pasagerii s-au evacuat în siguranță # Radio Chisinau
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul s-a produs pe porțiunea dintre localitățile Huruiești și Homocea, transmite IPN citând Jurnalul de Argeș.
Acum 4 ore
11:35
Campania de împădurire continuă: 10 hectare de pădure au fost plantate la Negureni (FOTO) # Radio Chisinau
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii a continuat în acest weekend la Negureni, raionul Telenești. Ieri, 22 noiembrie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu actorul Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori, au plantat o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare.
11:00
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu e cea finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul” # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmațiile sale având loc în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuții, însă necesită „eforturi suplimentare”, relatează Reuters.
10:40
Frontiera de stat, traversată de peste 61 de mii de ori. Zeci de străini au primit interdicție de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61 319 traversări.
10:15
VIDEO | Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală # Radio Chisinau
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.
Acum 6 ore
09:55
Igor Grosu va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, organizat la Stockholm # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va participa luni, 24 noiembrie, la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul va fi găzduit de Riksdagul Suediei.
09:30
Guvernatoarea BNM, la Viena: „Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată” # Radio Chisinau
Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată, pe măsură ce deschide ușa către liberalizarea capitalului și libera circulație a serviciilor financiare. Declarația a fost făcută de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena, informează MOLDPRES.
09:05
Rubio și Witkoff merg duminică la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul # Radio Chisinau
Secretarul de Stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt așteptați să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP, relatează Agerpres. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat componența delegației țării sale, informează Ukrainskaia Pravda.
Acum 24 ore
18:05
Reacție comună a liderilor europeni la planul de pace în Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare # Radio Chisinau
Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20 de la Johannesburg, informează AFP.
17:45
Locuitorii regiunii transnistrene, scutiți de penalități pentru restanțe la plata utilităților # Radio Chisinau
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților. Măsura se aplică pe perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie 2025 și martie 2026, transmite IPN.
17:20
Comisia pentru securitate națională va audia MAI, SIS și Serviciul Vamal în cazul contrabandei cu muniții depistat la Leușeni-Albița # Radio Chisinau
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza audieri privind cazul transportului cu muniții militare depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, relatează Ziarul de Gardă.
17:00
Republica Moldova și România lansează proiectul transfrontalier MigraMI pentru gestionarea migrației # Radio Chisinau
Republica Moldova și România au lansat proiectul MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative, finanțat prin Programul Interreg România – Republica Moldova 2021–2027. Evenimentul a avut loc la Iași și a marcat deschiderea oficială și primul Comitet Director al inițiativei.
16:40
Întâlnire între Macron, Merz și Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée.
16:15
Parlamentul va vota în următoarea ședință denunțarea acordului cultural cu Federația Rusă # Radio Chisinau
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru ședințele plenare programate în perioada 27–28 noiembrie 2025. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se regăsește denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.
15:50
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu muniții, plasați în arest pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la vama Albița, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS.
15:35
Furtuni puternice și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula turistică Corfu, grav afectată # Radio Chisinau
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat pagube în numeroase localități din nord-vestul Greciei, transmite sâmbătă agenția DPA.
15:15
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția.
14:55
Podul din comuna Plop, închis după lucrări care au afectat structura de rezistență (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță închiderea podului peste râul Cubolta, aflat pe traseul G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, în comuna Plop, raionul Dondușeni. Decizia vine după ce Primăria a inițiat lucrări de curățare a albiei râului, intervenții în urma cărora structura de rezistență a fost afectată.
14:25
Moment de reculegere pentru victimele Holodomorului: Ucraina cere pedepsirea vinovaților # Radio Chisinau
Ucraina comemorează, în a patra sâmbătă a lunii noiembrie, victimele Holodomorului și ale altor tipuri de foamete create deliberat de regimul sovietic. Ambasada Ucrainei la Chișinău încurajează păstrarea unui moment de reculegere la ora 16:00, transmite IPN.
14:05
Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului. „Nu vom fi un obstacol în calea păcii” # Radio Chisinau
Ucraina va organiza consultări cu Statele Unite în Elveția cu privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean din domeniul securității, citat de Reuters și France Presse.
Ieri
13:40
Combaterea violenței împotriva femeilor, discutată la Parlament de participanții reuniunilor APCE # Radio Chisinau
Combaterea violenței împotriva femeilor a fost tema centrală a mesei rotunde găzduite de Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul reuniunilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Evenimentul a reunit 60 de parlamentari din 46 de state, oficiali europeni și reprezentanți ai instituțiilor naționale implicate în protecția fetelor și femeilor.
13:15
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba # Radio Chisinau
Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukashenko și omologul său american Donald Trump, potrivit France Presse.
12:50
Inculpații în dosarul camionului cu muniții, aduși în fața instanței. Procurorii cer câte 30 de zile de arest # Radio Chisinau
„Oameni buni, v-au aruncat niște oase. Căutați carnea. Nu port nicio răspundere”, a fost comentariul scurt pentru presă al unuia dintre cei trei inculpați în dosarul camionului cu muniții, aduși sâmbătă în fața instanței la Chișinău, transmite IPN.
12:30
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
În acest weekend în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
12:05
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraș „puternic și foarte sigur”.
11:40
Eugen Osmochescu a discutat cu ambasadorul Germaniei despre cooperarea bilaterală și avansarea agendei europene (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul căreia au fost trecute în revistă progresele țării noastre pe agenda europeană și prioritățile cooperării bilaterale.
11:20
Maia Sandu: „Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței și securității Ucrainei” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis, în contextul planului de pace propus de Statele Unite, că stabilitatea întregului continent european este strâns legată de asigurarea independenței, suveranității și securității Ucrainei. Șefa statului a subliniat că unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru obținerea unei păci durabile.
10:55
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace # Radio Chisinau
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski să îl accepte în câteva zile, transmite AFP.
10:35
Ciochină cere expertize suplimentare asupra probelor din dosar. Instanța a respins demersul # Radio Chisinau
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, însă instanța a respins demersul, transmite IPN.
10:15
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare. „Va trebui să-i placă” # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu la Fox News Radio, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoștinței, este un termen limită „rezonabil” pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia.
09:45
Republica Moldova, Ucraina și România stabilesc acțiuni comune împotriva contrabandei # Radio Chisinau
Republica Moldova a convenit cu Ucraina și România asupra unui set de acțiuni comune pentru contracararea contrabandei, a anunțat directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, revenit din Ucraina, unde a avut vineri discuții cu omologii săi din cele două țări, transmite IPN.
09:25
Vremea se menține mohorâtă în weekend. Meteorologii prognozează ploi slabe și maxime de până la 17 grade Celsius # Radio Chisinau
Vremea mohorâtă se menține în weekend. Pentru zilele de sâmbătă și duminică, meteorologii prognozează ploi slabe și temperaturi maxime de până la 17 grade Celsius, transmite MOLDPRES.
09:00
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16 # Radio Chisinau
Rusia a atacat din nou peste noapte ținte din Ucraina aproape de granița cu România, care a emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea și a ridicat avioane F-16 care să urmărească situația.
21 noiembrie 2025
21:10
Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
20:45
Serviciul Fiscal de Stat a organizat un eveniment dedicat „Acordurilor de Preț în Avans” # Radio Chisinau
Astăzi, 21 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a organizat evenimentul cu tema „Acordurile de Preț în Avans (APA) în administrarea fiscală”, reuniune în cadrul căreia au fost prezentate evoluțiile, rezultatele și direcțiile de dezvoltare în domeniul prețurilor de transfer.
20:25
Cursuri dedicate dezvoltării timpurii și sprijinirii copiilor în primii ani de viață, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, sunt acum disponibile printr-o platformă de formare profesională recent lansată în Republica Moldova. Aceasta platformă este destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire profesională care doresc să se informeze și să își dezvolte abilități în acest sector, transmite IPN.
20:05
Bursele studenților vor crește în anul 2026. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor.
19:45
Șeful administrației militare a orașului ucrainean Herson, Iaroslav Șanko, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, forțele invadatoare ruse au atacat un spital din cartierul Korabelni.
19:25
Ministerului Culturii a examinat proiectul noii legi privind protejarea monumentelor istorice # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a convocat ședința Platformei consultative permanente pentru a examina proiectul noii legi privind protejarea monumentelor istorice. Discuțiile au vizat soluții pentru un sistem modern și eficient de conservare a patrimoniului.
19:05
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor noi reguli, care prevăd că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Instrucțiunea privind aplicarea noii Metodologii de finanțare în bază de cost standard a instituțiilor de învățământ preșcolar a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
18:45
Republica Moldova își aliniează politicile și resursele administrative în domeniul concurenței și ajutorului de stat la standardele Uniunii Europene. În acest context, Consiliul Concurenței din R. Moldova a prezentat rezultatele proiectului Twinning derulat pe parcursul a 14 luni, în colaborare cu autoritățile din Lituania, România și Polonia.
18:30
În instituțiile de învățământ din Republica Moldova va fi predată limba chineză, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, transmite IPN.
18:10
Marea Britanie reafirmă sprijinul pentru R. Moldova. Alexandru Munteanu: „Regatul Unit este un partener activ în promovarea reformelor” # Radio Chisinau
Marea Britanie va continua să sprijine R. Moldova în procesul de reformare a justiției, combaterea corupției și atragerea de investiții străine, concentrându-se pe oportunitățile din sectoarele IT, industrie și agroalimentar. Despre acest sprijin au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine, transmite IPN.
Marea Britanie va continua să sprijine Moldova în procesul de reformare a justiției, combaterea corupției și atragerea de investiții străine, concentrându-se pe oportunitățile din sectoarele IT, industrie și agroalimentar. Despre acest sprijin au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine, transmite IPN.
18:05
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite își consolidează cooperarea, inclusiv prin extinderea programelor comune dedicate coeziunii sociale. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii.
17:55
La parada militară organizată în România, de Ziua Națională, pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, vor participa peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini, inclusiv un detașament din Republica Moldova.
