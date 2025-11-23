Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa

20:25

Cursuri dedicate dezvoltării timpurii și sprijinirii copiilor în primii ani de viață, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, sunt acum disponibile printr-o platformă de formare profesională recent lansată în Republica Moldova. Aceasta platformă este destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire profesională care doresc să se informeze și să își dezvolte abilități în acest sector, transmite IPN.